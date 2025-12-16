계룡시의회 정례회 폐회... 현안과 성찰의 목소리

큰사진보기 ▲계룡시의회 전경. 계룡시의회는 11월 19일부터 12월 15일까지 27일간 열린 제185회 제2차 정례회를 통해 조례안과 예산안 심사를 마무리하고 2025년도 의정활동을 마쳤다. ⓒ 계룡시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김미정 계룡시의원이 제185회 제2차 정례회 5분 자유발언에서 계룡경찰서 신축과 관련한 부지 선정 과정과 공유재산 처리의 적절성에 대해 문제를 제기하고 있다. ⓒ 계룡시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲이용권 계룡시의원이 제185회 제2차 정례회 5분 자유발언에서 지난 의정활동을 돌아보며 두마면 관광허브 조성 등 계룡의 중장기 발전 방향을 언급하고 있다. ⓒ 계룡시의회 관련사진보기

충남 계룡시의회(의장 김범규)는 11월 19일부터 12월 15일까지 27일간 열린 제185회 제2차 정례회를 끝으로 2025년도 의정활동을 마무리했다.이번 정례회에서 의회는 조례안과 예산안을 중심으로 주요 안건을 처리했다. 의안심사특별위원회(위원장 이청환)는 '계룡시 시민 영양관리 조례안'(대표발의 김미정)을 포함해 총 13건의 안건을 심사해 모두 원안 가결했다.예산결산특별위원회(위원장 이용권)는 2025년 제3회 추가경정예산안을 계룡시장이 제출한 3326억 8200만 원 규모로 원안 가결했다. 2025년도 제3회 기금운용변경계획안(431억 9800만 원)도 원안 처리됐다.2026년도 본예산안은 당초 제출된 2763억 3300만 원 가운데 전략기획감사실 등 4개 부서 7개 사업에서 2억 9700만 원을 삭감해 내부유보금으로 조정하는 수정안이 가결됐다. 2026년도 기금운용계획안은 12개 기금, 총 328억 9800만 원 규모로 원안 가결됐다.김범규 의장은 "시민의 성원 속에 다양한 정책과 현안을 논의하며 한 해 의정활동을 마무리할 수 있었다"며 "새해에도 시민의 삶을 세심히 살피고 계룡시의 도약과 변화를 뒷받침하겠다"고 말했다.정례회에 앞서 진행된 5분 자유발언에서는 지역 현안과 의정 방향을 둘러싼 문제 제기가 이어졌다.김미정 의원은 계룡경찰서 신축과 관련해 공공기관 유치의 의미를 인정하면서도, 부지 선정과 공유재산 처리 과정에서의 적절성 여부를 짚었다.김 의원은 경찰서 부지로 활용된 체육시설 부지가 시민들의 생활체육과 여가 공간으로 사용돼 왔다는 점을 언급하며, 해당 부지 매각이 시민 재산의 공공성과 장기적 활용 가능성을 충분히 고려했는지 점검이 필요하다고 밝혔다.특히 경찰서 부지 매각 가격과 관련해 인근 유사 부지 거래 사례를 근거로 경제적 가치 산정의 적정성을 문제 삼았으며, 체육시설 조성에 이미 투입된 예산과 향후 경찰서 진입로 확·포장에 추가로 들어가는 시비 부담 등을 종합적으로 고려해야 한다고 지적했다.김 의원은 공공기관 유치라는 명분 아래 시민 생활공간이 축소되는 사례가 반복되지 않도록, 향후 공유재산 처분 과정에서는 의회의 보다 엄정한 판단과 책임 있는 의정활동이 요구된다고 강조했다.이용권 의원은 제6대 계룡시의회 마지막 정례회를 맞아 지난 4년간의 의정활동을 돌아보며, 현장 중심 의정과 중장기 도시 비전에 대한 소회를 밝혔다. 그는 책상 위의 정책보다 시민 생활 현장에서 제기되는 목소리를 의정활동의 출발점으로 삼아 왔다고 설명하며, 계룡시의 미래 경쟁력을 높이기 위한 과제로 두마면 관광허브 조성사업을 언급했다.이 의원은 계룡역 환승센터 조성을 중심으로 관광객 동선과 지역 상권을 연계하는 체류형 관광 기반 조성의 필요성을 강조하며, 해당 구상이 계룡시 관광종합개발계획에 반영된 만큼 실행력 확보가 중요하다고 밝혔다.아울러 국방수도 계룡의 정체성을 군(軍)과 시민이 함께 공유하는 문화·교류 자산으로 확장해 도시 브랜드 가치를 높여야 한다는 점도 짚었다.계룡시의회는 이번 정례회를 통해 올해 의정활동을 모두 마무리하고, 내년도 시정 운영과 재정 집행의 방향을 확정했다. 의회는 새해에도 지역 현안에 대한 점검과 시민 삶의 질 향상에 초점을 둔 의정활동을 이어간다는 방침이다.