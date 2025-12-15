사회부산경남한줄뉴스 25.12.15 20:41ㅣ최종 업데이트 25.12.15 20:41 진주정치개혁연대 "내란청산 국민의힘 해체 수요집중행동" 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 진주정치개혁연대는 17일 오전 11시 30분부터 1시간 동안 국민의힘 박대출‧강민국 국회의원 사무실 앞, 진주시청 앞 사거리, 창원지법 진주지원 앞에서 "내란청산 국민의힘 해체, 내란동조 법원 개혁을 위한 매주 수요집중행동"이란 제목으로 선전전, 1인시위를 벌인다. #내란 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원마산 쌀재터널 내 차량 화재, 한때 교통 통제 뒤 재개 갤러리 오마이포토 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 1/9 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.