이 대통령 "국민 납득해야 교사 정치기본권 가능" ...교원단체들 유감 표명

▲광주교사노동조합, 교사노조연맹, 새로운학교네트워크, 실천교육교사모임, 좋은교사운동, 전국교직원노동조합, 한국교원단체총연합회, 함께하는장애인교원노동조합, 교사정치학교, 교육정치 그 밖에, 교육희망네트워크, 징검다리교육공동체, 전국교육민주화동지회, 전국참교육동지회 회원들이 26일 오후 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열어 각 정당과 국회에 교사의 정치기본권 보장을 위한 입법에 나설 것을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기