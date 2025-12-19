해운대에 별빛이 와르르, 도저히 떠나고 싶지 않았다

큰사진보기 ▲스텔라해운대해운대역과 해운대를 연결하는 인도에는 '스텔라 해운대' 빛 축제로 초대하는 조형물들이 형형색색 장식되어 있다. ⓒ 이정미 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲해운대빛축제해운대 모래 해변을 수놓은 다양한 행성들 ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲겨울밤의 버스킹음악과 음악을 즐기는 사람들과 빛이 어우러져 해운대의 겨울밤은 따뜻했다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"부산 관광객이 올해 처음으로 부산 인구 330만을 넘겼다네."

"그러게. 우리도 올해만 해도 벌써 두 번째니까."

"얘들, 참 예쁘다."

"눈 봐봐. 쌍꺼풀 있어."

큰사진보기 ▲갈매기아침 해운대 모래 사장에는 하얀 갈매기들이 노닐고 있다. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲절벽위 집들과 골목길바다를 끼고 깎아지른 듯 절벽 위에는 피난민, 이주민들의 삶의 흔적이 고스란이 남아 있다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"영도에 해물라면 맛집이 있지."

이맘때, 그러니까 크리스마스가 다가오고 연말 분위기가 물씬 익어가면 사람의 마을에는 거리마다 반짝반짝 불빛이 켜진다. 카페나 가게에서 새어나오는 노란 조명이 유독 온화하게 느껴지는 계절, 어둡고 긴 겨울밤이 춥지만 않은 까닭이다.추위에 유독 취약한 나는 반짝반짝 조명으로 장식하는 크리스마스가 겨울에 있어서 얼마나 다행인지 모른다. 덕분에 오들오들거리는 추위에도 '마음은 밝음'으로 겨울을 지낼 수 있다. 추운 겨울은 '빛'의 계절이다. 되려 '온기'의 계절이다. 빛과 따뜻함이 사람들을 불러 모은다. 빛을 보며 웃고 따뜻해지고 서로 온화해진다. 서로 토닥이며 한 해를 마무리하기 좋은 분위기가 된다.지난 주말, 13일에서 14일 양일간 부산에 다녀왔다. 해운대의 겨울, 넓은 모래 해변을 예쁘게 수놓은 '빛'을 보기 위해서다(해운대 빛 축제는 2026년 1월 18일까지 열린다). 불빛이 켜지는 시간에 맞춰 도착할 생각으로 토요일 늦은 오후 시간에 출발했다. 일기 예보를 보니 비가 올 확률이 60%여서 북적거리지 않을 거라 생각했는데 차는 두배로 밀렸고, 일기예보에 아랑곳없이 사람들은 넘쳐났다. 덕분에 거리와 해변에는 활기가 넘쳤다.해운대역 인근 딤섬 맛집에서 다소 늦은 저녁을 먹고 나니 가는 비가 내리고 있었다. 우산을 쓰지 않아도 될 만큼, 모자를 쓰면 견딜 수 있을 만큼의 가는 비는 오히려 분위기를 한층 돋우었다. 허기도 채웠겠다 우리는 해운대역과 해운대를 잇는 인도로 서둘러 나갔다.겨울밤 하늘을 수놓은 듯 거리를 장식한 별모양, 눈꽃모양, 푸른빛 밤하늘이 반짝반짝 빛의 세계로 인도했다. 대형 크리스마스 트리 앞에는 사람들이 줄을 서서 기념 사진을 찍고 있었다. 해변 입구에 마련된 크리스마스 트리에는 사람들이 마음을 꼭꼭 담아 쓴 '새해 소망 쪽지'가 벌써 빈틈없이 빼곡하게 달렸다.횡단보도를 건너 해변 입구에 닿으면 축제 설명 글처럼 그야말로 "별의 물결이 밀려온다". 조형물 사이사이 데크를 놓아 사람들이 통행하기 편리하게 했다. 아이들 손잡고 나온 가족, 연인, 부부, 외국인 등 밝은 빛이 뿜어내는 환한 에너지를 입고 즐거운 밤을 보내고 있었다. 