미국 향한 위성락 "핵잠·원자력협정 등 후속협의 촉진 위해"

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 한미 정상회담 후속 조치 방안 논의를 위해 16일 인천국제공항 2터미널을 통해 미국으로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.12.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

위성락 대통령실 국가안보실장이 지난 10월 한미정상회담에서 도출한 핵추진잠수함 건조 등의 '조인트 팩트시트' 관련 후속협의를 위해 미국으로 출국했다.위 실장은 16일 오전 인천공항에서 기자들을 만나 "(우라늄) 농축·재처리나 핵잠수함, 조선 등 비중이 큰 사안들이고 여러 부서들이 관련돼 있기 때문에 한미 양측 간 외교 안보를 총괄하는 (미국 마크 루비오) 국가안보보좌관이나 안보실장 차원에서 대화를 함으로써 (조인트 팩트시트 관련) 실무선의 후속협의를 촉진하는 추동력을 줄 때"라고 방미 이유를 밝혔다.그는 이번 방미의 또 다른 목적을 "한반도 평화에 관한 협의"라고도 설명했다. 미국뿐만 아니라 유엔과도 관련 협의를 진행할 의사도 내비쳤다. 참고로 한미 외교당국은 같은 날 대북정책 관련 정책공조를 위한 정례적 협의의 첫 회의를 열 예정이다.위 실장은 이에 대해 "그동안 한미 관계, 한일 관계, 한미일 관계에 대해 많은 협의에 진전을 보았고 한중 간에도 관계 복원에 진전이 있었다"라며 "이런 성과를 바탕으로 한반도 평화 문제에 대해서도 좀 더 많은 노력을 기울여 나가고자 한다"고 설명했다.이어 "대통령께서 도널드 트럼프 미국 대통령과 '피스메이커'-'페이스메이커' 역할을 논의하셨기 때문에 앞으로 (한미 양국이) 그런 역할 조정을 어떻게 추진해 나가고, 어떤 방안을 공조해 나가는 게 좋을 지 세부 협의 하겠다"라며 "그렇게 해서 북한을 대화 과정에, 긴장 완화 과정에 견인할 방안을 모색하고자 한다"고 밝혔다.미국 조야의 반대로 조인트 팩트시트에 담은 한미 원자력 협정 개정 등이 쉽지 않은 상황을 돌파하기 위한 방미 아니냐는 관측에는 선을 그었다.<한겨레> 등 일부 언론 보도에 따르면, 위 실장은 지난 15일 국회 의원회관에서 열린 '선진 외교를 위한 초당적 포럼 조찬 간담회'에서 "한미 원자력 협정 후속 협의가 관료들과 해야 하므로 간단하지 않다", "미국은 한국이 몰래 (핵을 확산)하려는 기류가 있지 않느냐는 의심이 있다"는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다.위 실장은 관련 질문을 받고 "어제 관련 기사는 제가 한 얘기가 아니다. (언론에) 전한 분이 (제 얘기에 대한) 해석을 그렇게 한 듯 하다"고 했다. 그러면서 "(저는) 원자력 협정 후속 조치를 하려면 많은 실무 협의를 해야 하는데 그 과정에서 우리가 좀 유의해야 할 점을 지적했다. 핵 비확산에 대한 신뢰를 줘야 한다는 점이다"고 덧붙였다.핵추진잠수함 건조 관련 실무협의 여부에 대해서는 "우리 쪽에서는 국방부에서 주로 그 일을 맡아보게 되는데 미국 측에서는 어떻게 대비하고 있는지 논의해보고자 한다"고 했다. 특히 "핵잠을 추진하려면 법적 절차도 필요해서 미 의회와 관련된 상황도 있다. 그 문제도 짚어보겠다"며 "새로운 합의를 만들어야지만 (핵잠 추진을 위한) 법적 기초가 생겨난다. 그 합의를 하고자 한다"고 말했다.한편 위 실장은 대북 정책 주도권과 관련해 외교부와 통일부 간 이견이 노출되고 있는 데 대해 "그런 우려를 듣고 있는데 NSC(국가안전보장회의)에서 많은 논의를 하고 있고 조율을 하고 있다"며 부처 간 갈등이 심각한 건 아니라는 취지로 답했다.그는 "(NSC 논의 및 조율) 그 이후에도 약간 개별적인 부처 의견이 나오는 건 맞지만 항상 NSC에서 많은 조율을 한다"며 "최근 사안들도 대부분 다 조율된 것들"이라고 했다. 아울러 "그런 과정을 계속 진행하겠다"라며 "그래서 정부가 '원보이스(One Voice)'로 대처할 수 있도록 계속 노력하겠다"고 밝혔다.