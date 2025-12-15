이 대통령 "라오스, 핵심 광물 공급망의 중요 파트너"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 통룬 시술릿 라오스 국가주석이 15일 용산 대통령실에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관과 싸이싸나 콧푸톤 라오스 검찰총장이 15일 용산 대통령실에서 이재명 대통령과 통룬 시술릿 라오스 국가주석이 임석한 가운데 범죄인인도 조약 체결식을 하고 있다. 2025.12.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 15일 통룬 시술릿 라오스 국가주석을 만나 "풍부한 천연자원을 보유하고 있는 라오스는 핵심 광물 공급망 구축을 위한 중요한 파트너 국가"라며 "양국 간의 호혜적이고 미래지향적인 협력 관계를 더욱 확대 발전시켜서 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 함께 만들어나갈 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 한-라오스 정상회담에서 통룬 주석과 라오스 대표단의 방한을 환영하면서 이러한 입장을 밝혔다. 통룬 주석은 양국의 재수교 30주년을 기념한 이 대통령의 초청으로 한국을 공식 방문했다.이 대통령은 "이번 방한은 라오스 국가주석님의 12년 만의 방한이고 양국 재수교 30주년을 맞아 이뤄진 것이라 그 의미가 참으로 남다르다고 생각된다"라며 "한국과 라오스는 1995년에 재수교를 한 이후에 불과 한 세대 만에 교역과 투자, 인적 교류 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 발전을 이루어 왔다"고 짚었다.특히 "한국은 라오스국 입장에서 보면 3대 개발 협력 파트너이고 5위의 투자 국가이며 라오스는 한·아세안, 한·메콩 협력의 매우 중요한 파트너 국가"라며 "저와 통룬 주석님은 올해 양국 재수교 30주년을 맞이해서 양국의 관계를 '포괄적 동반자 관계'로 격상하기로 했다"고 밝혔다.이와 관련, 이 대통령은 라오스가 핵심 광물 공급망 구축을 위한 중요 파트너 국가임을 명시한 뒤 "라오스가 통룬 주석님의 리더십 하에 내륙 국가라는 지리적 한계를 새로운 기회로 바꾸어서 역내 교통 물류의 요충지로 발전해 나간다는 국가 목표를 성공적으로 추진할 것으로 확신한다"고 밝혔다.아울러" 이 과정에서 우리 한국이 든든한 파트너로서 함께하겠다"면서 '고맙습니다'라는 뜻의 라오스어 '컵짜이'라고 인사했다.이에 통룬 주석도 한국어로 "감사합니다"라고 화답했다. 그는 이 대통령과 대한민국 정부의 환영에 사의를 표하면서 "(이번 방한은) 지난 30년간 양국이 다양한 분야에서 전반적으로 (거둔) 성과를 다시 확인할 기회"라고 밝혔다.또한 "라오스는 현재 최빈국이라고 하는 LDC 지위에서 벗어나지 못하고 있는 상황"이라며 "앞으로 더 많은 관심과 지원을 계속해 주실 것을 부탁드린다"고 말했다.한편, 한·라오스 정부는 이날 정상회담 후 캄보디아 등 동남아 지역을 중심으로 발생한 온라인 스캠 범죄 공동 대응을 위한 형사사법 공조 및 범죄인인도 조약을 새로 체결했다. 아울러 고용허가제 인력송출에 관한 양해각서(MOU)도 교환했다.