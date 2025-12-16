수명 다한 전자담배 기기, 내년부터 우체통에 넣으세요

큰사진보기 ▲세종우체국 집배원이 우체통에서 폐의약품을 회수하고 있다. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲과학기술정보통신부 우정사업본부는 16일 기후에너지환경부·환경재단·한국필립모리스(주)와 ‘전자담배 기기(디바이스) 우편회수 업무협약’을 체결했다. 사진 왼쪽부터 김주한 한국필립모리스(주) 부사장, 이미경 환경재단 대표, 곽병진 우정사업본부장 직무대리, 안중기 기후에너지환경부 생활폐기물과장 ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

내년 1월부터 전자담배 기기(디바이스)가 우체국 물류망을 통해 회수된다.기후에너지환경부와 과학기술정보통신부 우정사업본부, 한국필립모리스, 환경재단은 16일 서울 중구에 있는 환경재단에서 '전자담배 기기 우편회수 서비스'를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이 협약으로 소비자는 사용이 끝난 전자담배 기기(한국필립모리스 제조)를 제공 받은 우편전용 회수봉투에 넣어 가까운 우체국에 가지고 오거나 우체통에 넣으면 된다. 우체국은 모아진 기기를 재활용 업체로 배달하며, 재활용 업체에서는 재활용 처리하는 방식으로 진행된다.이를 위해 기후에너지환경부는 전자담배 기기의 분리배출·재활용 활성화를 위한 제도와 정책을 지원하고, 우정사업본부는 전국 우체국 창구와 우체통을 통한 전자담배 기기 회수체계를 마련할 예정이다.환경재단은 전자담배 기기 회수 및 재활용 촉진을 위해 우편회수 봉투 제작과 캠페인 운영 및 홍보 등을 통한 환경가치 확산에 나선다. 한국필립모리스는 회수 시스템 구축 및 운영에 필요한 재정적 투자와 지원을 통해 지속 가능한 환경 가치를 창출해 나간다는 계획이다.이는 우정사업본부가 소비자에게 전국 어디서나 쉽고 편리하게 전자담배 기기를 배출할 수 있는 경로를 제공함으로써 현재 사용 후 폐기되는 전자담배 기기의 회수 유형을 새롭게 마련하는 것이다.또 전자담배 기기가 종량제봉투로 배출돼 폐기되거나 불법 방치로 인한 환경오염 및 오남용을 줄일 뿐만 아니라, 민관 협력을 통해 소재 재활용률을 높이고 재활용품 분리배출 정책에 대한 국민 인식을 높이는 등 다양한 긍정적 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.김고응 기후에너지환경부 자원순환국장은 "우리 주변에 방치 또는 폐기되는 재활용가능 자원이 원활하게 순환 이용될 수 있도록 다각적인 회수 체계를 구축하는데 적극 노력하겠다"고 말했다.곽병진 우정사업본부장 직무대리는 "전자담배 기기 외에도 우편망을 활용한 다양한 친환경 공공서비스를 확대해 국가 자원순환 정책에 적극 동참하겠다"고 전했다.앞서 기후에너지환경부와 우정사업본부는 우체국 창구와 우체통을 활용한 폐의약품 및 일회용 커피캡슐 회수 우편서비스를 시행하고 있다.