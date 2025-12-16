큰사진보기 ▲'친일작가 이원수 고향의봄 창작 100주년 기념사업반대 시민대책위원회’는 16일 창원시의회 앞에서 기자회견을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

창원시·시의회가 친일작사·작곡가가 만든 동요 '고향의 봄' 창작 100주년인 2026년에 여러 기념사업을 하기로 하고, 예산 9억 원을 편성하자 창원지역 42개 시민사회단체가 '친일작가 이원수 고향의봄 창작 100주년 기념사업반대 시민대책위원회'를 결성하고 행동에 나섰다.김유철 시인, 박종권 마산창원진해환경운동연합 공동의장, 김용한 목사(개신교), 양미경 경남자주통일평화연대 집행위원장은 김묘정 창원시의원, 김영진 전 경남도의원, 지상록 전 창원시의원 등과 함께 16일 창원시의회 앞에서 기자회견을 열었다.이들은 "친일작가 이원수 고향의 봄, 창원시 문화자산 어림없다"라는 제목의 회견문을 통해 "더 이상 못 봐준다 '이원수 문학관' 즉시 폐관하라", "이번이 기회다. 친일청산 확실히 하여 민족정기 바로 잡자"라고 촉구했다.박종권 공동의장은 모두발언을 통해 "이원수는 '지원병을 보내며'라는 친일 시를 쓴 민족 배신자이다. 어린이들에게 일본군인이 될 것을 독려하는 시이다. 어린이 대상 범죄는 가중처벌 대상이다"라며 "고향의봄 100주년 기념행사는 인간 이원수를 기리는 행사가 아니라며, 분리해서 봐 달라고 한다. 이원수기념사업회장, 이원수문학관장, 이원수탄생100주년기념사업회장 모두 한 사람이다. 이원수와 고향의 봄이 분리가 되느냐. 말장난일 뿐이다"라고 말했다.그는 "일제, 친일 잔재 청산을 제대로 못했기에 박정희 쿠데타, 전두환 쿠데타, 윤석열 같은 친위 쿠데타가 발생하는 것"이라며 "시민 혈세를 들여 하는 기념사업은 아무런 흠결이 없어야 한다. 그런데 창원시와 시의회가 하려는 이 사업은 흠결이 너무 많다. 청소년들을 대상으로 친일시를 썼다. 나라를 팔아먹든, 민족을 배반하든 글만 잘 쓰면 된다는, 잘못된 인식을 청소년들에게 줄 수 있다. 고향의 봄을 좋아하는 사람들끼리 조용히 기념하면 될 일이다. 국민 세금으로 행사를 추진하니까 반대하는 것이다. 반대하는 시민들도 많은데 세금으로 하는 것은 이치에 맞지 않다"라고 강조했다.박 의장은 "이번 사태는 창원의 명예를 드높이는 게 아니라 오히려 실추시키는 것이다. 이원수 후손들을 또 부끄럽게 하는 일이다. 후대 역사는 누가 친일파 작품을 기리는 일을 도모했는지, 누가 예산을 통과시켜주었는지 똑똑히 기억할 것이다. 역사에 부끄럽지 않으려면 지금 당장 그만두라. 100주년 기념 반대 행사를 추진하려는 사람들이 예산 달라고 하면 주겠느냐"라며 "민족을 배반한 사람은 결코 용서받을 수 없고 찬양할 수 없다. 민족을 위해 가족을 버리고 피 흘리며 사망한 선열들을 생각하면 더욱 그렇다"라고 밝혔다.시민대책위는 회견문을 통해 "얼버무릴 일이 아니다. 지난 12월 4일 언론사에 배포된 '고향의 봄 100주년 기념사업'에 대한 창원시 입장문을 보면 기가 막힌다"라며 "창원시 입장문에 '고향의 봄' 작가인 '이원수'라는 이름을 단 한 번도 쓰지 않은 것을 보면서 '도둑이 제 발 저린다'는 속담을 먼저 떠올렸다. 그렇지 않은가? 어떤 예술 작품이 훌륭해서 발표 100주년을 기념하려면 그것을 쓴 사람이 누구이며, 그 당시 상황이 어떠했으며, 그 작품을 바탕으로 노래를 만든 사람은 누구인지 또한 그가 얼마나 훌륭하고 아름다운 삶을 살아서 후손된 자들이 기쁘고 자랑스러운 마음으로 기념사업을 한다고 말할 수 있어야 할 것이 아닌가?"