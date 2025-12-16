일출의 명소에서 검은 해변으로... 영일대해수욕장, 심각합니다

큰사진보기 ▲포항 영일대해변 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲영일대 북쪽 해변은 오염원 유입으로 모래가 검게 변색돼, 깨끗한 바다의 이미지를 잃고 방치된 현실을 그대로 드러내고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"날씨가 더워지거나 바람이 불면 냄새가 가게까지 그대로 들어옵니다. 손님들이 얼굴을 찌푸릴 때마다 설명하고 사과하는 게 일이에요. 솔직히 장사를 하기가 겁날 정도입니다."

큰사진보기 ▲도심 하천을 따라 유입된 오염원이 바다로 흘러들며, 해변과 해수의 색을 변질시키고 있는 모습. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘에서 내려다본 해안에는 오염원이 확산되며 검은 띠를 형성한 해양오염의 흔적이 선명하게 드러나 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲영일대해변 전망대 앞 바다는 오염 영향으로 수면과 모래가 검게 드리워져, 해양환경 훼손의 심각성을 보여주고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲영일대해변을 하늘에서 내려다본 모습으로, 해안선과 도심이 맞닿은 풍경 속에 바다의 모습이 한눈에 담겨 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

포항을 대표하는 관광지 영일대해수욕장. 전통 한옥 양식으로 지어진 영일대전망대과 함께 포항 바다와 일출을 감상하기 좋은 명소로 꼽히는 곳이다. 총 길이 1.7km에 이르는 백사장은 수심이 얕고 파도가 잔잔해 가족 단위 관광객과 연인들이 즐겨 찾는다.그러나 최근 이곳을 찾는 방문객들의 표정은 밝지 않다. 지난 12월 15일, 영일대 북쪽 해변에 들어서자 고약한 냄새가 코를 찔렀다. 바람이 불 때마다 해변 곳곳에서 올라오는 악취는 산책을 즐기려던 방문객들의 발걸음을 멈추게 했다. 백사장 일부 구간의 모래는 눈에 띄게 검게 변해 있었고, 가까이 다가가자 신발에 묻어나는 오염 물질이 그대로 드러났다.부산에서 온 김성하(42)씨는 해변의 모래가 바닷모래라기보다 흙탕물처럼 보일 만큼 오염이 심각했고, 전반적인 관리 부재로 큰 실망을 느꼈다고 말했다. 현장에서 만난 한 방문객 또한 "바다에 발이라도 담가보려 했는데, 모래가 검게 변해 있고 냄새도 심해 도저히 들어갈 수 없었다"며 "사진으로 보던 영일대해변의 모습과는 너무 달라 실망스럽다"고 밝혔다.문제는 해변을 찾는 관광객들만의 불편에 그치지 않는다. 영일대해변 인근에서 음식점을 운영하는 상인은 고개를 저었다.영일대해수욕장의 해변 오염은 육안으로도 확인된다. 드론 촬영 결과, 일부 구간의 모래가 검게 변색돼 있었고 해변에 가까울수록 오염이 더욱 심각한 모습이었다. 특히 바닷물과 맞닿은 지점에서는 빗물하수관로를 통해 유입된 오염원이 검은 띠 형태로 이어진 흔적이 뚜렷하게 관찰됐다.이에 대해 포항환경운동연합 관계자는 최근 관광객과 시민들의 제보가 잇따르고 있지만, 포항시가 대책을 언급한 데 비해 아직까지 뚜렷한 해결책은 제시되지 않고 있다고 지적했다.반면 포항시 관계자는 16일 통화에서 "빗물하수관로를 정기적으로 정화하고 있어 큰 문제는 없다"는 입장을 밝혔다.영일대해수욕장은 포항의 얼굴이자 시민들의 중요한 휴식 공간이다. 그러나 해양환경오염이 장기화될 경우 관광 이미지 훼손은 물론 지역 상권과 시민들의 일상에도 심각한 타격을 줄 수 있다. 해변을 찾은 관광객과 인근시민들은 임시방편이 아닌 근본적인 원인 규명과 실질적인 대책 마련을 한목소리로 요구하고 있다.포항의 대표 해변이 다시 시민과 관광객의 품으로 돌아올 수 있을지, 이제 책임 있는 대응과 지속적인 관리가 절실히 요구된다.