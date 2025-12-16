서울시장 출마 김영배 "서울 집값 잡는 핵심 해법은..."

큰사진보기 ▲ 더불어민주당 김영배 의원이 16일 서울 중구 문화역서울284에서 서울시장 선거 출마 선언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당 재선 성북구청장, 재선 서울 성북갑 국회의원인 김영배 의원이 서울특별시장 선거 출마를 선언했다. '진짜 종합 행정가'로 자신을 소개한 김영배 의원은 서울을 '시간 평등 특별시'로 만들겠다는 포부를 밝혔다. 민주당 서울시장 후보군 중 행정 경력을 갖고 있는 정원오 성동구청장을 향해서는 "경선 출마를 촉구하고 멋진 경쟁을 하길 기대한다"는 말을 전했다.16일 옛 서울역(문화역서울284) 앞에서 출마선언식을 연 김영배 의원은 "구청장, 청와대 경험을 가진 진짜 종합 행정가로서 서울의 시간을 바꾸는 시장이 되기 위해 이 자리에 섰다"고 운을 뗐다.그는 현재의 서울을 "시간 불평등의 도시"로 규정하고 거주지가 어디인지에 따라 직장과 교통, 여가 등 삶의 핵심 요소들이 괴리되고 있다는 점을 짚었다. "거리가 곧 계급이 되고 시간이 곧 특권이 되는 도시, 이것이 바로 오늘 대한민국 서울의 슬픈 자화상"이라는 진단이다.김 의원은 이 원인을 "양적 성장과 토건(개발)에만 매달려온 잘못된 도시 설계와 근시안적 도시행정 때문"이라고 규정한 뒤 "잘못된 도시 정책을 전면적으로 재설계하고 서울의 새 판 짜기를 할 때가 왔다. 저는 서울을 '시간 평등 특별시'로 만들겠다"고 약속했다.이를 위한 핵심 의제로 ▲'10분 역세권' 만들기 ▲서울-수도권 거점도시 연결로 직주근접 수도권 메가시티 발전 ▲슬세권(슬리퍼 차림으로도 다양한 생활 편의시설을 이용할 수 있는 주거 지역) 서울 만들기 등을 제시했다.10분 역세권은 마을버스 완전 공영화, 전기 따릉이 전면도입, 경전철 사업 재추진을 통해 만들어내겠다는 입장이다.또한 직주근접 수도권 메가시티 발전 공약은 영등포·여의도, 청량리·홍릉, 동대문·상수, 신촌·홍대 일대 서울 거점 4곳의 고밀복합 개발과 수도권 연결 메가시티 3대 거점 조성으로 구체화한다. 수도권 연결 3대 거점은 태릉·노원·도봉 일대를 남양주·구리와 연계해 바이오·문화산업 중심으로, 은평·상암·고양 일대를 기후테크 산업단지로, 구로·금천·온수 일대는 부천·광명과 연계해 인공지능(AI)·디지털 중심 산업단지로 육성한다는 계획이다.슬세권 서울 조성에 대해 김 의원은 "성북구청장 시절 최초로 걸어서 10분 도시 정책을 성공적으로 추진한 바 있다"면서 "이 경험을 살려 내 집 앞, 체육관, 내 집 앞, 공원, 내 집 앞 도서관 등 슬세권 생활 인프라를 대폭 확충하겠다"고 설명했다.김영배 의원은 "12.3 내란 이후 숨가쁜 정치적 격변기를 견뎌왔다. 하지만 아직 내란은 끝나지 않았다"면서 행정 권력뿐만 아닌 지방자치 권력을 교체하는 것이 "진정한 내란 종식"이라고 강조했다.이날 현장에서는 '행정가'로 인지도가 높아지고 있는 정원오 성동구청장에 대한 이야기도 나왔다. 정 구청장은 민주당 내 서울시장 후보군으로 분류된다. 정원오 구청장에 대해 김영배 의원은 "정원오와 김영배가 정말 멋진 경쟁을 통해서 지방자치의 미래뿐만 아니라 대한민국의 미래, 서울 시민의 삶의 질을 확실하게 책임지는 민주당의 미래를 열어갈 것이라고 약속드린다"고 말했다.이어 "정치를 성과로 하는 시대가 열려야 한다"면서 "그런 점에서 정원오 구청장의 경선 출마를 촉구하고, 함께 멋진 경쟁을 하길 기대한다는 말씀을 꼭 전하고 싶다"고 재차 강조했다.또한 김 의원은 '서울 집값 상승 문제'와 관련한 질문을 받고 "직장과 주거의 거리를 좁혀 시간을 평등하게 사용할 수 있게 하는 시내 도심 복합 개발을 통해 메가시티를 구축하는 것이 서울의 집값을 잡는 핵심적 해법"이라고 답했다. 그는 오는 23일 주택 정책 토론회 때 구체적 주택 공급 계획을 밝힐 것이라고 알렸다.