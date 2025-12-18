천왕봉만 7번, 겨울 산행 좋아하던 내가 암막 커튼 치고 이럴 줄이야

'내향인으로 살아남기'는 40대 내향인 도시 남녀가 쓰는 사는이야기입니다.

큰사진보기 ▲겨울 산눈꽃 산행 ⓒ 김지호 관련사진보기

큰사진보기 ▲암막 커튼을 이중으로 설치해서 은은한 조명으로 영화관 못지않은 분위기를 만든다. ⓒ paucasals on Unsplash 관련사진보기

"아빠는 이 영화가 그렇게 재미있어요?"

"응, 저거 봐, 원래 이건 원작이 더 재밌어, 기회가 되면 책으로 읽어봐."

큰사진보기 ▲스파이더맨전 시리즈를 아이들과 함께 관람 ⓒ 김지호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

겨울이 되면 자연스럽게 겨울 산행 준비에 들어갔다. 가을 산보다 숨이 턱턱 막히는 여름 산과 손발은 꽁꽁 얼어가지만, 등줄기에는 땀이 흥건히 흐르는 겨울 산행이 좋았다. 그렇게 결혼 전에는 한 달에 두 번 산에 갔었고, 겨울이면 눈꽃과 설경의 아름다움에 새벽 산행도 여러 번 갔었다.회사에서 받은 스트레스와 사람 관계에서 느끼는 상실감은 겨울 순백의 눈꽃을 보면 몸과 마음에 축적된 피로를 해소할 수 있었다. 눈 덮인 겨울 산은 폐부까지 파고드는 찬 기운을 잊게 하는 짜릿한 희열이 있었다.그렇게 20대의 절반은 산에서 시간을 보냈다. 지리산 천왕봉을 7번이나 갔으니, 젊은 날은 그곳에서 보냈다고 해도 무방하다.산을 좋아하고 날다람쥐처럼 산을 올랐지만, 결혼 후 아이를 낳고 찾은 산은 예전에 가볍게 오르던 산이 아니었다. 한 발 떼는 것도 숨이 터질 듯 힘들었고, 아이들과 함께하는 산행은 가벼운 마음에서 시작할 수 있는 혼자만의 시간은 아니었다. 아이들 어렸을 때 지리산 둘레길을 다녀온 후 등산은 잠시 휴식기에 들어갔다.특히 에너지 넘치는 아이들과 겨울을 보내는 건 만만치 않은 일이었다. 잠시 외출하거나, 가까운 곳으로 여행을 가더라고 두꺼운 외투, 목도리, 장갑, 월동 준비만으로 챙겨야 할 것들이 많았고, 때론 넘치는 짐에 파묻히기 일쑤였다.영화를 좋아하는 남편은 극장에서 영화 보는 걸 좋아했다. 한 달에 한 번 정도는 극장에서 영화 보기를 원했던 남편의 바람도 아이들이 태어나고 자라면서 조금씩 변해갔다.아이들 데리고 극장에 가면 영화에 집중하기보다 아이들 행동과 몸짓, 아이들 목소리에 신경 써야 했고, 수시로 화장실을 찾는 아이들 때문에 영화보다 더 영화 같은 하루를 보내고 집으로 돌아오는 경우가 많았다. 그런 이유로 극장은 점점 우리의 행동반경에서 멀어졌다.그렇게 내가 좋아했던 등산도, 남편이 좋아했던 영화도 '아! 옛날' 이야기가 되어가고 있었다. 큰아이 세 살쯤 됐을 때 남편이 손바닥만 한 큐브 모양의 프로젝트빔을 사 왔다. 처음에는 누워서 볼 수 있도록 천장에 '뽀로로' 영상(그때 우리 아이들에게 뽀로로는 뽀통령으로 불릴 만큼 유명했다)을 틀어주며 아이들의 넘치는 에너지에 잠깐의 휴식을 선물했었다.천장에서 춤추는 뽀로로를 보던 아이들이 커가면서, 집은 점점 홈 시네마로 변해가고 있었다. 작은 큐브 모양의 프로젝트빔이 우리 가족에게 극장을 선물해 주었고, 영화 감상에 있어 화질 못지않게 중요한 생생한 사운드를 위해 집과 어울리지 않은 고 음향 스피커를 샀다. 햇빛을 차단하기 위해 거실은 암막 커튼을 이중으로 설치해서 은은한 조명으로 영화관 못지않은 분위기를 만든다.금요일 밤이 되면 아이들은 서로 보고 싶은 영화를 정하고 의논한다. 토요일 아침 10시쯤 거실은 극장으로 변해간다. 나는 팝콘을 튀기고 남편은 얼음을 가득 넣은 음료수를 준비하고 아들은 커튼을 치고, 딸은 소파에 등받이와 작은 이불을 준비해 둔다. 가장 편안한 우리만의 영화 관람이 시작된다. 아이들 흥미를 자극하고, 서사가 담긴 애니메이션은 가족 영화가 되었다.영화 <니모를 찾아서>로 시작되어 현재는 동시상영 영화까지 겨울이 되면 쌀쌀한 추위만큼 집에서 함께 영화 보는 횟수가 늘어난다. 아들이 가장 좋아하는 스파이더맨 시리즈는 언제봐도 재미있다.딸이 좋아했던 <라푼젤>과 <모아나>, 가장 좋아하는 <인사이드아웃>은 현재 딸의 인생 영화다. 마블 영화의 시작과 끝, 세계관까지 깊게 좋아하는 남편의 영화 사랑은 고스란히 아이들에게 이어졌고, 소리에 민감한 나에게까지 전파되어 나는 지금 <나 혼자만 레벨업>에 푹 빠져 있다.각자 취향은 다르지만, 우리 가족은 같은 영화를 보고 다른 관점을 이야기하고 주인공과 등장인물의 성격, 영화가 끝나고 났을 때의 아쉬움을 이야기한다.처음에는 주인공에게 집중되었던 시선이 등장 인물들에게 옮겨가고 대사와 말투, 영화를 보는 동안 흘러나왔던 OST를 흥얼거리며, 자유롭게 화장실에 가고, 따뜻한 방바닥에 누워 타인의 시선을 의식하지 않고, 마음껏 흥분하고 놀라며 감정을 쏟아내도 되는 우리 집 영화관은 온 가족이 함께 놀 수 있는 겨울 놀이터다.아이들은 각자의 취미가 생겼고, 친구들과 보내는 시간이 많아졌지만 그래도 여전히 주말이 되고 겨울이 되면, 영화 이야기는 우리 가족의 대화 주제가 되고, 겨울 온도만큼이나 따뜻하게 추억을 만들어 가는 우리 가족의 문화가 되었다.아빠와 아들이 함께 나누는 애니메이션 이야기는 늘 신선하고 다음 시리즈를 기다리게 한다. 딸과 나누는 주인공의 심리 묘사는 가끔 놀랄 만큼 날카롭다. 영화에 몰입한 남편이 주인공 대사를 예측하고 말할 때, 그 대사가 실제 주인공 대사와 일치할 때, 우리는 깜짝 놀라고, 남편은 으쓱댄다.뽀로로에서 시작된 영화는 <하얼빈>으로 이어갔고, <아바타>에서 시작했던 영화는 <전지적 독자 시점>으로 이어가고 있다. 서로의 취향과 성향이 다른지만 주말에 함께 보는 영화 이야기는 각자의 일상으로 바쁜 우리 가족이 함께할 수 있는 거실 문화, 가족문화로 만들어 가고 있다. 이번 주 우리 가족 영화는 <주토피아 2>다.