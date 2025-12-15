충북교육감 선거 진보 진영, 단일화 경선 본격화

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

내년 6·3지방선거와 함께 치러지는 충북교육감 선거를 앞두고 진보 진영 후보 단일화가 15일 본격화됐다.도내 진보 성향 25개 단체로 구성된 '충북민주진보교육감 단일후보 추진위원회'는 15일 충북교육청 앞에서 기자회견을 열고 단일화 경선 일정과 방식, 추진위원(선거인단) 모집 계획을 공식 발표했다.앞서 추진위원회는 강창수 전 전교조 충북지부장과 김성근 전 충북교육청 부교육감 두 후보자의 상호 합의를 통해 단일화 방식을 확정했다.추진위원회에 따르면 이번 단일화 경선은 추진위원회에 가입한 추진위원(선거인단) 투표 결과 65%와 외부 공신력 있는 여론조사 결과 35%를 합산해 단일후보를 결정하는 방식으로 진행된다. 이는 후보 간 합의를 통해 마련된 단일화 방식으로, 도민의 직접 참여와 객관성을 함께 반영하겠다는 취지다.추진위원(선거인단)은 주민등록상 충청북도에 거주하는 도민으로, 2009년 12월 31일 이전 출생자라면 누구나 참여할 수 있다. 다만 선거인단 참여를 위해서는 추진위원회 가입이 필요하며, 참가비는 1인당 1만 원, 청소년은 5000원이다. 추진위원 모집은 15일부터 24일까지 10일간 진행된다.추진위원회는 오는 25일 선거인단 명부를 확정한 뒤, 26일 오전 8시부터 28일 오후 8시까지 온라인 투표를 진행한다.여론조사는 외부 전문 조사기관을 통해 27일부터 28일까지 양일간 실시되며, 선거인단 투표 결과와 여론조사 결과를 합산해 단일후보를 확정한 뒤 오는 30일 발표할 방침이다.추진위원회는 "추진위원회는 선거인단 모집, 경선 운영, 투표 관리, 여론조사 등 단일화 과정 전반에서 중립성과 공정성을 지키는 것을 최우선 원칙으로 삼고, 모든 절차가 투명하고 신뢰 속에서 진행되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.또 "참여한 두 후보자 역시 승패를 넘어, 이 과정 자체가 충북교육을 함께 성찰하고 교육의 방향을 다시 생각해 보는 계기가 되기를 바란다는 뜻을 공통으로 밝혔다"며 "단일화 과정이 경쟁과 대립이 반복돼 온 교육의 현실을 잠시 멈추고, 서로의 생각을 듣고, 차이를 존중하며, 함께 더 나은 방향을 상상해 보는 시간이 되기 바란다"고 의미를 부여했다.이 자리에서 강창수 전 전교조 충북지부장은 "이번 경선이 단순한 승패를 가르는 경쟁이 아니라, 차이를 존중하고 연대의 가치를 확인하는 과정이 되기를 바란다"고 말했다.김성근 전 충북교육청 부교육감은 "이번 경선은 민주주의와 새로운 미래를 향해 모든 도민이 참여하는 새로운 교육주권 시대의 시작을 알리는 신호탄이 될 것"이라고 강조했다.한편 충북민주진보교육감 단일후보 추진위원회는 (사)두꺼비친구들, 늘품우리(청주경계선지능학부모모임), 보은민들레희망연대, 사회적협동조합 충주교육넷, 생태교육연구소터, 오름벗(청주특수교육대상학부모연합), 이주민노동인권센터, 전국교수노동조합 충북지부, 전국교육공무직본부 충북지부, 전국농민회총연맹 충북도연맹, 전국학교비정규직노동조합 충북지부, 참교육을위한전국학부모회 충북지부, 청주노동인권센터, 청주충북환경운동연합, 충북교육발전소, 충북교육연대, 충북생활정치여성연대, 충북시민사회단체연대회의, 충북여성연대, 충북장애인교육권연대, 충북참여자치시민연대, 퇴직교사모임 울타리, 평등교육실현을위한충북학부모회, 평화교육디자인연구소, 하늘지기꿈터 사회적협동조합 등 25개 단체가 참여했다.