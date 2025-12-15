이번에는 AI 웹툰으로... 전두환 일가 고발 이어가는 전우원씨

▲전두환의 손자 전우원씨가 2023년 3월 31일 국립5.18민주묘지를 찾아 고 전재수군의 묘를 참배하고 있다. 재수군의 형 전재룡씨가 눈물을 훔치고 있다(뒤편 왼쪽). ⓒ 소중한 관련사진보기