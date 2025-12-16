'성냥팔이 소녀' 언급한 이 대통령 "우리 세상, 그렇게 잔인하진 않았으면"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 용산 대통령실에서 열린 2025 기부·나눔 단체 초청 행사에서 참석자 발언을 듣고 있다. 2025.12.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"줄거리를 다시 봤더니 끄트머리가 참 잔혹하더군요, 결국은 차가운 시신으로 발견됐다고. 우리 세상은 그렇게 잔인하거나 그러지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 물론 여러분과 같은 분들, 후원해 주시는 분들, 따뜻한 마음으로 세상을 바라봐 주는 그 많은 분들이 있어서 우리는 성냥팔이 소녀 같은 그런 운명을 맞는 사람들이 그렇게 많지는 않은 것 같습니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 용산 대통령실에서 열린 2025년 기부·나눔단체 초청행사에서 초록우산에 성금을 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 황영기 초록우산 회장, 이창준 초록우산 인재양성 아동, 이 대통령, 김 여사, 고두심 나눔대사. 2025.12.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 16일 용산 대통령실에서 열린 '2025 기부·나눔단체 초청행사'에서 동화 <성냥팔이 소녀>를 언급하면서 한 말이다. 이 대통령은 이날 초청된 기부·나눔단체에 감사를 표하면서 이렇게 말했다.이 대통령은 이날 "춥고 배고픈 세상에 따뜻한 역할을 맡아주신 여러분들을 이렇게 뵙게 돼 참으로 반갑다"며 "정치권에서 흔히 '등 따시고 배부른 게 최고'라는 말이 있는데 반대로 말하면 춥고 배고픈 것이 얼마나 서럽고 괴로운 지 알 수 있다"고 짚었다.특히 정부가 어려운 분들의 마지막 버팀목으로 역할해야 하는데 아직도 부족하다며 그 빈틈을 메워주고 있는 기부·나눔단체에 대한 고마움도 여러 번 표했다.이에 대해 이 대통령은 "(기부·나눔단체 등이 있지만) 제일 중요한 문제는 결국 정부가 또는 행정이 그 최저선을 지켜줘야 되는데, 그게 또 그렇게 완벽하지 못한 게 현실이어서 슬프고 괴롭고 서러운 사람들이 꽤 많은 곳에 있다"며 "여러분께서 그들에게 희망을, 따스함을, 편안함을 주는 것 같다. 국정을 책임지는 사람으로서 진심으로 감사드린다"고 했다.또 "예상보다 후원액이 많으시더라. 그만큼 우리 사회에 춥고 배고프고 서러운 이웃에 대해 관심을 가지고 작게나마 애정을 표하는 사람들이 많다는 증거라 생각한다"며 "그 연결 통로 역할을 해주시는 여러분께 국민을 대표해 감사드린다. 앞으로도 더 많은 역할을 부탁드린다"고 말했다.한편 이날 행사는 연말연시를 맞아 이웃을 살피고 돕는 기부·나눔문화의 확산과 관심을 촉구하기 위해 마련됐다.구세군, 굿네이버스, 대한결핵협회, 대한적십자사, 밀알복지재단, 바보의나눔, 사회복지공동모금회, 세이브더칠드런, 아름다운동행, 월드비전, 유니세프, 초록우산어린이재단, 푸르메재단, 푸드뱅크, 한국헤비타트 등 주요 기부·나눔단체 관계자와 홍보대사, 기부자 및 후원 아동·청소년 32명이 초대됐다.이 대통령은 행사를 마친 후 김혜경 여사와 함께 각 단체에 성금을 기부했다.이 대통령은 행사를 마무리하면서도 "여러분의 귀한 활동에 대해 국민을 대표해 다시 한 번 감사드린다"고 밝혔다. 아울러 "작은 정성이 모이면 큰 힘이 된다. 함께 사는 세상, 따뜻한 세상을 함께 만들어가길 바란다"고 강조했다.