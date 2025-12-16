용인운전면허시험장 연말 '인산인해'... 갱신 대상자 몰려 혼잡

큰사진보기 ▲용인운전면허시험장에 면허증 갱신을 위해 찾은 운전자들이 몰리고 있다. 사진은 면허 시험장 입구에 차량이 정체됐다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인운전면허시험장에 면허증 갱신을 위해 찾은 운전자들이 몰리고 있다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

연말을 맞아 운전면허 갱신을 위해 시민들이 대거 몰리며 용인운전면허시험장 일대가 하루 종일 혼잡한 모습을 보이고 있다. 시험장 내 신체검사 대기 줄은 건물 밖까지 이어졌고 시험장으로 진입하는 차량도 급증했다. 시험장 주변 도로는 짧은 시간 간헐적으로 막히는 상황이 반복되며 시민 불편이 커지고 있다.지난 10일 기자가 찾은 용인시험장 앞 사거리 주변은 갓길까지 차량이 줄지어 서 있었다. 평소 출퇴근 시간대를 제외하면 비교적 원활하던 도로지만 이날은 주차 대기 차량이 연달아 줄을 이었다. 도로 곳곳에는 '만차' 안내판이 놓여 있었고 시험장 직원들이 연신 방향 안내를 하고 있었다.시험장 내부도 붐볐다. 신체검사장 앞에는 20명이 훌쩍 넘는 방문객이 길게 줄지어 서 있었고 대기 시간은 30분 이상 걸렸다. 젊은 층부터 중장년층까지 다양한 연령대가 서 있었다. 여기에 운전면허 신규 발급 받기 위해 찾은 사람들까지 더해져 시험장 내부는 말 그대로 인산인해를 이뤘다.시험장에서 만난 차은진(42) 씨는 "면허 갱신을 위해 찾았다. 직장생활을 하다 보니 시간 내는 게 쉽지 않았다. 오전 반차를 쓰고 갔는데 예상보다 시간이 너무 오래 걸렸다"고 말했다.운전자들이 몰리는 배경에는 올해 전국적으로 면허 갱신 대상자가 많이 늘어난 점이 자리한다. 10년 주기로 돌아오는 갱신 연도와 고령 운전자의 갱신 수요가 겹치면서 각 지역 시험장에서 혼잡이 반복되는 상황이다. 용인시험장은 수도권에서도 이용자가 많은 시험장으로 알려져 대기 시간 증가가 더욱 두드러졌다.특히 시험장 앞 도로는 상시 정체가 반복되며 안전에 대한 우려도 나온다. 주차 대기 차량이 도로 한쪽 차선을 차지하면서 보행자와 자전거 이용자의 동선이 좁아졌고 돌발 상황이 생기기 쉬운 환경이 됐다.인근 아파트에 거주하는 한 시민은 "시험장 일정이 몰리는 시기마다 도로가 꽉 막혀 불편이 생기기도 한다. 안전은 당연하게 주변 시민들이 불편을 덜 겪게 배려가 있어야 할 것"이라고 전했다.시민들은 더 안정적인 교통 관리와 분산 유도 방안 마련이 필요하다고 지적한다. 온라인 예약제 확대, 갱신 일정 분산, 외부 임시주차장 확보 등이 대안으로 거론된다.