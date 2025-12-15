유경옥 "영부인 가방이라 말 안해", 재판장 "이상하지 않나"

유경옥 전 대통령실 행정관이 건진법사 전성배씨 재판에서 2022년 7월 전씨로부터 받은 가방을 교환할 때 동석한 21그램 대표의 아내 조아무개씨에게 "'영부인 가방'이라는 말을 하지 않았다"라고 주장했다. 그러나 재판부는 관저 공사 사실을 알았던 조씨가 "(김건희 가방임을 알고) 가방을 교환하러 간 것 아니냐"고 의문을 제기했다. 재판부는 조씨가 가방 교환 과정에서 결제한 추가금을 두고도 "(나중에) 현금으로 돌려받았는지 확인할 수 없으니 말을 만든 게 아니냐"라고 의심하기도 했다.
서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 15일 오후 전씨의 여섯 번째 재판을 열었다. 이날 재판에는 김건희의 '문고리 3인방' 중 한 명인 유 전 행정관이 증인으로 출석했다. 유 전 행정관은 2022년 전씨가 통일교 쪽으로부터 전달받은 샤넬백 등을 전씨의 처남으로부터 건네받은 뒤, 이를 김건희에 전달하고 이후 다른 제품으로 교환한 인물이다. 2022년 7월 유 전 행정관이 서울 강남구 청담동 샤넬 매장에서 해당 샤넬백을 교환할 당시 동석한 조씨 역시 이날 증인으로 출석했다.
유 전 행정관은 샤넬백 교환 당시 조씨와 동석한 이유를 두고 "(조씨가) 의류업계에 종사하니 웨이팅 없이 들어갈 수 있는지 물어봤다"라며 "그날 (조씨가) 집에 있다고 했고 같이 가야 (웨이팅 없이) 빨리 들어갈 수 있다고 생각했다"라고 말했다. 그러면서 "(동석한 조씨에) '영부인 교환 건'이라는 말을 하지 않았다"라고 말했다. 유 전 행정관의 진술은 "영부인이 선물 받은 제품을 바꿔달라는" 부탁을 들었다는 당시 샤넬 매장 응대 직원과 배치되는 진술이다(관련기사 : "영부인이 선물받은 제품 바꿔달라고" 샤넬 직원 증언 또 나왔다
https://omn.kr/2ft9k).
특검팀 : 당시 증인을 응대했던 샤넬 직원의 진술에 따르면 그때 "영부인의 선물 교환을 위해서 방문할 예정이니 응대해달라는 요청을 받았고 증인과 OOO(조아무개)이 대기 없이 샤넬 매장에 입장에서 가방을 교환했다"는 취지로 진술을 했어요. 결국 증인이 OOO에게 "김건희 여사님이 선물 받은 샤넬 가방을 교환해야 하니 함께 동행해달라고 하고 OOO이 샤넬 매장 또는 그 직원에게 전화해 그와 같은 내용을 전달했던 것으로 보입니다. 어떻습니까?
"친분 없는데 왜 동행?" 재판부·특검팀 '샤넬백 추가금 결제' 집중 추궁
유경옥 : 그건 아닌 것 같은데요. 왜냐하면 제가 OOO씨한테 "영부인님 거 가져간다"라고 말을 안 했는데. 그냥 제가 (제) 가방 가지고 올 게 있다고.
특검팀 : 그럼 샤넬 직원이 거짓말을 한 건가요?
유경옥 : 그분이 거짓말하실 확률이 많은 것 같은데요.
재판장 : 그럼 증인이 OOO한테 웨이팅 없이 물건을 볼 수 있게 해달라 이렇게 했나요?
유경옥 : 네, 웨이팅 없이 갈 수 있는 데가 있냐고 물어봤습니다.
조씨 역시 이날 증인신문에서 "(교환한) 가방이 (김건희가 아니라) 유경옥 행정관 것인 줄 알았다"라는 취지로 답했다. 김건희 특검팀(민중기 특검)과 재판부는 조씨에게 ▲ 유 전 행정관과 별다른 친분이 없었는데도 샤넬백 교환에 동석한 이유 ▲ 샤넬백 교환 과정에서 추가금 324만 원을 자신의 카드로 결제한 이유를 집중적으로 추궁했다. 당시 조씨의 남편이 운영하는 21그램이 관저 이전 공사를 수주하고 있던 만큼 샤넬백 교환에 동석해 추가금 결제를 한 배경에 김건희의 영향력이 있었다고 의심하는 것이다.
이날 유 전 행정관과 조씨는 모두 샤넬 가방을 교환하며 발생한 추가금 324만 원에 대해 "조씨의 카드로 결제한 것은 맞지만 이후 조씨의 남편을 통해 현금으로 돌려받았다"라고 주장했는데, 재판부는 해당 진술의 신빙성을 "말을 만든 것 아니냐"라고 의심했다.