라고 밝혔다.이어 "기념사업을 추진하는 데 도움을 주고자 창원시가 시민의 세금을 바탕으로 한 예산을 예년보다 9억여 원을 증액하게 되었다고 똑똑하고 정확하게 입장을 발표해야지 이것은 '작가의 친일 행위를 기리는 어떠한 요소도 포함하지 않다'고 얼버무리고 두루뭉술한 입장문을 내는 것이 온당한 일인가?"라고 덧붙였다.이완용을 언급한 이들은 "그동안 수없이 들어온 '작가와 작품을 따로 봐야 한다'는 논리야말로 세상을 희롱거리로 만드는 것이다. 그런 논리로 본다면 매국의 원흉인 이완용도 명필이었다. 그렇다고 그의 서예 작품을 경기도 광주시가 기념사업하고 있는가?"라며 "눈, 귀, 코, 입, 몸을 종합적으로 붙인 것이 사람 얼굴이 아닌 것처럼 작품과 작가는 분리되는 것이 아니고 자기에게 유리하고 편리한대로 따로 보는 것이 아니다"라고 주장했다.시민대책위는 "민족의 치욕인 일제강점기 시절 친일지식인을 비롯한 예술계 인사들이 자신들이 자랑하는 장르에서 일본제국주의를 위해 얼마나 스스로 빛을 내는 '발광'을 했는지 우리는 역사 속에서 잊지 않고 있으며 친일인명사전 등을 통하여 기록하고 있다"라며 "그럼에도 불구하고 스리슬쩍 이원수라는 작가의 이름을 감춘 채 '고향의 봄 100주년 기념사업'을 한다는 것은 마치 창원시와 시 예산을 통과 시키는 시의회 그리고 기념사업회 측이 마치 이원수를 친일인명사전에서 해방시키거나 사면하는 것과 같은 일이다"라고 지적했다.이들은 "공과 과를 따지며 아동문학이라고 빠져나가려 하지 마라. <고향의 봄>의 이원수와 <지원병을 보내며>의 이원수가 다른 이원수인가? 창원시 입장문에 있는 것처럼 '미래 세대에게 작품의 가치'를 전승한다는 것이 얼마나 궤변인지 가슴에 손을 얹고 생각해 보시라"라고 밝혔다.일제강점기였던 1926년과 관련해 이들은 "두 사람 모두 친일인명사전에 오른 바 있는 이원수가 짓고, 홍난파가 작곡한 <고향의 봄>이 한없이 아름답고 서정적으로 들리겠지만 작품이 발표된 1926년을 뒤돌아보면 조선총독부는 그해 조선땅에서 쌀증산계획을 실시했으며, 순종 황제 승하 이후 6.10만세운동이 일어난 해이며, 한용운은 <임의 침묵> 시집을 간행하였고, 이상화는 <빼앗긴 들에도 봄은 오는가>를 지었으며, 나운규는 영화 <아리랑>을 제작하였고, 의열단의 나석주는 동양척식회사와 조선식산은행에 폭탄을 투척한 후 자결하였고, 상해 임시정부에서는 국무령에 김구가 취임한 해이다"라고 설명했다.그러며 이들은 "무엇을 기념한다는 말인가? 시민의 세금으로 만들어진 예산을 어디에 써야 온당할 것인가? 내 고향의 자랑거리라는 것이 전국의 우롱거리가 되지 않을까 두렵다"라며 "명토 박아 말한다. 친일을 넘어 반민족행위자들의 유산을 기념하는 것은 같은 무리에 들어가는 일임을 명심해야 할 것이다"라고 밝혔다.시민대책위 참여단체는 다음과 같다.가야사바로잡기창원연대, 가톨릭농민회마산교구연합회, 경남대학교동문공동체, 경남작가회의, 김주열열사기념사업회, 김주열열사장학회, 노래패동무야, 마산대학교용담동우회, 마창진환경운동연합, 문화도시를향한시민포럼, 민주노총 경남본부, 민주당 경남도당, 민주항쟁정신계승시민연대식민사관청산경남연대, 언론소비자주권행동창원지부, 열린사회희망연대, 우리민족끼리통일의문을여는통일촌일본군'위안부'할머니와함께하는마창진시민모임, 자주통일평화연대, 전교조경남지부, 전농부경연맹, 진보당 경남도당, 진보대학생넷진해민예총, 참교육동지회, 창원기후행동, 창원대학교민주동문회창우회, 창원민미협, 창원민예총, 창원여성회 창원자주연합, 창원진보연합, 창원진보연합, 창원촛불시민연대천주교마산교구민족화해위원회, 천주교마산교구정의평화위원회, 평화너머, 푸른내서주민회, 한교회, 한살림경남, 6.15창원, 6월항쟁정신계승경남사업회.