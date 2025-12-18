고전에서 배울 민본·평등사상

큰사진보기 ▲다산 정약용다산 정약용 선생 동상. 다산 생가. ⓒ 곽동운 관련사진보기

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

지배자를 피지배자가 선출하는 것은 인류의 오랜 소망이었다. 그리고 지배의 기본이 민본이고, 지배자에 대한 선택의 기준이 형식상으로나마 민주와 민본에 있는 것이 민주주의의 원리가 되었다. 흔히 현대민주주의의 가치가 서양의 산물인 것처럼 인식하는 경향이 있지만, 동양에서도 고대로부터 민주와 민본의 철학·사상이 줄기차게 전해왔다.동양에서는 춘추전국시대의 사상가 묵자(墨子: 468~376 B.C)야말로 민주·민본·민생·평등의 사상을 제기한 대표적 인물이다. 송나라 출신으로 묵가(墨家)의 창시자인 그는 겸애설(兼愛說)을 주장하면서 개인이건 국가건 상대를 사랑하여 일체의 전쟁을 배격해야 하며 이를 위해서는 누구나 차별없이 사랑하고 이(利)를 나누어야 한다고 역설하였다.묵자에 못지않는 민본사상가가 관자(管子 ? ~ 645 B.C)이다. 제 나라의 재상, 정치가, 사상가로서 세금을 알맞게 거두고 인재를 고루 등용하라고 제시한다.조선시대 실학자들 예컨대 지봉 이수광(1563~1628), 교산 허균(1569 ~ 1618), 성호 이익(1681 ~ 1763), 반계 유형원(1662 ~ 1673), 담헌 홍대용(1731 ~ 1783), 연암 박지원(1737 ~ 1805), 다산 정약용(1762 ~ 1836), 혜강 최한기(1803 ~ 1877) 등이 민본·민주·민생·반전·평화·인권존중을 제기하면서 근대민주사상의 씨앗을 뿌렸다.하늘이 처음 백성을 지었을 때는 아직 통치자가 없었고 백성이 주권자였다. 그러나 백성이 주권자였으므로 사람마다 자기의 뜻을 옳고 남의 뜻은 그르다 하며 크게는 전 쟁이 일어나고 작게는 서로 다투게 되었다. 이에 사람들은 천하의 뜻을 하나로 모으 고자 어진 사람을 선출하여 천자로 삼았다.(<상동하尙同下>)하느님의 뜻을 순종하는 것은 평등이요, 하느님의 뜻을 거역하는 것은 차별이다.평등을 도(道)로 삼는 정치는 의로운 정치며, 차별을 도(道)로 삼는 정치는 폭력의 정치다. - <겸애>천하의 의義가 있으면 생명이 살고, 의가 없으면 죽음이다.의(義)가 있으면 부유해지고, 의(義)가 없으면 가난해진다.의가 있으면 태평하고, 의가 없으면 어지러울 것이다. - (<천지상天志上>)지금 그대에게 이르기를 너에게 고귀한 신분이 될 수 있는 관복과 신발을 주겠으니 그 대신 너의 손발을 자르라고 한다면 너는 하겠는가? 반드시 그렇게 하지 않을 것이다. 왜냐하면 아무리 고귀한 신분이라도 손발보다 귀하지 않기 때문이다.또 이르기를 너에게 온 천하를 주겠으니 그 대신 네 목숨을 바치라고 한다면 너는 그렇게 하겠는가? 너는 반드시 하지 않을 것이다. 왜냐하면 아무리 천하를 다 준들 목숨보다 귀하지 않기 때문이다. 이것은 목숨보다도 의(義)가 귀하기 때문이다. 그러므로 만사는 의(義) 보다 귀한 것이 없다고 말하는 것이다. - (<귀의편 貴義篇>)말씀은 반드시 본받을 표준을 세워야 한다. 말씀에 표준이 없다는 것은 비유컨대 마치 돌림대 위에서 동서남북을 가리키는 것과 같아서 시비 이해를 분별할 수 없고 지혜를 얻을 수 없다. 그러므로 말씀에는 반드시 세 가지 표준이 있어야 하며 그것은 본(本)과 원(原)과 용(用)이다. 첫째, 위로 하늘의 뜻을 실행한 성왕의 일을 본(本)으로 삼아야 한다. 