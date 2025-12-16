경기도 농어민들, '경영 CEO'로 진화하다

큰사진보기 ▲농어업소득 333 프로젝트 성과공유회16일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 '농어업소득 333 프로젝트 성과공유회'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲농어업소득 333 프로젝트 성과공유회성과공유회에 참석한 농어민들이 '공감테이블' 프로그램에 참여해 서로의 경험과 노하우를 나누며 활짝 웃고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

단순히 농작물을 재배하고 수확하던 '생산자'의 시대는 지났다. 기후 위기와 유통 환경의 급변 속에서 데이터로 농사를 짓고, '푸드버스'로 찾아가는 마케팅을 펼치는 등 경기도 농어민들이 '농어업 CEO'로 변모하고 있다.경기도는 16일 오후 수원시 영통구 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 '농어업소득 333 프로젝트 성과공유회'를 열고, 지난 2년간의 프로젝트 추진 성과와 구체적인 소득 증대 성공 사례를 공개했다.이날 행사에서 가장 주목받은 사례 중 하나는 이천시에서 딸기 농장을 운영하는 전태휘 대표의 이야기다. 전 대표는 환경 변화에 민감한 딸기 육묘 과정에서 큰 어려움을 겪고 있었으나, 이번 프로젝트를 통해 '데이터 기반 영농'을 도입하며 반전을 이뤄냈다.전 대표는 데이터 전문가의 컨설팅을 통해 작물, 시설, 기술, 판매 등 농장 운영 전반을 통합 분석하고 기준값을 설정했다. 과거에는 경험과 '감'에 의존해 온습도와 토양 산성도 등을 관리했다면, 이제는 표준화된 데이터를 통해 재배 환경의 미세한 변화까지 포착해 대응하게 된 것이다.결과는 놀라웠다. 기존 65~70% 수준에 머물던 모종 활착률은 93~95%로 급상승했고, 12~18%에 달하던 고사율은 3~5% 수준으로 4분의 1 가까이 줄어들었다. 품질이 균일해지자 자연스럽게 수익성도 크게 개선됐다.경기도가 추진 중인 '농어업소득 333 프로젝트'는 프로젝트명 그대로 '3년 동안 300명의 농어민 소득을 30% 향상시키는 것'을 목표로 한다. 단순한 자금 지원을 넘어 경영 진단부터 맞춤형 컨설팅, 교육, 기반 시설 지원까지 통합적으로 제공하는 것이 특징이다.이날 성과공유회에는 프로젝트에 참여한 농어민과 청년 농부, 귀농인 등 200여 명이 참석해 지난 2년(2024~2025년)간의 변화를 공유했다. 발표된 '우수사례 공유Zip'에는 생산 중심의 농업에서 벗어나 ▲온라인 유통 판로 개척 ▲지역 농산물 활용 가공 상품 개발 ▲체험 기반 관광 모델 구축 등 다각화 전략을 통해 소득 구조를 혁신한 사례들이 소개됐다.우수사례 발표에 이어 진행된 '공감테이블' 시간은 일방적인 강의가 아닌, 참가자들이 품목과 관심 분야별로 모여 실질적인 고민을 나누는 소통의 장으로 꾸며졌다.이 자리에서 용인의 왕상훈씨는 푸드트럭 개념을 도입해 버스 안에서 농산물을 판매하는 '푸드버스' 아이디어를 제안해 동료 농어민들의 큰 호응을 얻었다. 또한 화성의 이희구씨는 라이브커머스 마케팅 성과를 공유하며 "2026년에는 더 많은 농어민이 새로운 판로인 라이브커머스에 도전하길 바란다"고 독려했다.행사에 참석한 한 청년 농업인은 "이 프로젝트를 통해 농업을 단순한 노동이 아닌 '경영'의 관점에서 바라보게 됐다"며 "앞으로 체험과 가공, 온라인 판매 등 다양한 분야로 사업을 확장해 나갈 계획"이라고 포부를 밝혔다.박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "농어업소득 333 프로젝트는 농어민을 단순 생산자가 아닌 '농어업 CEO'로 성장시키기 위한 핵심 사업"이라고 강조하며, "올해의 성과를 발판 삼아 내년에는 이러한 성공 모델이 경기도 전역으로 확산될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.