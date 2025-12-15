태화강역18회, 북울산역 4회... 'KTX-이음' 증편에 울산 시민들 '활짝'

큰사진보기 ▲KTX-이음 노선 ⓒ 울산시 자료사진 관련사진보기

30일부터 중앙선 케이티엑스(KTX)-이음 노선이 기존 '청량리~안동' 중심 운행에서 '청량리~부전'으로 전면 확대되면서 울산 태화강역에는 기존 6회에서 18회(주말 18회, 평일 16회)로 정차가 대폭 확대되고, 북울산역 4회, 남창역 2회 격역 정차가 확정됐다.특히 부전~강릉 간 KTX-이음 신규운행으로 울산에서 강릉권까지 3시간 10분대 이동이 가능해져, 수도권은 물론 강원권까지 광역 교통 접근성이 대폭 향상될 것으로 기대된다.또 그동안 고속철도 접근이 힘들었던 울산 북구지역의 북울산역에 KTX-이음이 정차함에 따라 이 지역 주민들의 통근·통학·출장·의료 이용 등 생활 이동의 선택지가 넓어지고, 현대자동차 공장과 협력업체가 밀집한 북구 산업권의 대외 연결성이 좋아질 전망이다.이날 발표 후 울산시는 "태화강역의 KTX-이음 정차 횟수 부족과 기존 ITX-마음의 수도권·강원권 이동 시 장시간 소요 문제를 해소하기 위해 정치권과 협력해 국토부와 한국철도공사 등에 준고속열차 증편과 울산지역 내 추가 정차역 지정을 지속적으로 건의해 왔다"며 반겼다.울산시는 "정치권과 협력한 결과 태화강역 중앙선 증편과 동해선 신규운행이 결정되면서 울산 도심에 위치한 태화강역을 중심으로 수도권 접근성이 크게 개선될 것"이라고 전망이다.특히 울산시는 "2028년 국제정원박람회 이전 2027년부터 KTX-산천 태화강역 유치를 목표로 올해 타당성 분석 용역을 수행했고, 국토부 등 관계기관에 건의 및 협의를 진행 중"이라며 "평택~오송 간 2복선화 사업이 완료되는 2028년 이후에는 증편도 이뤄질 수 있도록 국토부와 긴밀한 협의를 이어갈 계획"이라고 밝혔다.김두겸 울산시장은 "KTX-이음 중앙선 증편과 동해선 신규 운행을 비롯해 '울산-양산-부산 광역철도', '동남권 순환광역철도', '울산 도시철도 1·2호선'이 오는 2032년까지 순차적으로 개통되면, 울산은 철도 중심도시로 위상을 갖추게 된다"며 "태화강역과 울산역 2개 고속철도역을 중심으로 도시발전과 부·울·경의 철도시대를 선도하는 도시로 발돋움할 것"이라고 말했다.