KBS, 광복 80년 특별기획 다큐멘터리 '만해의 나라' 20일 방영

큰사진보기 ▲KBS대전총국이 시집 '님의 침묵' 탈고 100주년을 기념해 특별기획 다큐멘터리 '만해의 나라(기획 윤진영, 연출 이동현·고하늘·김인구, 구성 황희선)'를 제작해 오는 12월 20일(토) 오후 1시 5분 KBS1에서 전국 방송한다. ⓒ KBS대전 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲KBS대전총국이 시집 '님의 침묵' 탈고 100주년을 기념해 특별기획 다큐멘터리 '만해의 나라(기획 윤진영, 연출 이동현·고하늘·김인구, 구성 황희선)'를 제작해 오는 12월 20일(토) 오후 1시 5분 KBS1에서 전국 방송한다. ⓒ KBS대전 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS대전총국이 시집 '님의 침묵' 탈고 100주년을 기념해 특별기획 다큐멘터리 '만해의 나라(기획 윤진영, 연출 이동현·고하늘·김인구, 구성 황희선)'를 제작해 오는 12월 20일(토) 오후 1시 5분 KBS1에서 전국 방송한다. ⓒ KBS대전 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS대전총국이 시집 '님의 침묵' 탈고 100주년을 기념해 특별기획 다큐멘터리 '만해의 나라(기획 윤진영, 연출 이동현·고하늘·김인구, 구성 황희선)'를 제작해 오는 12월 20일(토) 오후 1시 5분 KBS1에서 전국 방송한다. ⓒ KBS대전 관련사진보기

광복 80년을 맞아 KBS가 독립운동가이자 시인, 승려였던 만해 한용운의 삶을 새롭게 조명한다.KBS 대전총국은 시집 '님의 침묵' 탈고 100주년을 기념해 특별기획 다큐멘터리 '만해의 나라(기획 윤진영, 연출 이동현·고하늘·김인구, 구성 황희선)'를 제작해 오는 12월 20일(토) 오후 1시 5분 KBS1에서 전국 방송한다.'만해의 나라'는 사건 중심의 연대기적 접근에서 벗어나, 한용운의 시에 담긴 세계를 따라가며 그의 삶과 신념을 복원한다.대표 시 '님의 침묵', '나룻배와 행인', '사랑하는 까닭' 등을 중심으로, 나라를 잃은 시대의 고통과 자유를 향한 염원, 그리고 '침묵하지 않는 용기'를 되묻는다.제작진은 "한용운의 시는 단순한 문학이 아니라 저항과 구원의 언어였다"며 "그의 시를 통해 우리가 지금 다시 물어야 할 자유와 존엄의 의미를 전하고자 했다"고 밝혔다.배우 강신일이 만해 한용운 역을 맡아 독립선언서 낭독부터 옥중의 신념, 백담사와 심우장에서의 고독한 삶까지 한 인간의 내면을 절제된 연기로 담아냈다. 그의 눈빛과 호흡은 말보다 깊은 울림을 전하며, 재연 장면의 품격을 높였다.배우 이세영, 정일우, 진세연은 단순한 내레이터가 아닌 '감성 프리젠터'로 참여한다.이들은 만해의 시를 낭독하고 그의 발자취를 따라가며, '만해가 꿈꿨던 나라'의 의미를 시청자에게 전한다. 배우들의 낭독은 시의 숨결과 공간의 울림을 살려 기존 역사 다큐멘터리와 차별화된 감동을 선사한다.다큐멘터리는 한용운의 시가 태어난 공간을 직접 찾아가 그의 사유를 현장에서 되살린다. 충남 홍성 생가를 비롯해 인제의 백담사, 오세암, 서울 심우장 등 만해의 삶을 상징하는 장소들이 주요 배경으로 등장한다.'기록으로 보는 역사'에서 나아가 '감각으로 경험하는 역사'를 지향하며, 시의 언어가 공간과 호흡으로 살아나는 연출을 시도했다.권영민 설악·만해사상실천선양회 이사장, 윤재웅 동국대 총장, 박광일 역사작가 등 전문가들이 참여해 한용운의 문학과 사상, 독립운동의 맥락을 폭넓게 해석한다.제작진은 "만해의 시와 철학이 지닌 메시지를 오늘의 시청자에게 감각적으로 전달하는 데 중점을 두었다"고 밝혔다.광복 80년, '님의 침묵' 탈고 100년을 맞은 올해, '만해의 나라'는 한 인간이 남긴 언어와 신념, 그리고 자유의 의미를 다시 묻는 작품이다. 잊지 말아야 할 그의 시와 삶이 다시 한번 우리의 오늘을 비추게 될 것이다.