25.12.16 08:37최종 업데이트 25.12.16 08:37

전농 부경연맹 '내란청산' 집중선전전 17일

전국농민회총연맹 부산경남연맹, 전국여성농민회총연합 경남연합은 17일 거창, 고성, 사천, 밀양, 진주에서 "내란정당 국민의힘 해체, 내란재판 방해 사법부 개혁, 내란청산"을 내걸고 집중선전전을 벌인다.

#내란청산

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

