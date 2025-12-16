176kg 거구에서 '전국체전 동메달리스트'로... 김학준 선수의 인간승리

큰사진보기 ▲지난 10월 열린 제45회 전국장애인체육대회 포환던지기 종목에 출전한 김학준 선수.김 선수는 장애인 기회소득 참여를 계기로 체중 감량에 성공하고 메달리스트가 되었다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"스마트워치가 제 인생의 계획표가 되었어요."

큰사진보기 ▲전국장애인체육대회 동메달을 목에 걸고 파이팅을 외치고 있는 김학준 선수.그는 현재 패럴림픽 출전이라는 새로운 목표를 향해 달리고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲포환을 들고 포즈를 취하고 있는 김학준 선수.그의 도전은 많은 장애인들에게 '할 수 있다'는 희망의 메시지를 던지고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

몸무게 176kg의 거구였던 청년이 체중을 46kg이나 감량하고 전국장애인체육대회 시상대 위에 섰다. 단순한 다이어트 성공기가 아니다. 집 안에만 머물던 중증 발달장애인이 세상 밖으로 나와 전문 체육인으로 거듭난 '인간 승리'의 드라마 뒤에는 경기도의 '장애인 기회소득'이 있었다.경기도는 '장애인 기회소득'에 참여하며 삶의 변화를 맞이한 김학준(22) 선수가 지난 10월 열린 '제45회 전국장애인체육대회' 육상 필드 종목(포환던지기)에서 동메달을 획득했다고 18일 밝혔다.중증 자폐성 장애를 가진 김학준 선수는 초등학교 3학년 때부터 수영, 육상, 탁구 등 다양한 운동을 즐기던 활달한 소년이었다. 그러나 고등학교 시절 e스포츠에 빠지면서 활동량이 급격히 줄어들었고, 체중은 176kg까지 불어났다.비만으로 건강마저 위협받던 김 선수에게 변화의 계기가 찾아온 건 2023년이었다. 경기도가 시행한 '장애인 기회소득' 사업의 첫 해 참여자로 선정되면서다.김 선수의 손목에는 정책 참여자에게 지급되는 스마트워치가 채워졌다. 단순한 시계가 아니었다. 매일 달성해야 할 '목표 걸음 수'가 생겼고, 자신의 활동량이 실시간으로 기록되는 것을 확인하면서 김 씨는 자연스럽게 집 밖으로 나가 걷기 시작했다.변화는 놀라웠다. 김학준 선수는 장애인 기회소득으로 받은 지원금을 활용해 2023년부터 2년째 헬스장에 등록해 운동을 이어갔다. 꾸준한 걷기와 웨이트 트레이닝, 마라톤 대회 도전이 이어지면서 176kg이던 체중은 130kg까지 내려갔고, 비대했던 몸은 탄탄한 근육질로 변모했다올해 김 선수는 기회소득으로 투척화와 포환 등 전문 스포츠용품을 구입하며 본격적인 훈련에 돌입했다. 그 결과, 지난 10월 전국장애인체육대회 포환던지기 종목에서 동메달을 목에 걸었다. 육상 대회 도전 10년 만의 쾌거였다.김학준 선수의 어머니 윤일숙씨는 "장애인 기회소득 덕분에 아이가 건강을 되찾고 메달까지 받게 되었다"며 감격을 감추지 못했다.윤 씨는 "스마트워치로 활동이 기록되니 아이에게 의지가 생겼고, 이것이 전문 운동선수로 성장하는 데 큰 동기부여가 되었다"라며 "아이가 매일 스스로 스마트워치를 차며 '이것이 내 계획표'라고 말한다"고 전했다.이어 윤씨는 "집에만 있던 아이가 밖으로 나가게 되면서 자존감이 눈에 띄게 높아졌다"면서 "다른 장애인 부모들도 아이와 함께 걷으며 세상을 보는 관점이 긍정적으로 바뀌었다고 입을 모은다"고 덧붙였다.'장애인 기회소득'은 스스로 건강을 챙기는 '가치 활동'을 하는 장애인에게 금전적 보상을 제공하는 경기도의 대표적인 복지 정책이다. 스마트워치를 착용하고 주 2회 이상 운동 등 활동을 인증하면 월 10만 원을 지급한다.이 정책은 단순한 경제적 지원을 넘어 장애인의 건강 관리와 사회 참여를 유도한다는 점에서 호평을 받고 있다. 경기도에 따르면 2023년 5836명, 2024년 1만 904명이 참여했으며, 2025년 9월 말 기준 올해 참여자는 1만 631명에 달한다.실제 참여자들의 만족도도 높다. 지난해 참여자 6814명을 대상으로 한 조사에서 86.7%가 '만족한다'고 응답했다. 또한 응답자의 74.2%는 신체적 건강이, 77.1%는 정신적 건강이 좋아졌다고 답했으며 , 87.2%는 외부 활동이 증가했다고 밝혔다.김동연 경기도지사는 지난 8월 경기북부장애인복지종합지원센터를 방문한 자리에서 "장애인 기회소득은 장애인이 집 안에만 있지 않고 세상 밖으로 나와 비장애인과 더불어 살 수 있도록 만든 정책"이라며 "차별 없는 세상을 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 강조한 바 있다.이제 김학준 선수의 시선은 더 높은 곳을 향해 있다. 그는 '패럴림픽 출전'이라는 새로운 목표를 세우고 훈련에 매진 중이다. 기회소득이 만들어준 작은 '기회'가 한 청년의 인생을 바꾸는 거대한 '희망'으로 자라난 것이다.한편, 경기도는 내년에도 1만 명을 대상으로 장애인 기회소득 사업을 지속할 방침이다. 참여자 모집은 내년 3월경 '경기민원24' 누리집과 읍면동 행정복지센터를 통해 진행될 예정이다.