전재수, 통일교 행사 추도사 보도에 "그 날 벌초했다" 반박

큰사진보기 ▲15일 전 의원은 자신의 페이스북에 "2018년 5월 27일 600명이 모였다는 통일교 행사날 제 지역구 모성당 60주년 미사와 미사 후 기념식까지 참석했고, 2018년 9월 9일 통일교 행사날은 제 고향 의령에서 벌초를 하고 있었다"며 지난 2018년 9월 9일 게시한 '새벽부터 산을 여섯 개를 타고 아버지를 모신 채 고향 의령에서 벌초를 마쳤다'는 내용의 본인 페이스북 게시글을 공유했다. ⓒ 전재수 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲앞서 <중앙일보>는 15일 전 전 장관이 2018년 9월 9일 부산 롯데호텔에서 열린 '문선명 천주성화 6주년 기념 제5지구 신한국지도자 초청만찬'이라는 이름의 통일교 행사에 참여해 추도사를 했다는 정황이 발견됐다는 내용의 기사를 지면 1면에 보도했다. '천주성화'란 통일교 창시자인 문선명씨의 사망을 통일교 내에서 명명하는 용어다. ⓒ <중앙일보> 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲그는 "저는 제 지역구 북구에서 79살까지는 형님, 누님, 80살부터는 큰형님, 큰누님이라 한다"면서 "선거때 형님, 누님들께서 선거사무실에 오셔서 힘내라, 응원한다면서 책 한 권 들고와서 함께 사진 찍자는데 어떻게 마다할 수 있겠나"라며 통일교와 연관된 것이 아니라 지역구 주민들과의 사진 촬영에서 벌어진 일일 뿐이라고 일축하면서 <중앙일보>가 보도한 사진의 원본을 공개했다 ⓒ 전재수 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

윤영호 전 통일교 세계본부장의 금품 전달 주장에 해양수산부 장관직을 내려놓은 전재수 더불어민주당 의원이 본인이 통일교 행사에 참석해 추도사를 했다는 언론 보도에 대해 "벌초를 하고 있었다"며 전면 부인했다.15일 전 의원은 자신의 페이스북에 "2018년 5월 27일 600명이 모였다는 통일교 행사날 제 지역구 모성당 60주년 미사와 미사 후 기념식까지 참석했고, 2018년 9월 9일 통일교 행사날은 제 고향 의령에서 벌초를 하고 있었다"라며 지난 2018년 9월 9일 게시한 '새벽부터 산을 여섯 개를 타고 아버지를 모신 채 고향 의령에서 벌초를 마쳤다'는 내용의 본인 페이스북 게시글을 공유했다.앞서 <중앙일보>는 15일 전 전 장관이 2018년 9월 9일 부산 롯데호텔에서 열린 '문선명 천주성화 6주년 기념 제5지구 신한국지도자 초청만찬'이라는 이름의 통일교 행사에 참여해 추도사를 했다는 정황이 발견됐다는 내용의 기사를 지면 1면에 보도했다. '천주성화'란 통일교 창시자인 문선명씨의 사망을 통일교 내에서 명명하는 용어다.해당 보도에 따르면 당시 행사를 기록한 통일교 소식지에 '전재수 의원이 참석해 추도사를 했다'는 내용이 실렸다고 한다. <중앙일보>는 "전 의원의 행사 참석 여부는 확인이 불가하다"면서도 "행사에 참석하지 않은 상황에서 거짓된 내용을 소식지에 쓰지는 않았을 것"이라는 통일교 관계자의 발언도 전했다.실제 기자가 해당 행사 내용을 담은 통일교 소식지를 입수해 살펴본 결과, "지도자 초청만찬은 박00 지구장의 사회로 개회선언, 박00 부산교구장의 보고기도, 영상상영, 전재수 국회의원과 윤00 국가권익위원회 중앙여성회장의 추모사 (중략) 폐회 선언의 순서로 진행됐다"라는 대목이 적혀있다. 다만 소식지에는 당시 행사 사진도 여러 장 첨부되어 있었으나 해당 사진들에서 전 의원의 모습은 찾을 수 없었다.한편 전 의원은 같은 매체가 '한학자 통일교 총재의 자서전을 들고 기념사진까지 촬영했다'라며 전 의원이 한 총재의 자서전을 든 채 웃음을 보이는 사진을 보도한 것에 대해서도 반박하고 나섰다.그는 "저는 제 지역구 북구에서 79살까지는 형님, 누님, 80살부터는 큰형님, 큰누님이라 한다"면서 "선거때 형님, 누님들께서 선거사무실에 오셔서 힘내라, 응원한다면서 책 한 권 들고와서 함께 사진 찍자는데 어떻게 마다할 수 있겠나"라며 통일교와 연관된 것이 아니라 지역구 주민들과의 사진 촬영에서 벌어진 일일 뿐이라고 일축하면서 <중앙일보>가 보도한 사진의 원본을 공개했다.이어 통일교 연관 단체에 참석해 축사를 했다는 보도에 대해서도 "선거 때가 아니라도 동네 형님, 누님들께서 시간되면 행사에 와서 축사라도 하라하시면 다 갈 수는 없어도 가끔은 얼굴도 뵙고 인사도 드리고 축사도 한 말씀 드린다. 얼마나 고마운 일인가"라며 지역구 의정활동 차원에서 행한 것이라고 반박했다.전 의원은 "우리 북구의 형님, 누님들이 교회를 다니든, 성당을 다니든, 절을 다니든 제게는 소중한 형님이자 누님이고 너무나 소중한 이웃"이라며 "다시 한 번 말씀드리지만 단연코, 분명히 불법적인 금품 수수 등의 일은 추호도 없었음을 말씀드린다"라고 금품 수수 의혹을 강하게 부인했다.