농협은행, 김해시미래인재장학재단에 3천만원 기탁

큰사진보기 ▲농협은행 김해시지부, 김해시미래인재장학재단에 3천만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기

김해시미래인재장학재단은 15일 농협 김해시지부에서 장학기금 3,000만원을 기탁했다고 밝혔다.현 재단의 전신인 김해장학회 때부터 시작된 농협 김해시지부와의 인연은 지금까지 이어져 총 기탁액이 올해로 5억원에 달한다.이강희 지부장은 "학생들을 위해 걸어온 재단의 따뜻한 동행에 저희 농협도 함께할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "지역사회와 함께하는 다양한 나눔 활동을 지속적으로 해나가겠다"고 말했다.