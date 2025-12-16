메뉴 건너뛰기

25.12.16 08:37최종 업데이트 25.12.16 08:37

창원 주남저수지 탐방로-생태학습시설 전면 개방

창원시는 고병원성 조류인플루엔자와 관련해 출입통제했던 주남저수지에 대해 16일부터 전면 개방한다고 밝혔다.

창원시는 야생조류 조류인플루엔자 표준행동지침, 야생조류 분변 검사 결과, 주남저수지 탐방로와 생태학습 시설을 전면 개방하기로 했다.

#주남저수지

