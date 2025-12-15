한국의 AI 일기예보의 성패는 '관측망 SOC'에 달려 있다

AD

최근 전 세계가 인공지능(AI) 기반 기상예보 경쟁에 뛰어들고 있다. 유럽중기예보센터(ECMWF)의 AIFS, 구글 딥마인드의 GraphCast, 중국의 Pangu-Weather 등은 'AI가 수치예보를 대체할 수 있다'는 인상을 준다. 한국 역시 KIM 수치예보 모델과 AI 기반 강수 예측(Nowcasting)을 결합하며 '한국형 AI 일기예보'를 진행 중에 있다.그러나, 이 흐름 속에서 우리가 가장 경계해야 할 착시는 분명하다. AI는 스스로 날씨를 관측하지 못한다. AI는 관측된 현실을 학습할 뿐이다. 아무리 정교한 알고리즘과 고성능 GPU, 세계 최고 수준의 인터넷망과 데이터센터를 갖추고 있어도, 관측 데이터가 부실하면 AI는 디테일에서 무너진다. 특히 지방자치단체가 실제로 마주하는 문제들(홍수, 소하천 범람, 저지대 침수, 산사태, 산불, 폭염, 악취, 농업 피해, 교통 혼잡, 풍력·태양광 출력 변동)은 대부분 '국지 기상'의 문제다. 그리고 국지 기상은 관측망 밀도와 품질 없이는 결코 예측할 수 없다.기상청의 KIM 3km 모델은 이미 세계적 수준의 국지 수치예보 모델이다. 문제는 모델 자체가 아니라, 이 3×3km 격자가 실제로 얼마나 맞는지 검증할 관측망이 부족하다는 점이다. 현재 한국의 공식 검증은 주로 기상청 AWS·ASOS 약 400~500개 관측소에 의존한다. 이는 전국 평균으로 보면 10~20km 간격에 불과하다. 즉, 3km 격자 하나하나에 대응하는 '정답 데이터'가 없는 상태에서 AI로 후처리(MOS, 머신러닝 보정)를 시도하는 셈이다.이런 상황에서는 지자체가 원하는 2·3차 서비스, "이 동네 오늘 밤 침수되나?", "이 산업단지 악취가 어디서 오나?", "이 능선의 풍력 출력은 왜 갑자기 떨어지나?" 같은 질문에 AI가 답을 내놓기 어렵다. AI는 평균에는 강하지만, 책임 행정이 요구하는 '정확한 지점·정확한 시간'에는 관측 없이는 취약하다.아이러니하게도 한국에는 관측망이 부족하지 않다. 지자체에는 수많은 기상·환경·하천·악취·수위 관측장비가 있고, 산림청에는 산악 기상관측망이 조밀하게 구축돼 있으며, 환경부·국토부·수자원공사 역시 각자의 관측망을 운영하고 있다. 문제는 이들 관측망이 각각 따로 존재하며, 표준이 다르고 유지보수 수준이 다르고 무엇보다 관측표준화법의 '과도한 엄격성' 때문에 제도권 밖 데이터로 취급된다는 점이다.현행 관측표준화 제도는 사실상 '완벽한 기상청 기준 충족' 아니면 '공식 활용 불가'의 이분법 구조다. 그 결과, 지자체는 이렇게 판단한다. "제도권에 들어가면 비용·책임만 늘고, 혜택은 없다." 결국 장비는 설치되고, 유지보수·교정은 끊기고, 데이터 신뢰도는 떨어진다. 이 상태에서 AI는 학습할 수 없고, 정책은 실패한다.선진국의 선택은 명확하다. 일본은 AMeDAS라는 고밀도 관측망을 국가 SOC로 관리하며, 중앙이 표준과 품질을 책임지고 지역이 활용한다. 미국은 주(州) 단위 Mesonet을 통해 관측망을 '공공 인프라'로 운영하고, 전문 조직이 유지보수와 품질관리를 맡는다. WMO는 WIGOS 체계를 통해 "관측망은 많이 깔리는 것이 아니라, 통합·표준·품질관리돼야 한다."고 명시한다. 공통점은 하나다. AI 이전에 관측망을 먼저 살린다. 그리고 관측망을 '장비'가 아니라 데이터 SOC로 본다.한국형 AI 기상예보의 핵심 해법은 명확하다. 첫째, 관측망 SOC화다. 기상청·지자체·산림청·환경부 관측망을 통합해 약 2,000개 내외의 '국가 참조 관측망'을 구축하고, 이를 KIM 3km 격자 검증과 AI 학습의 기반으로 삼아야 한다.둘째, 관측표준화의 현실화다. '완벽 아니면 탈락'이 아니라, 등급제(A/B/C)로 차등 인정해야 한다. B등급 수준만 충족해도 KIM 검증·지자체 AI 서비스에 활용할 수 있도록 제도를 바꿔야 한다.셋째, 유지보수의 구조적 해결이다. 지자체에 책임만 넘길 것이 아니라, 교부금 연계 유지보수 지원 또는 국가 관측장비 관리센터·공단을 통한 일괄 유지관리 중 하나는 반드시 선택해야 한다. 넷째, AI는 '대체'가 아니라 '연결'의 도구여야 한다. AI는 관측망을 무시하는 기술이 아니라, 관측망을 최대한 활용하기 위한 증폭기다.한국은 이미 AI 기술도 있고, 수치예보 모델도 있고, 디지털 인프라도 있다. 지금 부족한 것은 단 하나, 관측망을 국가 SOC로 대우하겠다는 결단이다. 지방자치단체의 홍수·산불·악취·침수·에너지 문제는 더 이상 중앙의 '일반 예보'로 해결되지 않는다. 관측이 살아야 AI가 산다. 그리고 관측망을 살리는 정책이야말로 한국형 AI 일기예보의 출발점이다.