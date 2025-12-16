사회부산경남한줄뉴스 25.12.16 08:37ㅣ최종 업데이트 25.12.16 08:37 창원 주남저수지 탐방로-생태학습시설 전면 개방 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 창원시는 고병원성 조류인플루엔자와 관련해 출입통제했던 주남저수지에 대해 16일부터 전면 개방한다고 밝혔다. 창원시는 야생조류 조류인플루엔자 표준행동지침, 야생조류 분변 검사 결과, 주남저수지 탐방로와 생태학습 시설을 전면 개방하기로 했다. #주남저수지 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사남해촛불행동 "박진경 대령 국가유공자 지정 철회" 촉구 갤러리 오마이포토 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 1/6 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.