백종원 바라보다 길 잃은 충방 개발사업

예산군의 오래된 숙원 사업이자 지역 성장 거점으로 기대를 모았던 옛 충남방적 부지 개발사업인 'K773 문화복합단지 조성사업'이 1년 가까이 표류하고 있는 문제에 대해 예산군의회가 대책 마련을 촉구했다.군의회는 제321회 정례회 미래성장과 군정질문에서 K773 사업이 당초 민간 사업자와 함께 지역 활성화 투자 펀드를 통해 대규모 투자를 유치하려던 계획이 틀어지면서 사업 추진 동력을 상실했다는 지적을 쏟아냈다.K773 사업은 지난 2023년 농촌 공간 정비사업에 선정돼 부지 매입과 유해 시설 철거 예산(168억원)을 확보하며 개발의 물꼬를 텄으나, 당초 핵심 동력으로 추진되던 지역 활성화 투자 펀드가 사실상 무산되면서 사업의 구체적인 비전 수립조차 지연되고 있는 것으로 나타났다.미래성장과 정재현 과장은 "구 충남방적 부지가 도시 미관 저해와 안전 문제라는 대표적 난제였다"며 "이를 전통주 증류장, 맥주 브루어리, 파머스 마켓, 축제 공연장, 카라반 스테이 등을 통합한 초대형 복합단지로 개발하는 것은 지역 경제 활성화와 관광산업 육성에 매우 중요한 의미를 가진다"고 전했다.그러면서 "당초 민간사업자와 '지역 활성화 투자 펀드'를 통해 총 1681억 원을 투자하려던 계획이 민간 측에서 펀드 추진의 어려움을 표명하면서 무산됐다"며 사업 추진 지연 원인과 관련해 더본코리아 측 요인이 있었다고 설명했다.이어 "군은 현재 단계별 개별 투자 유치 방식이나 장기 임대형 개발 등 다양한 민간 투자 모델을 폭넓게 검토하는 과정에 있다. 내년에 '구 충남방적 부지개발 사업 기본 구상 및 타당성 조사 용역'을 추진해 개발의 실마리를 찾고 전체 개발 계획을 수립할 계획이다"라며 "민관 협력 사업으로 선정된 K773 문화 복합단지지원시설 조성사업을 2027년까지 완료해 사업의 연속성을 확보하겠다"는 의지를 밝혔다.하지만 강선구 의원은 "민간 측이 작년 하반기부터 펀드 추진의 어려움을 표명했음에도 군이 지난 1년 동안 무엇을 했느냐"며 "군이 더본코리아에 휘둘려 주요 산업 입지 활용 기회를 놓쳤다"고 문제를 제기했다.이어 "과감하게 과거를 청산해야 한다. K773 부지 개발의 실패를 반복하지 않기 위해 이재명 정부의 120개 국정 과제를 면밀히 검토하고, 글로벌 관광특구 조성 사업이나 AI 관련 중소기업 유치를 위한 지식산업센터 등 새로운 대안을 적극 모색해야 한다"고 강조했다.강 의원은 "가뜩이나 돈 없고 사람 없는 지역에서 왜 인적 재원 활용은 안 하고 과거에 실패했다고 판단되는 것들을 붙잡고 있는지 이해하기 어렵다"며 "지방세로 모든 것을 해결할 수 없다면, 정부의 대규모 공모사업과 연계해 국비를 확보하고, 예산군의 미래 성장 동력을 확보해야 한다"고 촉구했다.이상우 의원도 "민간 측에서 지역 활성화 펀드 추진이 어렵다는 의사를 표명한 이후의 집행부의 구체적인 대안과 향후 계획이 미흡하다"며 "군의 미래가 걸린 중대한 프로젝트다. 사업 계획 재수립 과정에서 군민의 기대를 저버리지 않도록 철저히 검토하고 실행해야 한다"고 당부했다.이길원 의원은 "K773이 단순한 방치 부지 활용을 넘어 예산군의 새로운 성장 동력으로서 비전을 극대화할 수 있도록 집행부가 모든 역량을 집중해야 한다", 박중수 의원은 "K773 개발을 추진함에 있어 예산군 전체의 균형 있는 발전을 염두에 두고, 장기적으로 안정적인 운영 수익과 세수 증대에 기여할 수 있는 사업 모델을 구축해야 한다" 등의 주문도 이어졌다.사업 추진의 비효율적인 행정 구조도 도마 위에 올랐다. 김영진 의원은 "구 충남방적 부지의 개발 업무가 농정유통과(철거·정비)와 미래성장과(개발·리모델링) 두 개 부서로 이원화되면서 부서 간의 소통과 업무 일정에 문제가 발생해 신속한 사업 추진이 저해되는 비효율적인 상황이 초래되고 있다"며 "사업의 시급성을 고려해 일괄적인 업무 이관을 통해 행정력을 집중해야 한다"고 목소리를 높였다.이에 정 과장은 "사업 규모가 크고 사업 구조가 복잡한 초대형 개발 사업인 만큼, 현재 단계별 투자 유치와 장기 임대형 개발 등 다양한 민간 투자 모델을 폭넓게 검토하고 있다"며 "더본 코리아만 쳐다보는 건 아니다. 모든 것을 다 열어 놓고 재검토해 의회 의견 및 국정 과제와 연계할 수 있는 방안을 세부적으로 검토하겠다. 걱정하시는 일이 생기지 않도록 더 노력하겠다. 용역 결과와 연계해 군의 새로운 성장 거점이자 문화 관광 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 흔들림 없이 추진하겠다"고 약속했다.