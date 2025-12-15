사회부산경남한줄뉴스 25.12.15 20:41ㅣ최종 업데이트 25.12.15 20:41 농협은행, 김해시미래인재장학재단에 3천만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲농협은행 김해시지부, 김해시미래인재장학재단에 3천만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해시미래인재장학재단은 15일 농협 김해시지부에서 장학기금 3,000만원을 기탁했다고 밝혔다. 현 재단의 전신인 김해장학회 때부터 시작된 농협 김해시지부와의 인연은 지금까지 이어져 총 기탁액이 올해로 5억원에 달한다. 이강희 지부장은 "학생들을 위해 걸어온 재단의 따뜻한 동행에 저희 농협도 함께할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "지역사회와 함께하는 다양한 나눔 활동을 지속적으로 해나가겠다"고 말했다. #장학금 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원마산 쌀재터널 내 차량 화재, 한때 교통 통제 뒤 재개 갤러리 오마이포토 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 1/13 이전 다음 이전 다음 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.