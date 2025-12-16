'통일교 특검' 충돌... 민주 "김건희 물타기용" vs.국힘 "여야 가리지 말고"

큰사진보기 ▲왼쪽부터 권성동 국민의힘 의원, 한학자 통일교 총재, 윤영호 전 통일교 세계본부장. 세 사람 모두 김건희 특검팀(민중기 특검)에 의해 구속기소됐다. ⓒ 이정민, 유성호, 이희훈 관련사진보기

통일교(현 세계평화통일가정연합) 불법 자금 의혹을 규명하기 위한 특검 도입 여부를 두고 여야가 팽팽하게 맞서고 있습니다. 더불어민주당은 이를 '김건희 여사 특검 물타기'로 규정하며 경찰 수사를 지켜보자는 입장인 반면, 국민의힘은 '공정성'을 내세우며 여야 모두를 대상으로 한 특검을 주장했습니다.김현정 더불어민주당 원내대변인과 성일종 국민의힘 의원은 16일 '김종배의 시선집중' 인터뷰에 잇따라 출연해 통일교 특검과 내란 음모 특검 결과를 두고 설전을 벌였습니다.먼저 인터뷰에 나선 김현정 민주당 의원은 국민의힘과 개혁신당이 주장하는 통일교 특검에 대해 "일고의 가치도 없다"라며 선을 그었습니다.김 의원은 국민의힘의 특검 주장에 대해 "통일교와 국민의힘의 연루 의혹을 물타기 하고 김건희 특검을 흔들려는 정략적 의도에 지나지 않는다"라고 비판했습니다.그는 윤석열 대통령과 통일교의 유착 의혹을 집중적으로 거론했습니다. 김 의원은 "한학자 총재가 윤석열 후보를 지지하며 권성동 의원에게 대선 자금 1억 원을 줬고, 건진법사를 통해 김건희 여사에게 금품을 준 것이 핵심이다"라며 "이는 명백한 국정농단이자 정당민주주의 위반이다"라고 지적했습니다.민주당 인사들의 연루 의혹에 대해서는 "전재수 전 장관의 경우 2018년에서 2020년 사이의 일로 김건희 국정농단과 시기가 다르며 본인도 혐의를 부인하고 있다"라며 "사안의 중대성과 심각성 차원이 다르기에 같은 선상에 두고 특검할 문제는 아니다"라고 반박했습니다.김 의원은 "국가수사본부에서 조직의 명운을 걸고 수사하고 있다"라며 "수사가 미진하면 그때 가서 주장해도 늦지 않다"라고 덧붙였습니다.이어 출연한 성일종 국민의힘 의원은 민주당의 태도를 강하게 비판하며 특검 도입의 당위성을 강조했습니다.성 의원은 "대통령까지 나서서 종교 단체 해산을 거론한 사안이다"라며 "여야 가리지 말고 다 특검해야 한다"라고 주장했습니다. 그는 "야당은 특검에서 처리하고 여당 인사가 나오니 경찰로 보낸다는 것은 있을 수 없는 일이다"라고 목소리를 높였습니다.성 의원은 경찰 수사에 대한 불신도 드러냈습니다. 그는 "경찰이 8월에 진술을 확보하고도 4개월이 지나서야 터뜨렸다"라며 "국가수사본부가 공정하게 할 것이라고 국민들이 믿겠느냐"라고 반문했습니다.그러면서 성 의원은 "권력을 가진 여당 인사가 더 많이 나오니 야당에도 특검 추천권을 줘야 한다"라며 "민주당이 자신들에게 불리하니 일고의 가치가 없다고 하는 것이다"라고 꼬집었습니다.두 의원은 전날 발표된 내란 음모 특검 결과에 대해서도 엇갈린 평가를 내놨습니다.김현정 의원은 "윤석열 대통령이 사전에 치밀하게 계엄을 준비했다는 것을 밝혀내고 내란 수괴를 재구속시킨 것은 성과다"라면서도 "추경호 의원 등에 대한 수사가 미진했기에 2차 종합 특검이 필요하다"라고 밝혔습니다.반면 성일종 의원은 "민주당이 임명한 특검이라 공정성에 심각한 문제가 있었다"라며 "500억 가까운 예산을 쓰고도 밝혀낸 게 없다면 무능한 것이다"라고 혹평했습니다. 성 의원은 민주당의 추가 특검 요구에 대해 "이 정권 끝날 때까지 특검만 하겠다는 내란몰이다"라고 비판했습니다.통일교 게이트가 정국의 뇌관으로 떠오른 가운데, 수사의 주체를 둘러싼 여야의 셈법은 복잡하게 돌아가고 있습니다. 민주당은 검·경 수사를 통해 여권의 치부를 드러내려 하고, 국민의힘은 특검 이슈를 통해 야권 인사의 연루 의혹을 부각하며 맞불을 놓는 모양새입니다.정치권의 공방 속에 경찰 수사도 속도를 내고 있습니다. 경찰청 특별전담수사팀은 지난 15일 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 10곳을 동시다발적으로 압수수색했습니다.16일 경찰에 따르면 압수수색은 15일 오전 9시에 시작해 자정을 넘긴 16일 0시 40분까지 약 15시간 40분 동안 진행됐습니다. 대상에는 뇌물수수 혐의를 받는 전재수 전 해양수산부 장관의 자택 및 의원실, 정치자금법 위반 혐의를 받는 임종성 전 더불어민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원의 자택 등이 포함됐습니다.경찰 영장에 따르면 전 전 장관은 2018년 무렵 현금 2천만 원과 1천만 원 상당의 고가 명품 시계를, 임·김 전 의원은 2020년 4월 총선 무렵 각각 약 3천만 원의 금품을 받은 혐의를 받고 있습니다. 그러나 이번 압수수색에서 의혹의 핵심 물증으로 꼽히는 '명품 시계'는 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다.이번 수사는 기존 김건희 특검과 수사 범위에서 차이를 보입니다. 김건희 특검이 2021년 대선 전후 자료를 집중적으로 확보했던 것과 달리, 경찰은 금품 공여 진술이 나온 2018년부터 2020년까지로 범위를 넓혔습니다. 경찰은 경기 가평 통일교 천정궁과 서울본부, 서울구치소 내 한학자 총재 수용실 등에서 2018년 무렵의 보고·회계 자료를 확보했습니다.경찰은 확보한 회계 장부와 휴대전화, PC 파일 등을 디지털 포렌식으로 분석해 금품이 오간 정황을 확인할 방침입니다. 분석이 끝나는 대로 조만간 관련자 소환 조사도 이뤄질 전망입니다. 여야의 특검 공방 속에서 경찰 수사가 어떤 스모킹건을 찾아낼지 주목됩니다.