서영학 전 대통령비서실 행정관, 여수시장 출마 선언

큰사진보기 ▲서영학 전 대통령비서실 행정관이 16일 전남 여수시청 브리핑룸에서 내년 지방선거 여수시장 출마를 위한 기자회견을 하고 있따. ⓒ 최연수 기자 관련사진보기

서영학 전 대통령비서실 행정관(55)이 내년 지방선거를 앞두고 전남 여수시장 출마를 공식 선언했다.서 전 행정관은 16일 여수시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "오늘보다 강한 여수, 세계 1% 도시 대전환"을 비전으로 여수시장 도전을 공식화했다.그는 회견에서 "석유화학과 과거 수준의 관광에 의존하던 시대는 저물었지만, 새로운 시대는 아직 열리지 않았다"며 "그 사이 지역의 활력은 사라지고 시민들이 등을 돌리는 깊은 위기에 여수가 놓여 있다"고 진단했다. 그러면서 "여수는 지금 전환기의 한가운데에 서 있으며, 이제 새로운 시대를 열어야 할 시점"이라고 강조했다.이 같은 어려움을 극복하기 위한 여수의 미래 비전으로 해양자원을 지속가능하게 활용하는 이른바 '블루 이코노미(Blue Economy)'를 제시했다.이를 위해 우선 문화·예술 도시로의 대전환을 공약했다. 그는 "가막만 하수종말처리장 이전 부지에 구겐하임 미술관 유치를 추진하겠다"며 "국립현대미술관 분관과 한국종합예술학교 남부분원 유치를 통해 여수를 동북아 문화관광의 중심지로 만들겠다"고 말했다.또한 일자리와 삶의 질이 공존하는 교육 도시를 만들겠다는 구상도 내놨다. 서 전 행전관은 "순천~여수 고속도로 건설로 접근성을 높이겠다"며 "과학예술영재고 신설과 함께 '도서관 도시' 조성을 통해 가족 중심의 정주 여건을 강화하겠다"고 밝혔다.석유화학 산업과 관련해서는 "석유화학 산업의 탈탄소·고부가가치화를 추진하고, 고흥 우주항공 산업과 연계한 드론·방산 분야 소부장 기업을 유치한다는 계획이다"며 "(가칭)여수펀드 조성을 통해 청년 창업과 미래 산업도 적극 육성하겠다"고 강조했다.이 밖에 교통·의료 인프라 확충, 시민이 행복한 관광과 공직 혁신 등도 여수시의 당면한 과제로 제시했다.끝으로 그는 "대통령실에서 익힌 정책 결정과 예산 편성 경험을 여수를 위해 쓰겠다"며 "절망에 익숙해진 현실을 넘어, 용기 있는 도전이 기회가 되는 미래를 시민과 함께 만들어가겠다"며 회견을 마무리했다.전남 여수에서 태어난 서영학 전 행전관은 지난 2003년 공직에 입문해 여수시청, 여성가족부, 대통령비서실에서 근무했다. 또한 21대 대선에는 더불어민주당 선대위 부위원장을 역임하며 대선 승리에 기여한 공로 등을 인정받아 더불어민주당 당대표 1급 포상을 받았다.