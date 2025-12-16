"넓어져라, 깊어져라, 순해져라" 이해인 수녀의 당부

큰사진보기 ▲민들레 솜털처럼, 이해인 지음 ⓒ 마음산책 관련사진보기

'내 마음을 순간순간마다 선하고 순하게 길들이며 나를 위해, 또 남을 위해 착해지는 마음을 가졌으면 좋겠습니다.'

'저는 시를 완성하기 위해서, 글 꽃을 피우기 위해서 걸으면서도 밥을 먹으면서도 글자들을 마음속에서 자꾸 굴려 봅니다. 이 말이 적절할지, 더 향기가 나는 글자는 없을지 생각하면서요.'

손님 아닌 주인으로 당신을 맞을 마음의 방에

어서 불을 켜게 하소서.

돌처럼 딱딱한 마음 대신

아기의 살결처럼 부드러운 마음으로 당신을 보게 하시고

티 없이 천진한 아기 옷을 입고 기도하게 하소서.

그리하여 저주의 말은 찬미의 말로 바뀌고

불평의 말은 감사의 말로 바뀌게 하소서.

절망은 희망으로 일어서고

분열은 일치와 평화의 옷을 입으며

하찮고 진부하게 느껴지던 일상사가

아름답고 새로운 노래로 피어나게 하소서.



<구유 앞에서>

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

매일 같이 들르는 동네 도서관, 12월의 신간 코너에서 반가운 이름을 만났다. 지금 사오십대라면 한 번쯤은 접했을 법한 시집을 쓴, 이해인 수녀님의 새 책이었다. 그다지 문학소녀가 아니었던 나도 익히 알고, 또 읽어 보았던 다정하고 따뜻했던 시들에 대한 좋은 기억이 자연스레 책을 집어 들게 했다.어느새 80대가 되신 이해인 수녀님이 몇십 년 동안 모은 인터뷰 자료와 공개되지 않은 대화록 중에서 남기고 싶은 말들을 꼼꼼히 챙겨 정리하고 추려 만든 책이었다. 이해인 수녀님의 글답게 어렵지 않고 친절하다. 너른 할머니의 품처럼 푸근하다. 생의 마지막을 생각하는 노년에 꼭 전하고 싶은 말이라니, 더 겸허한 마음으로 책장을 넘겼다.수녀가 되고, 글을 쓰게 되고, 사람과 자연과 어떤 관계를 맺고, 지금까지 어떤 마음으로 글을 쓰시는지 적어주신 수필 형식의 글이 참 좋았다. 이어져 소개되는 시의 의미가 더 깊이 들어왔다. 마치 손을 잡고 한 걸음 한 걸음, 순수하고 분명한 수녀님의 시 세계로 이끄는 기분이었다. 그 이끌림에 멈출 수 없던 걸음은 마지막 장을 덮고서야 멈췄다.자극적이거나 어려운 표현 하나 없이, 특별한 것 없는 일상의 언어로 적어 내려간 글과 시는 잔잔하지만 오래 마음과 생각에 머물렀다. 은근히 마음을 데우는 꽃차처럼, 은은하게 공기를 감싸는 향기처럼.독자에 대한 애정과 그들과의 이야기를 소중히 여기는 마음이 글 곳곳에 담겨있다. 자신의 시를 좋아해 준 사람들의 마음속에는, 선함에 대한 그리움 진실하게 살고 싶다는 갈망이 함께 살아 있다고 말한다. 그리고 그 선함이 사라지지 않기를 바라는 마음을, 기도의 형태로 전한다."넓어져라, 깊어져라, 순해져라."수녀님의 읊조림은 모든 순간에 기도가 되어 그의 글과 만남에 담기는가 보다.시대의 메시지와는 정반대의 이 문장이 자신과 사회의 평안을 위해 많은 이들의 마음에 가닿았으면 좋겠다.생활을 꾸미지 않는 정직한 글을 쓰기 위해 글자를 사랑해 온 시인의 태도에서 우리가 그의 시에 오래 머무르게 되는 이유를 알게 됐다.시 쓰는 것을 수도 생활의 한 방법으로 여기는 시인은 인간이 진실로 신을 사랑하다 보면 타인에게 열린 마음이 되고 절로 시인이 되지 않을 수 없다고 말한다. 성탄절을 앞둔 이 시점에, 사랑하는 신을 기다리는 마음이 어떻게 인간의 삶을 축복하는 기도가 되는지를 보여주는 시로 글을 마친다.