메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.15 20:41최종 업데이트 25.12.15 20:41

진주정치개혁연대 "내란청산 국민의힘 해체 수요집중행동"

원고료로 응원하기
진주정치개혁연대는 17일 오전 11시 30분부터 1시간 동안 국민의힘 박대출‧강민국 국회의원 사무실 앞, 진주시청 앞 사거리, 창원지법 진주지원 앞에서 "내란청산 국민의힘 해체, 내란동조 법원 개혁을 위한 매주 수요집중행동"이란 제목으로 선전전, 1인시위를 벌인다.

#내란

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사창원마산 쌀재터널 내 차량 화재, 한때 교통 통제 뒤 재개

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기