25.12.16 08:37최종 업데이트 25.12.16 08:37

남해촛불행동 "박진경 대령 국가유공자 지정 철회" 촉구

남해촛불행동은 오는 17일 오전 남해군 이동면 앵강공원에서 "제주 4.3 민간인 학살 원흉 박진경 대령, 국가유공자 지정 철회"와 '동상 철거'를 촉구하는 행동을 벌인다.

#남해

윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