사람들이 겨울밤을 즐기는 모습이, 웃음 소리가, 가족과 연인과 친구들이 더 다정해지는 분위기가 참 보기 좋았다.이토록 영롱하고 신비한 빛의 세계를 기획하고 설계한 사람이 참 놀랍고 고마웠다. 덕분에 좋은 시간을 보냈다. 사람들이 통행하는 해변 가장자리에서는 버스킹 공연이 펼쳐지고 있었다. 음악과 음악을 즐기는 사람들과 빛이 잘 조화되어 겨울밤은 따뜻하게만 느껴졌다. 조금 떨어진 곳에 사람들이 무리지어 있고 분위기가 고조된 듯 보이길래 가봤더니 '불쇼'가 진행되고 있었다. 나는 자리를 떠났지만 취향에 따라 즐거운 볼거리가 될 것 같다.해운대의 겨울 밤 해변을 거닐었다. 한적했다. 파도가 여느 때보다 잔잔했다. 바닷물에 손을 대어 보았다. 그렇게 차갑지 않았다. 신발을 벗고 싶은 충동을 느꼈다. 맨발로 걸어볼까 했는데 남편이 극구 말려서 그만두었다. 겨울이라 해변을 맨발로 걷는 사람은 드물었다.해운대의 넓고 보드라운 모래 위로 끊임없이 밀려왔다 멀어지는 파도 소리는 들어도 들어도 좋기만 하다. 도대체 이 해변을 떠나고 싶은 마음이 생기지 않는 거다. 밤 하늘은 까맣고 먼 바다도 까맣다. 해운대의 고층 빌딩이 뿜어내는 빛들과 빛 축제를 위해 장식된 여러 행성의 반짝임이 결합하여 더욱 화려하고 따뜻한 분위기를 연출한다. 크리스마스가 있는 연말 이맘때 가족과 함께 보내기 좋은 여행지가 될 것 같다.일요일 아침, 영도로 발길을 옮기기 전에 해운대의 해변을 또 걸었다. 갈매기 무리가 모래 위를 걷기도 하고, 파도와 장난을 치기도 하고, 날아오르기도 하며 노닐고 있었다.광활한 바다를 바라보면 가슴이 뻥 뚫린다. 끊임없이 밀려왔다 물러나는 파도를 관조하며 해변을 거니는 기쁨을 누렸다.나에게 영도는 왠지 모르게 '아련하다.' 소설 <파친코>에서 주인공 '선자'가 어린 날을 보냈던 곳, "한국전쟁 당시 이북 흥남부두에서 거제도를 거쳐 부산으로 피난 온 사람들", "산업화가 본격화되던 시절 농촌에서 도시로 일자리를 찾아온 사람들"이 터를 잡고 지난한 삶을 이어갔던 곳. 가난, 고난, 배고픔, 생존 이런 낱말들이 무색하게 파랗게 가없이 펼쳐지는 아름다운 바다. 눈부신 이 바다가 자꾸만 아련해지는 곳. 영도.영도에는 토요일 오후 2시(15분간)에 한 번 올라가는 '영도 대교', '태종대' 등 볼거리가 많지만, 우리는 영화 <변호인> 촬영지로 유명해진 '흰여울 문화마을'을 걸었다. 바다를 끼고 가파른 절벽에 기대 촘촘하게 들어선 집 사이 사이로 난 좁은 골목길을 걸으며, 예전 흰여울길에 기대어 삶을 이어갔던 사람들의 모습을 그려보는 것도 좋다(골목길을 따라 들어선 아기자기한 카페, 공방, 잡화점을 구경하는 재미도 쏠쏠하다).마을 내 골목길은 봉래산에서 내려온 물줄기로 생겼다고 한다. 피난 시절 사람들은 산에서 바다로 흐르는 물길을 피해 집을 지었고 지금의 골목길은 '옛 물길'로 보면 된단다. 집과 집 사이 유독 좁은 골목이 아마도 '물길'이 아니었을까 싶다. 척박한 땅에도 사람들은 뿌리를 내리고, 지난한 삶 속에서도 희망을 일구었다.우리는 큰 창을 개방하여 바다가 훤히 보이는 가게에서 따끈한 어묵 국물을 먹으며 잠시 쉬었다. 바다 위로 내려앉은 햇살에 윤슬이 반짝반짝해서 '영도'는 괜스레 더 아련했다.영도에는 해녀촌도 있어 멍게, 문어 등 신선한 해산물도 즐길 수 있다. 우리는 주차장에서 내려 2분 정도 거리에 있는 옥천횟집(1978년부터 운영했다고 한다)에서 낙지해물라면과 성게김밥을 점심으로 먹었다. 국물이 정말 얼큰하고 시원하며 홍합, 가리비, 낙지를 건져 먹는 맛도 그만이다. 노란 성게알을 얹은 김밥도 별미다.한 해를 마무리하는 이맘때. 소중한 사람들과 함께 확 트인 바다가 있는 부산에서 '빛'과 함께 따뜻해지고, 겨울 바다를 걸으며 대화하고, 역사가 있는 장소도 찾아보며, 시원하고 얼큰한 해물라면을 맛보는 여행, 어떨까?