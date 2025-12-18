서산시 수의계약 두 업체에 몰아주기, 또 다시 5건 추가 계약?

서산시가 발주한 2025년 설계 용역 수의계약 물량이 특정 업체 두 곳에 과도하게 집중된 사실이 확인됐다. 전체 계약 금액의 75%가 두 업체에 돌아간 가운데, 서산시는 이 같은 편중을 지적한 <서산시대>의 보도 이후 닷새 만에 해당 업체와 약 1억 원 규모의 계약을 추가로 체결한 것으로 나타났다.
명확한 기준이나 제도적 통제 없이 관행과 재량에 의존하는 수의계약 운영 방식이 적절한지에 대한 논란이 이어지고 있다.
75% 몰아주기... 비판 보도 이후에도 5건 추가 계약
<서산시대>가 11월 26일까지 체결된 계약을 기준으로 입수한 '2025년 서산시 관내 설계 용역 수의계약 체결 현황'을 분석한 결과, 올해 서산시가 체결한 설계 용역 수의계약 총액 29억 1천만 원 가운데 21억 8천만 원(75%)이 A업체와 B업체 두 곳에 집중된 것으로 나타났다.
A업체는 12억 2천만 원(42.2%), B업체는 9억 5천만 원(32.8%)을 각각 수주했다. 서산시에 등록된 동종 업체가 30여 곳에 달하는 점을 감안하면, 다수 업체가 남은 25%의 물량을 나눠 갖는 구조다.
특히 수주액 2위를 기록한 B업체는 지난해 퇴직한 서산시청 토목 관련 팀장급 공무원 출신이 설립한 업체로 확인됐다. 자료에 따르면 B업체는 2024년 5월부터 현재까지 총 171건의 수의계약을 체결한 것으로 집계됐다.
문제 제기 이후에도 계약은 이어졌다. 특정 업체 편중을 지적한 기사가 11월 27일 보도된 이후, 서산시는 12월 2일 수주액 2위 업체인 B업체와 5건의 수의계약을 추가로 체결했다. 해당 계약의 총액은 약 1억 원이다.
이에 대해 서산시 관계자는 12일 "공정성을 고려해 이후에는 3위 업체에도 수의계약을 배정했다"고 설명했다. 이어 서산시는 "서류상 등록 업체는 많지만 실제로 수행 가능한 업체는 제한적"이라며 불가피한 상황임을 강조했다.
당진·충주시는 수의계약 총량제 내부 지침 운영 중
이런 가운데 주변 타 지자체들은 내부 기준을 마련해 수의계약을 관리하고 있는 것으로 확인됐다. 당진시는 업체당 연간 수의계약 한도를 1억 원으로 제한하는 총량제를 내부 지침으로 운영 중이다.
당진시 회계과 관계자는 15일 "지난해 시의회에서 수의계약 문제를 지적한 이후 내부 지침을 통해 총량제를 시행하게 됐다"고 말했다. 행정안전부 회계계약제도과 관계자는 같은날 "수의계약 총량제를 중앙정부가 강제할 수는 없지만, 특정 업체 편중이 심각할 경우 시민 감사 요구나 감사원 민원의 대상이 될 수 있다"고 말했다.
충주시 역시 2017년부터 수의계약 총량제를 시행하고 있는 지자체로, 관내 업체 현황과 수행 가능 업체에 대한 '검증된 풀(Pool)'을 확보해 운영하고 있다.
물론 수의계약 총량제 역시 단점은 존재한다. 충주시의 한 관계자는 16일 "자본주의 시장 원리상 일을 잘하는 업체에 일감을 주는 것이 맞다"며 "총량제를 적용해 계약을 골고루 배분하다 보면 수행 능력이 부족한 업체로 인해 용역이 부실해지고 재발주로 이어지는 사례도 있다"고 밝혔다.
그는 또 "업체별 총량제를 하면 업체 쪼개기나 명의 도용 같은 편법이 나타나고, 업종별로 관리하면 면허 대여 문제가 발생한다"며 "편법을 막으면 또 다른 편법이 생기는 구조라 총량제가 모든 문제의 해답이 될 수는 없다"고 설명했다. 이어 "행정안전부 차원의 가이드라인이나 시스템 지원이 있다면 도움이 되겠지만, 현실적으로 쉽지 않은 측면도 있다"고 덧붙였다.
서산은 '풀(pool)'조차 없다는 지적
총량제를 도입하지 않더라도, 계약 수행이 가능한 업체 풀(Pool)을 확보할 필요는 있어 보인다. 서산시 관내에는 일반측량업을 포함해 총 37개 업체가 등록돼 있으며, 이 가운데 엔지니어링 면허를 보유한 업체는 10곳이다.
이러한 자료를 <서산시대>에 제보한 A씨는 "공정이라는 기준으로 (용역을) 배분하는 과정이 (지자체 입장에서) 쉽지는 않지만, 적어도 어떤 업체가 용역을 수행할 수 있는지에 대한 기본적인 자료와 판단 기준은 갖고 있어야 하는 것 아니냐"며 "등록된 업체들 모두가 세금을 내는 시민들"이라고 말했다. 이어 "서산시는 수행 가능 업체에 대한 공식적인 풀(pool)이나 기준조차 마련돼 있지 않은 것 아니냐"고 지적했다.
지역 업계 관계자는 "충주시 등은 수행 가능 업체를 검증해 풀을 구성하는 등 제도적 고민을 해 왔다"며 "서산시는 실질적으로 일을 할 수 있는 곳이 3곳에 불과하다는 판단을 근거로 삼고 있지만, 그 판단이 어떤 기준에서 나왔는지는 명확하지 않다"며 "같은 법을 적용받는 지자체라도 제도를 마련한 곳과 그렇지 않은 곳의 차이는 분명하다"며 "서산시도 공정성을 제도적으로 담보할 수 있는 최소한의 장치를 마련할 필요가 있다"고 말했다.
한편 서산시는 17일 <서산시대>에 "수의계약 총량제 도입이나 풀(Pool) 확보에 대한 필요성을 느끼지 못한다"며 "도입 계획이 없다"고 입장을 전했다.
