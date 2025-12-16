여수서 제427주년 이충무공 추모 제례 '휘신제' 봉행

큰사진보기 ▲16일 여수 고소대 '통제이공수군대첩비' 비각에서 봉행된 이충무공 제427주년 휘신제 모습 ⓒ 오병종 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제 427주년 이충무공 휘신제 모습 ⓒ 오병종 관련사진보기

큰사진보기 ▲제427주년 이충무공 휘신제16일 여수시 고소대 대첩비각에서 봉행 ⓒ 오병종 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수복지뉴스에도 실립니다.

여수지구 이충무공유적영구보존회(이사장 정준호, 아래 보존회)는 충무공 이순신 장군의 기일인 16일, 여수 고소대 대첩비각에서 제427주년 휘신제(諱辰祭)를 봉행했다.이날 휘신제는 보존회 회원들이 주관했으며, (사)여수여해재단 임원들도 함께 참여하여 나라를 구한 충무공의 숭고한 희생을 기렸다.휘신제(諱辰祭)는 충무공 이순신 장군의 순국을 기리기 위해 매년 봉행하는 제사다. 장군이 노량해전에서 전사한 음력 11월 19일을 양력으로 환산해 매년 12월 16일에 지낸다.'휘(諱)'는 돌아가신 분의 이름을 함부로 부르지 않고 높여 부르는 의미를 담고 있으며, '신(辰)'은 날짜를 뜻한다.따라서 '휘신제'는 "돌아가신 날을 기린다"는 의미를 담고 있다. 이순신 장군은 1598년 음력 11월 19일, 마지막 전투인 노량해전에서 전사했다.이날 제례를 주관한 보존회 정준호 이사장은 "임진왜란 당시 나라를 구한 이순신 장군의 기일을 맞아 우리 보존회 회원들이 매년 지내오는 제례"라며, "회원들이 모두 연로하지만 사명감을 갖고 선조들이 지내온 전통을 꾸준히 이어오고 있다"고 그 의미를 강조했다.이순신 장군이 노량해전에서 순국할 당시 직책은 전라좌수사 겸 통제사였으며, 당시 이 두 직책의 본영은 여수에 있었다. 이러한 역사적 배경으로 볼 때, 이순신의 휘신제를 여수에서 꾸준히 이어온 것은 의미 있는 제례로 평가받고 있다.제례를 참관한 (사)여수여해재단 강용명 이사장은 "지역 어르신들께서 연로하지만 전통을 이어오고 있는 점을 본받을 점"이라고 보존회 회원들의 노고를 치하했다. 그러면서도 "여수에서 꼭 지내야 할 소중한 이순신 추모 제례임에도 시민들 관심이 약한 것 같아서 그 점은 아쉽다"고 전하며, 이 뜻깊은 전통에 대한 시민들의 더 많은 관심과 참여를 촉구했다.