일본 야메시 학생 교류단, 거제시 방문

거제시는 지난 11일부터 13일까지 자매도시 일본 야메시의 미사키중학교 학생교류단이 거제를 방문해 청소년 교류-체험 일정을 진행했다고 밝혔다.이번 교류단은 학생 7명과 학교 및 야메시청 관계자 등 총 11명으로 구성되어 2박 3일간 거제를 찾았다.거제시는 2012년 일본 야메시와 자매결연을 체결한 이후 청소년 상호 방문 교류를 이어오고 있으며, 코로나19로 중단됐던 교류를 지난해부터 재개해 활발히 추진 중이다.