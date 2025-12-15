경찰·노동청, 포스코 본사 등 압수수색... 가스중독 사고 관련

큰사진보기 ▲포스코 포항제철소 3고로 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

지난달 발생한 포스코 포항제철소 안전사고와 관련해 경찰과 노동 당국이 15일 오전 합동 압수수색에 착수했다.경북경찰청 중대재해수사팀과 고용노동부 포항지청은 이날 오전 9시 10분부터 수사관과 근로감독관 40여명을 투입해 포스코 포항 본사와 포항제철소 내 관련 공장, 외주 청소업체 사무실 등을 대상으로 동시다발적으로 압수수색을 벌이고 있다.이번 압수수색은 지난달 20일 포항시 남구 포스코 포항제철소 STS(스테인리스스틸) 4제강공장 현장에서 슬러지(찌꺼기) 청소 작업 중 발생한 복합가스 중독사고의 경위를 밝히고 안전 관리 체계 작동 여부를 확인하기 위한 것이다.수사당국은 작업 일지와 지시서, 안전교육 자료, 위험성 평가서, 도급·하도급 계약 자료 등 작업 관련 서류, 사고 전후 내부 보고 문건, 사고 이전 이력 자료 등을 확보 중인 것으로 알려졌다.특히 사고 당시 청소 작업 공정과 현장 관리 실태, 원청과 하청 간 안전관리 책임 분담 구조 등을 집중적으로 들여다보고 있다.수사당국은 압수물 분석을 마치는 대로 사고 책임자와 관련자들을 상대로 중대재해 처벌 등에 관한 법률, 산업안전보건법 위반 여부와 업무상 과실치사상 혐의 적용을 검토할 방침이다.경찰 관계자는 "현재 압수수색이 진행 중인 단계로, 확보한 자료를 토대로 사고 경위와 안전관리 책임 여부를 면밀히 살펴볼 예정"이라고 말했다.지난달 20일 포항제철소 STS(스테인리스스틸) 4제강공장에서 슬러지(찌꺼기) 청소를 하던 50대 용역업체 직원 2명과 현장에 있던 40대 포스코 직원 1명이 유해가스를 마셔 중태에 빠졌고 출동한 포스코 소방대 방재 팀원 3명도 구조 작업 중 유해가스를 마셔 다쳤다.<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>