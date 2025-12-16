이 대통령 '탈모약 건보 적용' 검토 주문... "청년 소외감 너무 커져"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이재명 대통령, 강훈식 대통령 비서실장, 김용범 정책실장. 2025.12.16 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은경 복지부 장관이 16일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 보건복지부 업무보고를 하고 있다. 왼쪽은 오유경 식약처장. 2025.12.16 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령이 참석한 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고가 진행되고 있다. 2025.12.16 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 열린 보건복지부 업무보고에서 탈모약에 대한 건강보험급여 적용 가능성을 검토하라고 주문했다. 청년층이 건보 혜택에 있어서 상대적 박탈감 혹은 소외감을 토로하고 있는 데 대한 정책적 고민이 필요하다는 지적이었다.이 대통령은 "젊은 사람들이 '나 보험료 내는데 혜택을 못 받는다. 억울하다'는 경우가 있는 것 같다. (질환이 있거나 노년층 때 주로 혜택을 받는) 보험의 원리상 그럴 수밖에 없지만, 그래서 하는 얘기다"라며 탈모약에 대한 건강보험 보장 가능성을 물었다.이 대통령은 "(2022년) 저번 대선 때 탈모약 지원을 해주겠다고 공약을 했는데 이번엔 하지 않았다"라며 "그런데 이 탈모도 병의 일부 아니냐. 젊은이들이 (약을) 많이 쓴다고 하는데 혹시 (건보 적용) 검토를 해봤나"라고 물었다.정은경 보건복지부 장관은 "의학적 이유로 생기는 원형 탈모의 경우는 치료 지원을 하는데 유전적 요인으로 생기는 탈모는 의학적 치료와 연관성이 떨어져 건강보험급여를 하지 않는다"라고 답했다. 또 "생명에 지장을 주는 질환이 아니라고 보기 때문에 (탈모약에 대한) 급여를 하지 않는다. 미용적 이유는 (탈모가 아닌) 다른 부분에 대해서도 건보 급여를 안 하고 있는 상황"이라고 설명했다.이 대통령은 그러나 "옛날엔 (탈모 문제를) 미용이라고 봤는데 요새는 생존의 문제로 받아들이는 것 같더라"라며 "횟수 제한, 총액 제한을 하는 식으로 검토는 한 번 해보시면 좋겠다"라고 주문했다. 아울러 "의료보험용으로 지정하면 약가가 내려간다는데 그것도 포함해서 검토해주시기 바란다"라고 말했다.이 대통령은 이어 비만치료제 '위고비' 등에 대한 건보 적용 여부에 대해서도 물었다. 정 장관은 "(비만 치료) 약제에 대해서는 검토 중이다. 이제 급여 (적용) 신청을 했기 때문에 그 부분에 대해 급여 적정성 같은 걸 검토해야 한다"라고 답했다.이 대통령은 이에 "세대 간의 문제, '보험료는 냈는데 나는 왜 혜택이 없나, 나는 이건 절실한데 이건 왜 건보 적용을 안 해주냐'는 문제는 고민을 해야 할 것 같다"라고 했다. 그러면서 "청년 소외감이 너무 커져서 하는 얘기"라고 덧붙였다.한편, 이 대통령은 이날 "대한민국 정도의 경제력을 갖춘 나라에서 먹을 게 없어서 가족들과 끌어안고 자살했다는 소리가 아직도 나오지 않나"라며 현재 시범 운영 중인 복지부의 '그냥드림사업'을 빠르게 확장할 것을 요구했다.기존의 푸드뱅크·마켓 등을 중심으로 진행되는 '그냥드림사업'은 생계가 어려운 취약계층이 방문하면 첫 이용 때만 본인 확인을 마치고 1인당 3~5개의 먹거리와 생필품을 받을 수 있다.이와 관련 이 대통령은 "배고파서 계란 한 판을 훔쳤다가 징역 1년을 받았다, 우리 사회에서 이런 얘기가 나온다는 게 이해가 안 된다"라며 "그 사람이 잡혀서 유치장에 있다가 수사받고 재판받고 감옥가서 징역받는 이 (사회적) 비용이 (계란 한 판보다) 얼마나 많나"라고 지적했다.이어 "(그냥드림사업처럼) '배고프면 아무나 와서 가져가라', 경기도에서 한번 해봤다. '도덕적 해이를 유발한다'는 비난이 마구 쏟아졌지만 실제로 그런 것 벌어지지 않았다"라며 "최소한 대한민국 사회에서 굶는 것 때문에 고통 받지 말라는 취지니깐 이건 신속하게 빨리 확장했으면 좋겠다"라고 말했다.이에 정 장관은 "내년엔 150개 정도까지 확대하고 전국적으로 숫자를 더 늘리겠다"라고 답했다. 하지만 이 대통령은 "우리나라 기초 시·군·구가 2백 몇십 개인데 시·군·구 단위로 없는 곳이 있는 것도 사실 좀 그렇다"라며 "예산이 특별히 많이 드는 것도 아니지 않나"라고 말했다. 또한 "먹는 것 갖고 서럽지는 말자는 취지"라고 재차 강조했다.