특검팀 : 증인 유경옥으로부터 김건희가 선물 받았는데 교환해 달라는 취지의 요청 받은 거 아닌가요?
조아무개 : 아닙니다.
특검팀 : 김건희 물품이 아니라면 (유경옥과) 친분도 없던 증인 입장에서는 굳이 동행할 필요 없는 것 아닌가요?
조아무개 : 좀 전에 말한 것처럼 특별한 일정이 없어서 같이 가도 될 것이라 생각했습니다.
(중략)
재판장 : 이런 일 때문에 같이 가자고 했을 때 (유경옥과) 친한 관계면 이해가 갈텐데. (중략) 2022년에 갑자기 전화를 해서 가방 교환하는데 같이 갔다고 하면 이상하지 않은가요?
조아무개 : 와인샵에서 본 이후로 안부 정도 카톡은 하고 있었습니다.
재판장 : 유경옥이 (샤넬백 교환에 동석해 달라고) 전화했을 때 남편이 운영하는 회사에서 관저 공사하는 것을 알고 있었나요?
조아무개 : 공사하는 건 알고 있었습니다.
재판장 : 증인 입장에서는 그런 상황에서 (샤넬백 교환하러) 안 갈 수가 없던 것 아닌가요?
조아무개 : 그렇게 생각은 안 했습니다.
재판장 : (추가금) 324만 원은 (실제로는) 돌려받은 바가 없는데 현금으로 받았다고 하면 확인할 수 없으니까 그렇게 답변한 것 아닌가요?
조아무개 : 돌려받았습니다.
(중략)
재판장 : 차액을 OOO(조아무개)이 결제하고 뒤에 현금으로 줬다는 건 관련 증거가 없어서 그렇게 말을 만든 것 아닌가요?
유경옥 : 아닙니다, 줬습니다.
조씨가 결제한 324만 원의 추가금을 이후 실제로 돌려받지 않았다면 관저 이전 사업과 관련한 대가성 여부가 문제될 수 있다. 조씨는 앞서 지난 10일에도 특검팀에 소환돼 김건희에게 디올 재킷을 선물한 경위를 추궁받은 바 있다. 21그램이 연루된 윤석열 정부 관저 이전 특혜 의혹을 수사하는 특검팀은 조씨가 김건희씨에게 600만 원짜리 디올 재킷 등을 선물하고 그 대가로 관저 공사를 수주했다고 의심하고 있다.
"건강문제" 호소 김건희 불출석에 과태료 300만 원·강제구인... 23일 결심
유 전 행정관은 지난달 26일 김건희 공판 때와 마찬가지로 수사 과정에서 김건희의 부탁을 받고 허위 진술을 했다는 점을 재차 인정했다. 유 전 행정관은 "(김건희에) 가방을 받아서 교환한 것을 고문님 심부름을 한 것으로 얘기해주면 안 되겠냐 (부탁받았다)"고 말했다(관련 기사 : 최측근 법정증언 "선물을 카트로 실어올렸다... 김건희 부탁 받고 거짓 진술"
https://omn.kr/2g6xd).
또 2022년 7월 전씨의 처남으로부터 물건을 전달받을 당시 "안의 내용물은 열어 보지 않아 알지 못한다"라고도 말했다. 물건 반환에 대해서도 "2024년 늦가을쯤 "(전씨의) 처남을 통해 물건을 (돌려)주라고 (김건희가) 한 적이 있다. (돌려줄 때) 내용물을 보지 못했다"라고 증언했다. 유 전 행정관은 김건희씨가 "샤넬백이나 목걸이를 착용한 것을 보았냐"라는 질문에도 "본 적이 없다"라고 답했다.
유 전 행정관은 김건희로부터 가방 교환 지시를 받고 이를 교환한 경위에 대해서는 "(김건희가) 엄마가 준 건데 가서 가방 바꿔다 줄 수 있냐고 하셨다"라며 "(교환품을 상의하며) 당시 영부인님께 전화를 몇 번 드린 것 같고 사진도 몇 개 찍어서 보낸 것 같다"라고 말했다.
한편, 재판부는 이날 "건강상 이유"로 증인신문에 불출석한 김건희에 대해 과태료 300만 원을 부과하고 강제구인을 결정했다. 본래 김건희는 증인으로 출석할 예정이었으나 재판부에 "정신적 불안정으로 인해 현실과 이상을 혼동하며 사실과 다른 엉뚱한 얘기를 하는 경우가 많아지고 있어 정상적인 진술이 곤란하다"라며 불출석 사유서를 제출했다. 또한 "기저질환인 저혈압으로 인한 현기증 및 실신 증상이 있다"라고 호소한 것으로 알려졌다.
재판부는 다음 공판에서 김건희씨를 구인해 증인신문을 마치고 변론을 종결하겠다고 밝혔다. 오는 23일 결심 공판에 김씨에 대한 증인신문과 양측의 최후진술이 예정돼 있다. 선고는 그다음 재판에서 이뤄진다.