둘째, 백성들이 보고들은 실정을 원(原)으로 삼아야 한다. 셋째,이것을 정치에 발현하여 국가 백성 인민의 이익에 맞는지를 살펴야 한다.-(<비명상 非命上>)예날 문왕 무왕이 정치를 할 때는 분배를 공평하게 했으며,어진 자에게 상을 주고 포악한 자에게는 벌을 내려,친척이나 형제에게 사사롭지 않았으니, 이것이 곧 문왕 무왕의 겸(兼, 평등)이다. - (<겸애>)높고 낮음은 선·불선을 헤아려 결정되어야 한다.신분은 산과 연못과는 달리 이동되어야 한다.아랫사람이 윗사람보다 선하면 아랫사람이 윗사람이 되어야 한다. -(<경설하 經說下>)뿔달린 사슴과 날아다니는 새와 벌 나비들을 보라!깃과 털이 있어 옷으로 삼고, 발굽이 있어 신발로 삼고, 물과 풀로 음식을 삼는다.그러므로 수놈이 밭 갈고 씨 뿌리지 않고 암놈이 실 잣고 길쌈을 하지 않아도,먹고 입을 것을 모두 하늘이 이미 마련해 주었다.그러나 사람은 다른 짐승들과는 달라 노동을 해야만 살아갈 수 있으며,노동을 하지 않으면 살아갈 수 없는 존재인 것이다. - (<비락>)나라는 민(民)을 근본으로 삼고, 임금은 민을 하늘로 삼는다.하늘이 임금을 세운 것은 민을 양육하려는 목적이지민을 위협하여 자기를 받들려는 목적이 아니다. - (<지봉집, 권28>)대저 민(民)은 어리석지만 속일 수 없으며 비천하지만 이길 수 없다.군주가 민을 얻으면 천자가 되고 민을 잃으면 범부일 뿐이다.그런 까닭에 민은 군왕의 하늘이라 한다. - (<지봉유설, 권3>)천지가 인재를 낼 때는 원래 한 시대에 쓰기 위한 것이다.사람을 지을 때는 명망가와 귀족에게는 풍부하게 부여하고미천한 자에게는 그 풍부가 인색한 것이 아니다.그래서 옛 밝은 임금은 인재를 초야에서 구했으며 병졸 속에서 구했고도둑의 무리에서 구했고 창고지기를 등용했었다. - (<성소부부고>)이르기를 예는 천하에 태어날 때부터 귀한 자는 없다. 그러므로 천자의 아들이라도 입학하면 나이에 따라 차례 짓는다. 항차 사대부의 아들이야 말할 것도 없다. 귀한 집안의 후사라도 재덕이 없으면 곧 일반서 민이 된다. 그래서 공경의 자식도 서민이 된다는 옛말이 있지 않는가? 귀천은 세습되지 않는 것이 옛사람의 도인 것이다. - (<반계수록>)상고하건대 천민의 신분은 어미의 신분을 따른다는 이른바 종모법(從母法)은 고려 정종 때 시작되었다. 어미는 알고 아비는 모른다는 것은 금수의 도이다. 인류로서 금수처럼 처우 받는 것이 어찌 법이라 하겠는가? 노비라는 명칭은 본래 죄를 지은 사람을 노비로 편입한데서 생긴 것이다. 죄를 짓지 않은 사람을 노비로 삼는 것은 옛날에는 그런 법이 없었다. 또한 죄를 지어 노 비로 편입되었다 해도 그 후손까지 노비로 삼아 벌하지는 않았다. 더구나 죄가 없는 사람 을 노비로 삼는 일은 없었다.우리나라 노비법은 죄가 있고 없고를 불문하고 오직 노비의 자손이라는 이유로 백대까지 노비로 삼는다. 조선조에 이르러 이것이 그대로 법제화 되었고 사람들을 몰아다가 천민으로 편입시켰으며 편입은 있으나 해방은 없었으므로 천민이 점점 많아져 인구의 심중팔구가 천민이고, 양민은 점점 줄어 겨우 열에 하나 둘에 불과하게 되었다. - <반계수록>나에게 말하라면 순임금은 동쪽 오랑캐요, 周 文王은 서쪽 오랑캐이니 황후장상의 씨가 어찌 따로 있겠는가?진실로 천시를 받들어 백성을 편안하게 했다면 이는 천하의 의로운 군주가 아니겠는가?만주족이 관중에 들어온 이후 도적 때들을 평정하고 지금까지 일백여 년 동안 생민이 안도하니 그 치도가 훌륭하다고 할 것이다. - <담헌서>동방의 풍속이 유학을 숭상하고 저술이 다양하지만 다만 선비들이 평생 종사하는 것이 오로지 중국의 문헌에만 매달려 동방의 역사와 典故는 제쳐두고 강론하지 않는다. 