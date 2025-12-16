"노동 존중 사회, 정부와 함께 연다" 경기도, 국제노동축제 개막

AD

'2025 국제노동페스타' 개막식에 참석한 김동연 경기도지사, 김영훈 고용노동부 장관 등 주요 내빈과 전 세계 청년 참가자들이 '일의 미래'를 위한 연대를 다짐하며 기념촬영을 하고 있다.

"기후 위기와 디지털 전환 등 거대한 변화가 일자리는 물론 노동의 의미까지 뒤흔들고 있습니다. 이제 우리는 노동을 넘어 '일의 미래'를 고민해야 합니다."16일 오전, 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 국제노동페스타(The 2025 GG-ILO-MOEL International Labour Festa)' 개막식 무대에 오른 김동연 경기도지사가 힘주어 말했다. 경기도가 국제노동기구(ILO), 고용노동부와 함께 손잡고 마련한 이번 행사는 지방정부가 ILO 및 중앙정부와 공동으로 주최하는 최초의 대규모 국제 노동 축제다.이날 행사장에는 김 지사를 비롯해 김영훈 고용노동부 장관, 이상헌 ILO 고용정책국장 등 노사정 핵심 인사들이 총출동했다. 또한 국제노동조합총연맹(ITUC), 국제사용자기구(IOE) 관계자와 전 세계 50개국에서 모인 '청년 대표단(Youth 100)' 등 500여 명이 참석해 뜨거운 열기를 더했다.이번 행사의 슬로건은 '청년, 지방정부 그리고 일의 미래'다. 단순히 노동 문제를 논의하는 자리를 넘어, 급변하는 시대적 흐름 속에서 청년들이 마주할 일자리의 미래를 지방정부와 국제기구가 함께 모색하겠다는 의지가 담겼다.김동연 지사는 개회사에서 경기도가 추진 중인 노동 정책들을 '일의 미래'를 위한 해법으로 제시했다. 그는 "청년 기회 패키지, 기회소득, 주 4.5일제 도입 추진 등은 기회의 불평등이 삶의 불평등으로 이어지지 않도록 하기 위한 노력"이라며 "경기도는 노동 존중 사회를 만들기 위해 새 정부와 힘차게 협력해 나갈 것"이라고 강조했다.질베르 웅보 ILO 사무총장도 영상 축사를 통해 힘을 보탰다. 그는 "이번 페스타에서 나올 통찰력과 해법들이 앞으로 전 세계 청년 고용 문제를 해결하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 기대감을 드러냈다. 김영훈 고용노동부 장관 역시 기조연설에서 "청년이 존중받고 성장할 수 있는 일자리, 변화하는 환경에서 기회를 찾을 수 있는 노동시장을 만들기 위해 경기도, ILO와 흔들림 없이 협력하겠다"고 약속했다.이날 행사의 백미는 단연 '청년 100인과의 대화' 세션이었다. 김동연 지사와 김영훈 장관, 이상헌 ILO 고용정책국장 등 5명의 노사정 대표는 무대에 올라 50개국에서 온 청년 대표단(Youth 100)과 마주 앉았다.형식적인 질의응답은 없었다. 청년들은 ▲사회적 계층 이동 가능성 ▲'워라밸'(일과 삶의 균형) 대 높은 임금 ▲인공지능(AI)의 일자리 대체 위협 등 예민하고 현실적인 주제들을 가감 없이 던졌다.특히 현장에서는 청년들이 사전에 응답한 설문 데이터가 화면에 시각화되어 나타났고, 이를 바탕으로 김 지사를 포함한 리더들이 즉석에서 해법을 제시하는 '데이터 토크' 방식으로 진행돼 참석자들의 큰 호응을 얻었다. 한 참가자는 "탁상공론이 아닌, 내 고민이 데이터로 증명되고 정책 결정자들이 이에 직접 답하는 모습이 인상적이었다"고 소감을 밝혔다.행사는 이틀간 이어진다. 첫날인 16일에는 개막식과 청년 대화 세션에 이어 '괜찮은 일자리와 지방정부의 역할' 등을 주제로 한 국제노동포럼이 진행됐다. 영국 맨체스터 광역정부, 독일 브란덴부르크 등 해외 지방정부 관계자들도 발제자로 나서 각국의 생생한 노동 정책 사례를 공유했다.이튿날인 17일에는 '제3회 국제청년고용포럼'이 열린다. 이날 전 세계 청년들은 포용적 고용과 노동권을 주제로 심도 있는 토론을 벌인 뒤, 그 결과를 담은 '청년고용 행동계획(Call to Action)'을 직접 발표하며 축제의 피날레를 장식할 예정이다.경기도 관계자는 "이번 페스타는 일회성 행사가 아니다"라며 "여기서 모인 청년들의 목소리와 제안이 실제 ILO와 각국 정부의 정책으로 이어지는 '뉴 노멀(New Normal)'의 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.