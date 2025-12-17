평가·탈락의 두려움 대신 '인정'을 받았다

큰사진보기 ▲'예술인 기회소득'에 대해 설명하는 거문고 연주자 김은선 씨.김 씨는 이 정책이 예술인들에게 단순한 지원금을 넘어 '인정'과 '연대'의 계기가 되었다고 평가했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난 2023년 3월 경기아트센터에서 열린 경기 예술인 소통 토론회 모습.예술인 기회소득은 예술인들 사이의 경쟁보다는 연대를 강화하는 효과를 낳고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲기회소득 예술인 상설무대 공연 모습.경기도는 재정 지원뿐만 아니라 예술인들이 무대에 설 수 있는 기회를 확대하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 예술은 우리 삶을 풍요롭게 하지만, 정작 예술인들의 현실은 녹록지 않은 경우가 많습니다. 경쟁과 탈락의 두려움 없이 자신의 예술 세계를 펼칠 수 있도록 돕는 '기회소득'이 마중물이 되어, 경기도 곳곳에서 더 다채로운 문화예술의 꽃이 피어나길 기대해 봅니다.

"다른 지원사업은 기획서를 쓰고 선택을 받아야 해요. 치열한 경쟁이 시작되죠. 탈락하면 지원금을 못 받는 아쉬움보다 '내가 인정받지 못한 건가', '내 예술이 잘못된 건가'라는 생각에 상처를 받기도 합니다. 하지만 예술인 기회소득은 달랐습니다."부천을 중심으로 20년 이상 활동해 온 거문고 연주자 김은선씨는 경기도의 '예술인 기회소득' 정책에 대해 "평가나 탈락이 아닌, 관심과 인정을 보여준 정책"이라며 이 같이 말했다.경기도가 2023년부터 시행 중인 '예술인 기회소득'이 도내 예술인들에게 실질적인 경제적 도움을 넘어 심리적 지지와 연대감을 형성하고 있는 것으로 나타났다. 도는 지난 2023년부터 2025년까지 3년간 약 2만 7155명의 예술인에게 기회소득을 지급했다고 16일 밝혔다.국립국악중·고등학교와 한국예술종합학교를 졸업한 재원인 김은선씨는 현재 초·중·고등학교 국악 교육과 국내외 연주 활동을 병행하고 있는 중견 예술인이다. 그는 경기문화재단 등 여러 기관의 창작지원금을 받아본 경험이 있지만, '예술인 기회소득'만이 가진 차별점으로 '보편성'과 '편의성'을 꼽았다.기존의 예술 지원사업은 대개 복잡한 기획서를 요구하고 심사위원의 주관적 기준에 따라 수혜자가 결정된다. 김씨는 "작품성은 뛰어나지만 기획서 작성이나 인터뷰에 서툰 예술가들도 많다"며 "예술인 기회소득은 몇십 장의 서류를 준비할 필요 없이, 요건만 충족하면 누구나 받을 수 있어 그런 부담이 없다"고 설명했다.특히 그는 경쟁 구도가 사라진 점을 높이 샀다. 김씨는 "다른 지원사업에서는 동료가 곧 경쟁자였다. 호의로 정보를 공유했다가 상대방만 선정되는 경우도 있어 마음이 아팠다"고 털어놨다. 반면 기회소득에 대해서는 "내가 저 사람 때문에 떨어진다는 염려가 없으니, 서로 마감을 챙겨주며 독려하는 문화가 생겼다"고 전했다.예술인들에게 경제적 불안정은 늘 따라다니는 그림자다. 김 씨는 이를 '보릿고개'에 비유했다. 그는 "예술인마다 경제 활동과 수익이 천차만별이라 월세나 관리비를 내기 쉽지 않을 때가 있다"며 "연 150만 원이라는 금액이 작아 보일 수 있지만, 그런 힘든 시기에 엄청난 도움이 된다"고 말했다.지원을 받는 만큼 책임감도 무겁다. 김씨는 "도민들 입장에서는 특정 계층에만 주는 혜택이나 차별로 보일 수도 있다는 생각이 들었다"며 "결국 도민들의 세금으로 지원받는 것이기에, 지역 활동과 교육을 더 열심히 해서 사회에 환원해야겠다고 다짐하게 된다"고 강조했다.'예술인 기회소득'은 사회적 가치를 창출하지만 정당한 보상을 받지 못하는 예술인들에게 일정한 소득을 보전해 주는 정책이다. 신청 대상은 경기도 28개 시군에 거주하는 '예술활동증명 유효자' 중 19세 이상이면서 개인소득인정액이 중위소득 120% 이하인 예술인이다.경기도는 2023년 7252명을 시작으로 2024년 9172명, 2025년 1만 731명 등 수혜 대상을 점차 확대해 왔다. 지원 금액은 연 150만 원이며, 내년에도 약 7000명에게 지급을 이어갈 계획이다.단순한 현금 지원에 그치지 않고 예술인들이 무대에 설 기회도 제공하고 있다. 도는 '기회소득 예술인 페스티벌'과 '상설무대'를 운영하여 예술인과 도민이 직접 만나는 장을 마련했다. 특히 수원 경기아트센터 야외극장과 의정부 경기북부청사 평화광장 등에서 열린 상설무대는 예술인들에게 실질적인 공연 기회를, 도민들에게는 일상 속 문화 향유 기회를 제공했다는 평가를 받는다.김씨는 인터뷰 말미에 "우리의 활동이 모두에게 사랑받지는 못하더라도, 이렇게 관심받고 인정받는다는 걸 느꼈다"며 "주변 예술인들이 지치지 않고 계속 활동을 이어갔으면 좋겠다"는 바람을 전했다. 다만 그는 개선점으로 지원 금액의 증액과 지급 방식(일시 지급 또는 분할 지급)의 선택권 부여 등을 제안하기도 했다.경기도 관계자는 "예술인 기회소득은 예술 활동의 사회적 가치에 대한 정당한 보상"이라며 "앞으로도 예술인의 지속적인 창작 활동을 돕고 도민의 문화예술 접근성을 높이기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.