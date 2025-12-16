임기제 공공기관장, 보호의 대상이 아니라 책임의 주체다

AD

공공기관장 임기제를 둘러싼 논란은 정권 교체기마다 반복된다. "임기를 보장해야 기관이 안정된다", "정권이 바뀌었다고 기관장을 흔들어서는 안 된다"는 주장도 어김없이 등장한다. 그러나 이 논의에는 종종 중요한 전제가 빠져 있다.임기제는 공공기관의 전문성과 독립성을 보장하기 위한 제도다. 정치적 변화와 무관하게 기관이 본연의 기능을 수행하도록 하기 위한 장치이지, 전 정권에서 임명된 인사를 무조건 보호하기 위해 만들어진 제도는 아니다.최근 인천국제공항공사 사장과 대통령 간 업무보고 과정에서 불거진 논란은 이 점을 상징적으로 보여준다. 대통령은 외화 불법 반출 가능성을 지적하며 보안 검색의 허점을 질문했고, 공항공사 사장은 기술적 한계와 전수 검사의 어려움을 반복적으로 설명했다.이후 공개적인 질타가 이어졌고, 사장은 SNS를 통해 대통령의 지적이 현장을 충분히 이해하지 못한 발언이었다는 취지의 반박을 내놓았다.이 사안을 단순히 발언 수위나 대응 방식의 적절성 문제로만 볼 수는 없다. 핵심은 업무보고의 성격과 공공기관장의 역할에 대한 인식이다. 업무보고는 상급자의 문제 제기를 전제로, 현장 책임자가 현실적인 대안과 보완책을 제시하는 자리다."불가능하다"는 답변은 현황 설명일 수는 있어도 해법이 될 수 없다. 전문성을 갖춘 기관장이라면 기술적 제약을 설명하는 동시에, 제한적이나마 실행 가능한 개선 방안을 함께 제시하는 것이 자연스럽다.더 주목할 대목은 그 이후다. 내부적으로 조율하고 설명해야 할 사안을 공개적인 SNS 반박으로 이어간 것은, 공공기관의 독립성을 보여주기보다는 대통령과 국민을 향한 정치적 대응에 가깝다. 공공기관장의 독립성이란 정치와 공개적으로 대립할 자유가 아니라, 정치적 이해관계로부터 거리를 두고 전문 행정을 수행할 책임에서 출발한다.이 지점에서 임기제 논쟁은 다시 제기된다. 일부에서는 "임기 보장은 공기업 안정의 핵심"이라며 기관장을 옹호한다. 그러나 보다 근본적인 질문이 필요하다. 임기제는 누구를, 무엇을 위해 존재하는가.공공기관장 임기제의 취지는 분명하다. 전문성과 경험을 갖춘 책임자가 단기적 정치 압력에 흔들리지 않고 중·장기 과제를 추진하도록 보호하는 데 있다. 다시 말해 임기 보장은 전문성, 책임성, 그리고 성과를 전제로 한다.문제는 전문성과 무관하게 정치적 배경을 바탕으로 임명된 이른바 '낙하산 인사'에게 임기제가 전혀 다른 방식으로 작동할 때다. 이 경우 임기제는 공공기관 독립성의 장치가 아니라, 정권 교체 이후에도 자리를 지키기 위한 방패로 기능한다. 해당 인사의 전문 경력보다 정치적 이력이 먼저 거론되는 순간, 갈등은 정책 논쟁이 아니라 정무적 인사 문제로 인식될 수밖에 없다.낙하산 인사의 폐해는 이미 충분히 누적돼 있다. 전문성 부족은 정책 대응력 저하로 이어지고, 조직 내부에는 성과보다 정치적 배경이 중시된다는 냉소가 쌓인다. 책임은 흐려지고, 그 비용은 결국 국민에게 돌아간다. 이런 상황에서 임기제는 안정 장치가 아니라 무책임을 제도적으로 보장하는 장치가 된다.이제 "임기 보장 대 정치 보복"이라는 이분법에서 벗어나야 한다. 핵심 질문은 단순하다. 해당 기관장이 그 기관의 업무에 정통한가, 그리고 그 전문성을 책임 있는 대응과 성과로 증명하고 있는가. 이 질문에 답하지 못한다면 임기 보장은 원칙이 아니라 특권에 불과하다.임기제는 공공기관을 정치로부터 보호하기 위해 존재한다. 그러나 그것이 낙하산 인사를 고착화하는 수단으로 변질되는 순간, 공공기관의 독립성과 국민의 신뢰는 함께 무너진다. 공공기관장은 임기의 주인이 아니라, 국민으로부터 전문성과 공공성을 전제로 위임받은 관리자다.특히 임기제로 일하는 공직자일수록 자신의 지위가 제도에 의해 자동으로 보장되는 권리가 아니라, 국민의 신뢰 위에 놓여 있다는 사실을 인식해야 한다. 겸손한 태도로 문제 제기를 듣고, 정치적 대응이 아닌 전문적 해법으로 답하는 것, 그것이 임기제 공직자가 지켜야 할 최소한의 책임이다. 임기제의 본질은 자리를 지키는 데 있지 않다. 국민과 함께 책임지는 데 있다.