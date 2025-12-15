사회부산경남한줄뉴스 25.12.15 20:41ㅣ최종 업데이트 25.12.15 20:41 일본 야메시 학생 교류단, 거제시 방문 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲일본 야메시 학생 교류단, 거제시 방문 ⓒ 거제시청 관련사진보기 거제시는 지난 11일부터 13일까지 자매도시 일본 야메시의 미사키중학교 학생교류단이 거제를 방문해 청소년 교류-체험 일정을 진행했다고 밝혔다. 이번 교류단은 학생 7명과 학교 및 야메시청 관계자 등 총 11명으로 구성되어 2박 3일간 거제를 찾았다. 거제시는 2012년 일본 야메시와 자매결연을 체결한 이후 청소년 상호 방문 교류를 이어오고 있으며, 코로나19로 중단됐던 교류를 지난해부터 재개해 활발히 추진 중이다. #일본 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원마산 쌀재터널 내 차량 화재, 한때 교통 통제 뒤 재개 갤러리 오마이포토 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 1/13 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.