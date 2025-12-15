의령군, 늘어나는 중장년층 이주 위해 다양한 지원 펼쳐

큰사진보기 ▲2년전 부산에서 의령으로 귀농한 김정엽씨가 시금치를 수확해 보여주고 있다. ⓒ 의령군청 관련사진보기

경남 의령으로 이주해 오는 50~64세의 중장년층들이 늘어나고 있는 가운데, 의령군은 '주거·창업 지원 강화'와 '안정 정착 기반' 마련을 해나가기로 했다고 15일 밝혔다.국회미래연구원이 최근 발간한 <인구감소지역의 새로운 기회 요인 탐색> 보고서에 따르면, 의령군은 경남 11개 인구감소지역 중 중장년층 순유입 규모에서 산청군과 밀양시에 이어 3위를 기록했다. 의령군에 중장년층 88가구가 이주해온 것이다.의령군의 귀농·귀촌 통계도 이를 뒷받침한다는 것이다. 의령군은 "2024년 1161세대, 2023년 813세대가 의령으로 귀농·귀촌했으며, 이 중 중장년층 비중은 각각 42%(488세대), 51%(412세대)로 가장 높았다"라며 "두 해 연속 50~60대가 귀농·귀촌의 핵심 전입층으로 확인됐다"라고 설명했다.의령군은 "경남의 지리적 중심에 위치해 부산·대구 등 대도시 접근성이 뛰어나고, 주거비 부담을 낮추면서도 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다"라고 소개했다.다양한 지원 정책이 마련된다. 의령군은 "귀농 초기의 부담을 덜기 위해 다양한 지원 정책을 확대하고 있다"라며 "'귀농인의 집' 사업을 통해 일정 기간 지역에 거주하며 생활 환경과 농업 현장을 미리 체험할 수 있도록 돕고, '귀농창업자금 지원사업'을 통해 창업과 농업 기반 구축에 필요한 비용을 연 2%의 저리로 지원한다"라고 밝혔다.또 농기계·농업시설 구축, 자격증 취득 비용을 폭넓게 지원하고 귀농·귀촌·귀향인을 위한 주택 수리비도 보조하는 '귀농정착지원사업'을 하고 있다는 것이다.2년 전 부산에서 의령군 궁류면으로 귀농한 김정엽(63)씨는 "완전히 낯선 지역보다는 익숙한 생활권 안에서 새로운 삶을 시작하고 싶었다"며 "부산과 가깝고 경남의 중심에 있는 의령이 가장 적합하다고 판단했다"고 말했다.농업인대학에서 전문 교육을 받으며 친환경 쌀, 마늘, 시금치, 열대작물 '하카마' 등 다양한 작물을 안정적으로 재배하고 있는 김씨는 ""귀농인을 위한 맞춤형 지원이 체계적으로 마련돼 있어 정착 과정에 큰 도움이 됐다"라고 밝혔다.오태완 군수는 "처음 의령에 정착하는 분들도 불편함 없이 생활할 수 있는 정주 환경을 조성하는 데 최우선을 두고 있다"고 밝혔다.