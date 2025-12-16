온수 사용량 급증 눈여겨본 관리소장의 기지, 쓰러진 이웃 구했다

큰사진보기 ▲구조된 이웃이 구급차를 타고 긴급 조치를 받고 있다(사진 제공/독자) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲신고를 받고 달려원 구조원이 내부 진입을 시도하고 있다(사진 제공/독자) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

한 달에 한 번 반복되는 평범한 검침 업무였다. 그날, 관리소장의 눈은 유독 숫자 하나에 오래 머물렀다. 작은 이상 징후를 놓치지 않은 덕분에 홀로 쓰러져 있던 이웃의 생명이 극적으로 지켜졌다.11월 27일 용인 휴먼시아 물푸레마을9단지에서 긴박한 구조 상황이 펼쳐졌다. 관리사무소 김은하 소장은 909동의 세대별 검침을 확인하던 중 한 가지 이상한 점을 발견했다. 평소 온수 사용량이 많지 않던 60대 홀몸 여성 B씨의 계량기 숫자가 평소의 몇 배로 치솟아 있었다.B씨는 기초생활수급을 받으며 홀로 생활해 오던 입주민이었다. '뭔가 잘못된 건 아닐까' 하는 불길한 느낌이 김 소장의 마음을 스쳤다. 그는 즉시 연락을 시도했지만 전화는 울릴 뿐 아무도 받지 않았다. 문자에도 답이 없었다. 이웃들은 "며칠째 얼굴을 본 적이 없다"고 말했다.정황은 점점 더 좋지 않게 흘러갔다. 시간이 지체되면 큰일이 날 수도 있었다. 김 소장은 바로 구성동 행정복지센터에 도움을 요청했고, 센터 직원들은 20년 넘게 연락이 닿지 않던 B씨의 가족을 찾기 위해 서둘러 움직였다. 어렵게 연락이 닿은 B씨의 아들은 단숨에 아파트로 달려왔고 경찰과 소방까지 현장에 합류했다.굳게 닫힌 문이 열리는 순간, 모두의 얼굴이 굳어졌다. B씨는 화장실 바닥에 쓰러진 채 발견됐다. 의식은 희미했지만 살아 있었다. 스스로 움직일 수 없는 상태였기에 조금만 더 늦었더라면 상황은 달라졌을지도 모른다. 구급대원이 재빨리 응급조치하고 병원으로 옮기면서 현장은 안도감으로 가득했다. B씨는 현재 병원에서 안정을 되찾고 있는 것으로 알려졌다.그날의 작은 숫자 하나가, 오랫동안 끊어져 있던 가족의 인연을 다시 잇고 한 생명을 구해낸 셈이다.김 소장은 "입주민이 실려 나가는 걸 보고 비로소 긴장이 풀렸다"며 "위기 상황에서 행정복지센터와 경찰, 소방이 한 몸처럼 움직여 준 덕분"이라고 말했다.누구도 예상하지 못했던 11월의 어느 평범한 아침, 한 사람의 세심한 관심이 또 한 사람을 살려낸 순간이었다.