먼 것만 바라보고 가까운 것은 소흘한 것은 참으로 천박한 일이다. - (<담헌서>)나는 좋아하는데 民이 좋아하지 않는 것은 선이 아니고,나는 싫어하는데 民이 싫어하지 않는 것은 악이 아니다.이는 한 사람이 좋고 싫은 것으로 선악을 정하지 않고,온 민중이 좋고 싫은 것으로 선악을 정하는 것이다.다만 뭇 악인이 좋아하거나 싫어하는 것은 참된 선악이 아니며,한 선인이 좋아하거나 싫어하는 것이 참된 선과 악일 것이다. - (<추측론>)속이는 것 가운데 가장 큰 것은 백성을 속이는 것이니,또한 하늘을 속이는 것이라고 말한다."백성이 어찌 알겠는가"라고 말하는 것은 나라를 망칠 말이다.사람을 씀에 삼가지 않는 것은 바로 자신을 속이는 단초이다.백성은 비록 어리석으나 그 지혜는 신과 같다.이는 성현의 말씀이니 어찌 나를 속이겠는가? - (<인정 仁政>)진실로 농지를 제한하는 법을 만들고 공포하시라. 모년 모월 이후부터 제한된 면적을 초과한 자는 토지를 더 이상 취득하지 못한다. 이 법령 이전부터 소유한 것은 아무리 초과한 농토라 할지라도 불문에 붙인다. 그리고 그들 자손과 서손에게 나누어 주는 것은 허락한다. 혹시 숨기고 사실대로 고하지 않거나 이 명령 이후 농토를 더해 한도를 초과한 자에 대해서는 백성이 적발하면 그 토지를 그 백성에게 주고, 관이 적발하면 관에서 몰수한다. 이렇게 한다면 수 십년이 지나지 않아 전국의 토지는 균등하게 될 것이다. 농토를 잃은 백성이 천하의 절반인데 이처럼 많아진 이유를 깨닫지 못하고 있다. 이것은 쉽게 알 수 있다. 한나라 때는 황건·적미의 무리가, 당나라 때는 방훈·황소 등의 무리가 모두 농토를 가진 토착민이라면 어찌 하루아침에 백만의 무리를 모을 수 있었겠는가? - (<연암집>)예로부터 전해지기를 안시성 주 양만춘이 당태종의 눈을 쏘아 맞추었으며, 이에 태종은 성 아래 군사를 열병하여 양만춘에게 명주 백 필을 하사하여, 자기 군주를 위하여 성을 굳게 지킨 것을 가상했다고 한다. 그런데 김부식은 <삼국사기>를 쓰기 위해 단지 중국의 사서를 베끼는 것을 제일로 삼았고 그것을 사실로 만들었을 뿐이다. 유공권(柳公權)의 논문은 당 태종이 포위되었다는 사실을 증거하고 있으나 당서(唐書)나 사마광의 자치통감에서는 전혀 기록하지 않은 것은 중국을 위해 그것을 꺼렸기 때문에 의도적으로 빼버린 것이다. -(<열하일기>)정치란 바르게 하는 것이다. 우리 백성은 평등한데 누구는 땅의 이익을 겸병하여 부유하게 하고, 누구는 땅의 혜택을 가로막아 가난하게 할 것인가? 그것을 다스려 토지를 구획하고 백성들에게 균등하게 나누어 줌으로써 그러한 불평등을 바로잡는 것이 이른바 정치인 것이다. 우리 백성은 평등한데, 누구는 강하여 제멋대로 삼켜 커지게 하고, 누구는 약하여 빼앗기고 멸망하게 할 것인가? 그것을 다스려 군대를 확장하고 죄를 성토하며 망하는 자를 살리고, 대가 끊긴 자를 이어줌으로써 그러한 불평등을 바로잡는 것이 이른바 정치인 것이다. - (<다산전서>)민은 목자를 위해 생긴 것인가? 아니다 오히려 목자가 백성을 위해 존재하는 것이다. 먼 옛날 처음에는 백성뿐이었지 어찌 목자가 존재했겠는가? 백성이 무리지어 모여 살게 되었고, 이웃과 다툼이 생겼는데 해결이 나지 않자 한 노인이 '공평한 말'을 잘하여 그에게 가서 바로잡았다. 사방 이웃들이 감복하여 함께 그를 추대하고 존경하여'마을의 바름' 즉 이정(里正)이라 불렀다. 여러 마을의 백성들이 마을의 다툼을 해결하지 못하자, 한 노인이 빼어나고 박식하여 그에게 가서 바로잡았다. 여러 마을이 감복하여 함께 그를 존경하고 추대하여 당정(黨正)이라 불렀다.-(<다산전서>)