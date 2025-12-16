생태전환 '국정과제'로 부활... '교육판 페이비언 협회'가 필요하다

AD

지난 2022년 확정된 개정 교육과정은 우리 교육사에 뼈아픈 기록으로 남았다. 공주대 이재영 교수의 분석에 따르면, 당초 총론 주요사항 시안에서 12회나 등장했던 '생태전환'이라는 단어는 최종본에서 '0회'로 전멸했고, 14회였던 '기후'는 단 2회로, 21회였던 '환경'은 단 2회로 쪼그라들었다. 전 세계가 기후위기 대응을 위해 교육의 대전환을 서두를 때, 대한민국 교육과정은 오히려 '지속가능성'을 지워버리는 '숫자로 증명된 퇴행'을 선택했던 것이다.이러한 암울한 상황에서 최근 교육부가 발표한 업무 보고는 벼랑 끝에 선 우리 교육에 다시금 희망의 불씨를 지폈다는 점에서 매우 의미가 크다. 교육부는 '기후·생태전환교육 강화'를 국정과제 100-1로 천명하고, 2026년까지 '한국형 생태전환교육 프레임워크(K-GEP)'를 개발하겠다고 밝혔다. 이는 총론에서 삭제되었던 생태전환의 가치를 행정적, 제도적으로 복원하겠다는 강력한 의지의 표명이다. 또한, 학교 환경교육을 지원하기 위해 환경교육법을 개정하고 'School RE100' 사업을 통해 학교를 탄소중립 실천의 장으로 만들겠다는 구상은 단순한 선언을 넘어선 실질적인 진보라 평가할 만하다.교육부의 이번 정책 전환이 단순한 정책 나열에 그치지 않으려면, 교육의 최종 목표를 명확히 해야 한다. 그것은 바로 '지구생태시민'의 양성이다. 지구생태시민은 세계시민, 생태시민, 민주시민의 가치를 통합하여, 인간 중심의 사고를 넘어 자연과 공존하고 기후위기 시대의 불확실성에 대응할 수 있는 주체적인 인간상을 의미한다.교육부가 추진하는 K-GEP와 School RE100은 바로 이 지구생태시민을 길러내는 토양이 되어야 한다. 태양광 패널 아래서 생산된 에너지를 모니터링하며 과학적 소양을 기르고, 기후 문제 해결을 위해 지역사회와 연대하는 경험을 통해 학생들은 '불안한 개인'이 아닌 '연대하는 시민'으로 성장할 것이다. 이는 경쟁과 서열 중심의 낡은 교육 패러다임을 지속가능한 생태문명으로 전환하는 역사적인 과업이다.하지만 정책의 방향이 옳다고 해서 성공이 보장되는 것은 아니다. 2022 개정 교육과정의 퇴행이 보여주었듯, 확고한 철학을 가진 추진 주체가 없으면 정책은 언제든 다시 뒤집힐 수 있다. 여기서 우리는 19세기 말 영국에서 점진적이지만 강력하게 사회 개혁을 주도했던 '페이비언 협회(The Fabian Society)'의 사례를 주목할 필요가 있다.페이비언 협회는 치밀한 조사와 연구, 그리고 정책의 구체화를 통해 영국 노동당의 정책적 기반을 닦고 복지 국가의 기틀을 마련했다. 그들은 급진적인 구호 대신, 실현 가능한 정책 대안을 끊임없이 제시하며 사회 시스템을 근본적으로 변화시켰다. 지금 교육부의 '기후·생태전환교육' 정책에도 이러한 역할을 수행할 강력한 콘트롤타워가 절실하다.현재 제안된 '국가환경교육센터'나 '교육부-환경부 공동 추진단'이 바로 한국판 페이비언 협회가 되어야 한다. 이들은 교육부와 환경부의 칸막이를 넘나들며 정책을 정교하게 다듬고, 정권의 변화와 상관없이 생태전환교육의 철학을 교육 현장에 뿌리내리게 할 끈기 있는 실행 조직이어야 한다. 단순히 예산을 집행하는 관리 기구가 아니라, 기후위기 시대의 교육 철학을 수립하고 전파하는 지적·실천적 구심점이 되어야 한다는 것이다.숫자로 증명된 퇴행을 딛고, 이제는 숫자로 증명되는 희망을 만들 때다. 교육부의 이번 결단이 '지구생태시민'이라는 열매를 맺기 위해, 페이비언 협회와 같은 강력하고 지속적인 추진 체계가 반드시 뒤따르기를 기대한다.