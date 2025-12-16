경남교육감선거, 진보 '단일화 합의'-보수 단일화 '삐그덕'

큰사진보기 ▲좋은교육감만들기경남시민연대, 16일 창원 더클라우드아트홀에서 출범식. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"좋은교육감 단일화를 통해 학생과 학부모, 교사와 교육노동자 모두가 행복한 교육을 만들겠습니다."

2026년 6월 치러지는 전국동시지방선거 때 경남도교육감선거에 나서는 진보진영 출마예상자들이 시민사회와 '좋은교육감만들기경남시민연대'를 결성하고 이같이 밝혔다.경남교육감선거에 나서는 김준식(62) 전 지수중학교 교장, 송영기(60) 전 전교조 경남지부장, 전창현(60) 전 경남도교육청 교육활동보호담당관은 16일 오전 창원 더클라우드아트홀에서 진보단체들과 함께 '좋은교육감만들기경남시민연대' 출범식을 갖고, 후보단일화를 하기로 합의했다.이병하 대표는 "진보교육 실현을 바라는 모든 단체와 진보교육을 지향하는 모든 후보를 폭넓게 결집하여 총단결을 이루고, 후보단일화는 기존의 방안을 참조하여 선거연대에 참여한 후보(선본)와 선거연대기구의 합의를 통해 진행하며, 예비후보 등록 전에 이룰 수 있도록 노력한다"라고 밝혔다.후보 단일화 과정에 교육정책 토론회를 진행한다고 한 이 대표는 "후보단일화 이후에는 선거연대에 참여한 선본과 선거연대기구에 참여한 단체들이 힘을 모아 공동선거를 진행하며 단일화된 후보의 당선을 위해 최선을 다할 것"이라며 "진보교육감 선거연대가 단일화와 당선에 머물지 않고, 당선 이후에도 함께 선거를 진행한 후보(선본)와 단체들이 참여하는, 진보교육 실현을 위한 협치를 이어갈 것"이라고 밝혔다.좋은교육감만들기경남시민연대는 출범선언문을 통해 "내란을 일으킨 자들은 어떤 사과나 반성도 없이 거짓말과 변명으로 일관하며 내란의 정당성을 강변하고 있다. 그들을 추종하는 자들과 수구내란세력은 '윤석열 어게인'을 외치며 내란세력의 정치적 복권과 재집권을 시도하고 있다"라며 "따라서 지금은 대한민국이 내란세력을 완전히 청산하고 민주적이고 진보적인 사회로 발전할 것인지 아니면 내란세력이 복귀하여 또다시 독재시대로 회귀할 것인지를 가르는 역사적 전환점에 놓여있다. 내년 지방선거는 대한민국이 역사적 전환점에서 어느 방향으로 갈 것인지를 결정하는 분기점이 될 것"이라고 밝혔다.이들은 "내년 지방선거는 내란세력을 완전히 청산하는 선거가 되어야 하며 교육감 선거도 그러해야 한다. 왜냐하면 교육이 정치와 분리되지 않기 때문"이라고 강조했다.이어 "수구내란세력이 집권했던, 그리고 그런 성향의 교육감이 있었던 시기에 뉴라이트가 기승을 부렸고 '리박스쿨' 등 극우교육단체가 활개 쳤으며, 독재와 친일을 찬양하는 교육을 노골적으로 펼쳤다"며 "교육은 사회의 뿌리이다. 뿌리가 튼튼해야 나무가 건강하듯이 민주적 교육이 그 사회의 민주주의를 건강하게 만든다. 그러므로 교육감 선거도 내란세력 완전청산과 사회대개혁이라는 대의에 함께해야 하며, 내란을 옹호하고 동조하는 세력이 보수교육감이라는 간판으로 경남의 교육과 우리의 아이들을 망치는 것을 막아야 한다"라고 덧붙였다.좋은교육감경남시민연대는 "진보교육감의 단일화를 이루고 함께 힘을 모아 당선시킴으로써 경남에서 진보 교육이 더욱 꽃피우려 한다"라며 "그리하여 학생과 학부모, 교사와 교육노동자 등 모두가 신명나는 학교, 협력과 협동으로 평등한 교육환경을 만들어 갈 것"이라고 말했다.한편 '보수·중도 경남교육감 후보 단일화 연대'는 지난 10~11일 1차 여론조사를 벌여 권순기 전 경상국립대 총장과 김상권 전 경남도교육청 교육국장, 김영곤 전 교육부 차관보, 최병헌 전 경남교육청 교육정책국장으로 압축했고, 2차 여론조사를 벌여 보수 단일후보를 결정할 예정이다.'보수·중도 경남교육감 후보 단일화 연대'의 1차 여론조사에 참여하기로 했던 김광섭 경남교원단체총연합회 회장과 오경문 전 경남교육청 학교정책국장은 논의 과정에서 중도 사퇴했고, 이군현 전 국회의원은 "공개토론과 검증부터 거쳐야 한다"면서 여론조사에 참여하지 않았다.한편 김상권 전 경남교육청 교육국장과 김영곤 전 교육부 차관보는 16일 오전 경남도교육청 앞에서 공동기자회견을 열어 "여론조사 결과의 공표와 관리 과정 전반에서 중대한 문제점이 드러났다"라며 보수후보 단일화 연대 참여 중단을 선언했다.