김경일 파주시장 "단수 원인은 수자원공사·피해는 파주시민이 감당…즉각 보상 촉구"

큰사진보기 ▲김경일 파주시장. ⓒ 파주시 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 '로컬라이프'(www.locallife.news)/'세무뉴스'(www.taxnews.kr)/'한국NGO신문'(www.ngonews.kr)에도 실립니다.

최근 파주시 일원에서 발생한 단수 사고와 관련해 김경일 파주시장은 한국수자원공사의 책임을 강조하며, 철저한 피해 보상을 촉구했다.김경일 시장은 15일, 관련 입장문을 내고 "단수 피해 보상, 파주시는 끝까지 시민의 편에 서겠다"며 '선 보상 후 정산'과 '생수구입비의 즉시 지급'을 요구했다특히, 김 시장은 단수의 원인이 한국수자원공사에 있음을 분명히 하고, 그 피해자가 파주시민이라는 점을 강하게 지적했다. 그러면서 보상 지연에 대해 강하게 비판했다.그는 "이번 단수의 원인은 한국수자원공사에서 발생했지만, 그로 인한 피해는 오롯이 파주시민이 감당했다"며 "원인 제공자와 피해자가 분명히 다른 상황에서, 피해를 입은 시민께서 보상 지연으로 또 한 번 상처받는 일은 결코 있어서는 안 된다"고 지적했다.이어 사고에 대해서는 사고 책임을 인정하고 사과하면서도 보상에 미온적인 한국수자원공사의 행태에 대해 "일상이 멈춰버린 시민의 고통을 직접 보고, 분노의 목소리를 들었음에도 실질적인 보상 조치가 지연되고 있는 현실을 파주시는 매우 엄중하게 받아들이고 있다"고 밝혔다.김 시장은 "현재까지 한국수자원공사는 보상협의체조차 공식적으로 구성하지 않았고, 보상 기준과 절차 역시 확정되지 않았으며, 생수구입비 지급과 같은 최소한의 조치도 이뤄지지 않고 있다"며 "사고조사위원회 결과가 언제 나올지 알 수 없는 상황에서, 보상까지 기약 없이 미뤄진다면 시민의 불신과 불안은 더 커질 수밖에 없다"고 강하게 비판했다.그러면서 "시민 피해를 조속히 해결하기 위해 시민 대표가 참여하는 '단수 피해 보상협의체'를 구성해 즉시 가동하겠다"는 계획을 밝혔다.김 시장은 "보상협의체는 시민의 목소리를 직접 반영하고, 피해 유형별 보상 기준과 절차를 투명하게 논의하는 공식 창구로서, 조속한 시일 내 구성하여 즉각적인 활동에 들어갈 것이다"라고 밝혔다.다만 "보상협의체의 논의와 사고 원인 조사는 별개의 문제"라는 점을 분명히 했다.그는 "피해가 이미 발생했고, 피해자가 분명히 존재하는 상황에서 가장 우선되어야 할 것은 신속한 보상 집행이다"라며 "파주시는 한국수자원공사에 '선 보상 후 정산' 방식의 책임 있는 결단을 강력히 촉구한다. 공기업으로서 먼저 시민과 영업장 피해를 일괄 보상하고, 이후 조사 결과에 따라 설계·시공·감리 등 관계 기관과 책임 비율을 정산하는 것이 시민에 대한 최소한의 책임 있는 자세이다"라고 지적했다.그러면서 "'선 보상 후 정산' 원칙에 따라 시민과 영업장 피해 전반에 대해 신속한 선 보상을 시행하고, 생수구입비는 사고조사와 무관하게 즉시 지급해 파주시민을 향한 보상 의지를 행동으로 보이라"고 요구했다.특히, 김 시장은 "수도는 시민의 일상과 안전, 생명을 지탱하는 가장 기본적인 기반이다. 파주시는 시간이 흐른다고 시민의 고통이 잊히거나 무뎌진다고 생각하지 않는다"며 "끝까지 시민의 편에서, 시민께서 납득할 수 있는 수준의 보상이 이뤄질 때까지 파주시는 모든 행정적 노력을 다하겠다"고 강조했다.