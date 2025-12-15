광주은행 차기 행장 후보에 정일선 부행장 단독 추천

큰사진보기 ▲광주은행 차기 행장 후보로 단독 추천된 정일선 광주은행 부행장. ⓒ 광주은행 관련사진보기

광주은행은 15일 임원추천위원회에서 정일선 광주은행 부행장을 차기 광주은행장 후보로 단독 추천했다고 밝혔다.광주은행은 오는 17일 이사회와 주주총회를 열어 차기 행장을 최종 확정·발표할 예정이다.차기 행장 후보로 추천된 정 부행장은 1995년 한림대학교 경영학과를 졸업하고 같은 해 광주은행에 입행한 내부 출신 인사다.영업, 여신, 인사 등 주요 부서를 두루 거치며 은행 전반에 대한 폭넓은 경험을 쌓아왔다.은행 내부에서는 업무 전반에 대한 이해도가 높고 조직 관리 역량과 리더십을 두루 갖췄다는 평가를 받고 있다.정 부행장이 최종 선임되면 제13대 송종욱 은행장(2017~2022년)과 제14대 고병일 은행장(2023~2025년)에 이어 세 번째 내부 출신 광주은행장이 된다.앞서 차기 행장 최종 후보로 함께 추천된 고병일 현 광주은행장은 내부적으로 고사 의사를 전달한 것으로 전해졌다.고 행장은 2023년 1월 제14대 광주은행장으로 취임한 이후 한 차례 연임에 성공하며, 재임 기간 지역 기반의 상생 경영을 강화해 광주·전남 대표은행으로서 광주은행의 위상을 한층 공고히 했다는 평가를 받는다.취임 직후 최대 현안으로 꼽혔던 광주시 금고를 지켜냈고, 토스뱅크와의 협업을 통해 금융권 최초의 공동대출 상품을 선보이며 사업 영역 확장에도 기여했다.이에 광주은행은 2024년 사상 최대 수준의 순이익을 기록했으며, 지역 금융기관 평가에서도 잇따라 최고 등급을 받았다.