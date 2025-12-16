숲 한가운데 놓인 달... 사진보다 눈에 더 담고 싶었던 순간들

큰사진보기 ▲인공폭포주상절리와 인공폭포를 테마로 조성된 공간에 미디어아트가 한창이다 ⓒ 유수영 관련사진보기

하루가 유난히 길게 느껴지던 날이었다. 퇴근 후 저녁을 먹고 버스를 탔다. 까치울역에서 내려 몇 분을 걷자, 낮에는 평범했을 공원의 입구가 어둠 속에서 조용히 모습을 드러냈다. 부천자연생태공원, 그리고 그 안에서 운영 중인 야간 미디어아트 공간 '루미나래'였다.이곳은 원래 작은 동물원과 공원, 생태박물관이 함께 운영되던 장소였다. 시간이 흐르며 동물원은 문을 닫았고, 공원은 재정비를 거쳐 시민들을 위한 생태 공간으로 다시 열렸다. 그리고 최근, 또 한 번의 변화를 통해 밤에만 만날 수 있는 숲으로 탈바꿈했다. 이름처럼 빛으로 걷는 길, 루미나래다.내가 방문한 날은 지난 12일 금요일 저녁이었다. 루미나래는 예약제로도 운영되기 때문에 주말이나 관람객이 몰릴 것으로 예상되는 날에는 미리 예약을 해두는 것이 좋다. 나는 마지막 회차인 밤 10시에 입장했다. 날씨가 꽤 추운 편이라 관람객들은 식물원 로비에서 대기했고, 시간이 되자 안내원이 나타나 첫 번째 코스로 사람들을 이끌었다.처음 구간만큼은 모두가 함께 움직인다. 숲길을 따라 걷다 보면 인공폭포가 나타나는데, 이 벽면을 캔버스 삼아 빛과 영상이 흐른다. 음악이 깔리고, 폭포의 질감 위로 색이 번진다. 잠시 멈춰 서서 보고 있으면, 낮에 보았을 풍경이 전혀 다른 얼굴을 하고 있다는 걸 실감하게 된다.이후부터는 자유 관람이다. 정해진 방향은 있지만, 속도는 각자의 몫이다. 곳곳에 안전요원이 배치되어 있고 출입이 제한된 구간은 미리 막아두었기 때문에 길을 헤맬 염려는 없다. 나는 일부러 천천히 걸었다. 바닥 위로 흐르는 파란 빛을 밟으며 걷는 구간, 나무 사이에 낮게 설치된 조명들이 별처럼 박혀 있는 공간, 그리고 숲 한가운데 자리한 커다란 달 조형물 앞에서는 누구나 발걸음을 멈추게 된다.숲 한가운데에는 커다란 달이 떠 있었다. 달 아래로 작은 연못이 하나 있는데, 연못으로 비치는 달의 그림자 또한 멋진 볼거리였다. 그 앞에서는 자연스레 발걸음이 멈췄다.이곳에는 연인도, 가족도 많았지만, 분위기는 조용했다. 환호성이나 웃음소리 대신 낮은 목소리가 오갔다. 놀이공원식 야경과는 달랐다. 사람을 들뜨게 하기보다, 하루를 정리하게 만드는 쪽에 가까웠다. 숲과 빛이 경쟁하지 않고 겹쳐 있는 공간에서, 사람들 역시 각자의 하루를 조용히 내려놓고 있는 것처럼 보였다.길을 따라 걷다 보니 구조물이 나타났다. 거울로 둘러싸인 통로 안에서 빛은 위에서 아래로 떨어지고 있었다. 천장에서 가늘게 내려오는 빛의 선들 사이로 걸을 때, 바닥에는 다시 파란 물결이 번졌다. 마치 비가 내리는 숲속을 걷는 것처럼 느껴졌다. 손을 내밀어 빛을 받아 보았고, 그 손바닥 위에서 빛은 잠시 머물다 사라졌다.1.5km의 노선을 따라 걷는 동안 꽤 여러가지 테마의 공간을 지나게 되었다. 추운 날씨였는데도 그것이 관람을 방해한다는 느낌을 받지 못할 정도로 마음을 빼앗겼다. 하늘과 바닥에 수놓아지는 몽환적인 조명들은 감성을 자극하기에 충분했다.관람에는 대략 한 시간에서 한 시간 반 정도가 걸렸다. 시간을 확인하지 않았다면 그만큼 흘렀는지도 몰랐을 것이다. 걷느라, 멈추느라, 다시 걷느라 바빴다. 사진을 찍어야겠다는 생각은 여러 번 스쳤지만, 번번이 놓쳤다. 카메라를 드는 순간보다 눈으로 보고 서 있는 시간이 더 길어졌기 때문이다. 기록보다 체감이 앞서는 공간이었다.만족스러웠다는 말로는 조금 부족했다. 다 보고 나왔을 때, '다시 와보고 싶다'는 생각이 먼저 들었다. 다음에는 서두르지 말고, 조금 더 천천히 걸어야겠다고 생각했다. 계절이 바뀌면 숲의 얼굴도 달라질 테니, 그때의 빛은 또 어떤 이야기를 들려줄지 궁금해졌다.돌아보면 특별한 선택을 한 것도 아니었다. 퇴근 후에 비싼 음식을 먹은 것도 아니고, 멀리 떠나는 여행을 계획한 것도 아니었다. 집 근처의 공원으로 향했을 뿐이다. 하지만 그날 밤의 숲은 하루를 다르게 접어주었다. 멀지 않아도, 크지 않아도, 충분히 여행이 될 수 있다는 걸 그곳에서 알게 되었다.