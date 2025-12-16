이석연 국민통합위원장, 장동혁에 쓴소리 "집토끼 걱정 말라"

큰사진보기 ▲이석연 국민통합위원장 접견한 장동혁 대표장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 16일 서울 여의도 국회에서 이석연 국민통합위원장을 접견하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

이석연 국민통합위원장이 16일 장동혁 국민의힘 대표를 만나 "헌정 파괴 세력과는 같이 갈 수도, 같이 가서도 안 된다"라며 "다수 국민의 뜻을 좇아 정도를 가 달라"라고 쓴소리를 했다.장동혁 대표는 "입법에 의해 헌법 질서를 서서히 파괴하는 것이 더 위험한 것"이라며 여당을 저격하면서 동시에 "주신 말씀 깊이 새기겠다"라고 답했다.이 위원장은 이날 오전 11시 20분께 서울 여의도 국회 본관을 찾고 장 대표를 예방했다. 이 위원장은 "오늘 쓴소리를 하러 와서 문전박대를 당할 줄 알았다"면서도 "이렇게 환대해 주셔서 우선 감사드린다"며 웃어 보였다.그는 "저 보고 흔히 보수라고 (말들을) 합니다만, 저는 보수·진보 어느 쪽에도 가담하고 싶지 않다. 굳이 말씀드리자면 저는 헌법주의자"라면서 "보수를 대표하는 대통령(윤석열)이 헌법을 배신했기 때문에 저는 그 헌법 정신을 찾아서 제 길을 찾아왔던 것"이라고 운을 뗐다.이어 작심한 듯 장 대표를 향해 "헌정 질서 파괴 세력과는 같이 갈 수 없다. 같이 가서도 안 된다"라고 했다. 이 위원장은 "내란 세력과 그에 동조하는 분들께 말씀드린다. 정의를 외면한 자에게 정의를 말할 수 없다"라며 "장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부도 이런 헌법적 상황과 정서를 충분히 이해하고 파악하고 있으리라 본다"고 말했다.그는 또 장 대표를 향해 "다수 국민의 뜻을 좇아 정도를 가 달라"라고도 호소했다. 이 위원장은 "집토끼가 달아날까 봐 걱정하는가? 그런 걱정은 전혀 안 해도 된다"라며 "새로운 보수 지지층이 두텁게 형성되리라 확신한다"라고 조언했다. 이어 "우리 야당이 헌법 파괴 세력과 단절하고 국민의 지지를 받아 강하게 다시 태어날 때 여당과 정부도 반사이익에 기대지 않고 헌법정신을 존중하며 정도를 갈 것"이라고 말했다.그러면서 "지금과 같은 극단적 진영논리와 확증편향, 국민 편 가르기는 국가를 멍들게 하고 국민의 정서를 황폐하게 한다"라며 "이것이 해소되지 않는다면 국민 통합은 요원하고 설사 일시적으로 이뤄졌다고 해도 사상누각에 불과하다"라고 경고했다.이 위원장은 헌법재판소 1호 헌법 연구관 출신으로 이명박 정부에서 법제처장을 지낸 헌법학자다. 보수 원로로 꼽히던 그는 윤석열 탄핵으로 조기에 실시된 지난 21대 대선에서는 민주당 선거대책위원회 공동선거대책위원장을 맡아 이재명 대통령을 도왔다.이런 이 위원장의 말을 메모하며 듣던 장 대표는 "여러 진영 논리가 있지만 국민 전체를 보고 가라는 말씀에 깊이 공감한다"라고 답했다. 그러면서 "저는 작년 12·3 계엄 해제 표결에 참여했던 국민의힘 국회의원 18명 중 한 명"이라며 "계엄에 대한 저의 입장은 그것으로 충분히 갈음될 수 있다"고 말했다.장 대표는 이어 "(더불어민주당은) 특정 사건을 위해 정치권이 특정한 법관을 임명하는 '특별재판부를 만들겠다'고 하는 것, 그리고 법관과 검사들을 향해 '법 왜곡죄를 만들겠다'고 하는 것이 헌법 정신에 부합하는 것인지?"라고 지적했다.그는 "헌법 파괴는 물리력으로도 나타날 수 있지만, 입법에 의해 서서히 파괴되는 게 오히려 더 위험하다"며 여당을 향해 날을 세웠다. 특히 "국민 통합을 위해 먼저 손을 내밀어야 할 쪽은 많은 것을 가지고 있는 다수 여당, 집권 여당"이라며 통합의 책임을 여당에 전가하기도 했다.이에 대해 이 위원장은 "이 정부에 몸담고 있지만 내란전담재판부를 할 경우에는 헌법상 위헌적 요소를 제거하라고 공개적으로 얘기했다"라며 "또 법왜곡죄는 '문명 국가의 수치'라고까지 하면서 안 된다고 했다. 그게 제 헌법적 소신이기 때문"이라고 강조했다.이 위원장은 지난 11일 정청래 더불어민주당 대표를 예방한 자리에서 내란전담재판부에 대해 비판적인 목소리를 내면서 특히 법왜곡죄에 대해서는 "문명국가의 수치다. 판사가 재판을 잘못했다고 처벌하는 건 재판 제도 자체를 부인하는 것과 같다"라고 지적한 것으로 알려졌다.이날 장 대표는 면담 자리를 마치면서 "국민의힘이 부족했던 것을 돌아보고, 이제 국민께서 가라는 방향으로 (가기 위해) 저도 여러 고민을 하겠다"며 "진영논리와 극단적 생각에 갇히지 않도록, 그리고 너무 극단적인 생각에 갇히지 않도록 저를 돌아보겠다"라고 덧붙였다. 그러면서 "오늘 주신 말씀 깊이 새기겠다"라며 밝혔다.