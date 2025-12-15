(주)신원 황창호 대표 500만 원, 함양상림적십자회 100만 원 장학금 맡겨

큰사진보기 ▲(주)신원 황창호 대표 500만 원, 함양상림적십자회 100만 원 장학금 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기

(재)함양군장학회는13일 ㈜신원 황창호 대표가 500만 원, 함양상림적십자회에서 100만 원의 장학금을 각각 기탁했다고 밝혔다.진병영 (재)함양군장학회 이사장은 "지역을 생각하는 따뜻한 마음이 각계각층에서 이어지고 있다는 점이 큰 힘이 된다"라며 "기탁해 주신 장학금은 우리 군의 미래 인재들이 꿈과 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 소중히 사용하겠다"라고 밝혔다.