김상욱 "울산시장 출마? 공심과 진심으로 길 찾겠다"

▲더불어민주당 김상욱 의원(울산 남구갑)이 12월 13일 울산상공회의소에서 『김상욱, 123일의 기록』 출간을 기념하는 북콘서트를 열고 질의에 답하고 있다.

김상욱 더불어민주당 의원(울산 남구갑)이 지난 13일 연 <김상욱, 123일의 기록> 출판기념회에서 울산광역시장 출마 여부에 대해 "개인의 욕심이 아니라 공심과 진심으로, 시민 삶에 도움이 되는 길을 신중하게 찾겠다"며 "내년 지방선거는 민주당이 반드시 이겨야 한다는 게 우리 대의여야 한다"고 밝혔다.김상욱 의원의 울산시장 출마 여부가 더불어민주당은 물론 국민의힘에서도 관심사라 이같은 김 의원의 의중은 6개월도 채 남지 않은 지방선거를 앞두고 파장을 불러 일으킬 전망이다.김상욱 의원은 이외에도 "정치가 시민을 주인으로 두고 작동해야 한다"고 원칙을 강조한 후 현 울산시정에 대해 "시민 눈높이에서 꼼꼼히 점검하고, 필요한 대안은 책임 있게 제시하겠다"고 밝혔다.김 의원이 이날 울산상공회의소에서 마련한 '김상욱, 123일의 기록' 출간 기념 북콘서트에는 민주당 울산시당 당직자와 당원 400여 명, 특히 이미 울산시장 출마 뜻을 밝힌 이선호 대통령실 자치발전비서관, 성인수 울산대 명예교수, 안재현 전 노무현재단 울산지역위원회 상임대표가 참석했다.이날 출판기념회는 12·3 비상계엄부터 대통령 탄핵에 이르기까지의 과정을 담은 저서 내용을 바탕으로, 국회 현장의 판단과 선택, 민주주의 회복 과정에서 느낀 문제의식 등을 시민 눈높이에서 설명하는 자리로 마련됐다.특히 행사 프로그램은 강연 중심의 일방 전달보다 시민 질의응답(Q&A) 비중을 높여 지역 현안과 생활 과제에 대한 질문을 폭넓게 받고, 의견을 청취하는 방식으로 진행됐다.김상욱 의원은 "책은 '결론'이 아니라 '과정'의 기록"이라며, 앞으로도 다양한 방식의 대화의 장을 통해 시민들과 정책과 현장을 투명하게 공유하고, 지역의제에 대한 의견을 꾸준히 수렴해 나가겠다"고 밝혔다.