[주장] 대통령이 쏘아올린 '환단고기', 위서 넘어 무엇을 물어야 할까

▲14일 서울 시내의 한 대형서점에 한국 상고사(上古史)를 다룬 책 '환단고기'가 놓여 있다. 이재명 대통령이 지난 12일 업무보고에서 박지향 동북아역사재단 이사장에게 환단고기에 대해 '문헌이 아니냐'고 물은 것과 관련해, 야권은 주류 역사학계에서는 위서로 평가받는 책이라며 일제히 비판을 쏟아내고 있다. 2025.12.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기